Украина начала экстренно получать электричество из Белоруссии 🔊 Воспроизвести Фото: Globallookpress.com







Минск начал экстренные поставки электричества на Украину из-за роста его потребления на фоне аномальных холодов в республике, передает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Белоруссии.



Перераспределять электричество министерство начало по просьбе украинских властей. Ежедневная помощь республике составила около 3,1 миллиона киловатт электроэнергии в час. Отмечается, что Минск призвал не политизировать этот вопрос, заявив, что он лежит исключительно в коммерческой плоскости в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи, сообщает



Украина с начала года сняла запрет на импорт белорусской электроэнергии. В белорусском Минэнерго отметили, что это обстоятельство совпало с заинтересованностью многих участников украинского энергетического рынка в сотрудничестве с «Белэнерго».



Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Минск начал экстренные поставки электричества на Украину из-за роста его потребления на фоне аномальных холодов в республике, передает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Белоруссии.Перераспределять электричество министерство начало по просьбе украинских властей. Ежедневная помощь республике составила около 3,1 миллиона киловатт электроэнергии в час. Отмечается, что Минск призвал не политизировать этот вопрос, заявив, что он лежит исключительно в коммерческой плоскости в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи, сообщает lenta.ru. Украина с начала года сняла запрет на импорт белорусской электроэнергии. В белорусском Минэнерго отметили, что это обстоятельство совпало с заинтересованностью многих участников украинского энергетического рынка в сотрудничестве с «Белэнерго».Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал главу Белоруссии Александра Лукашенко прекратить вести диалог с президентом Владимиром Зеленским в поучительном тоне. Глава МИД заявил, что белорусский политик окончательно оторвался от реальности, и назвал его «менторские нотки» неуместными. Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Украина, электричество, поставки, Лукашенко, Зеленский — статья прочитана 178 раз Комментарии