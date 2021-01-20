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Украина начала экстренно получать электричество из Белоруссии
Минск начал экстренные поставки электричества на Украину из-за роста его потребления на фоне аномальных холодов в республике, передает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Белоруссии.
Перераспределять электричество министерство начало по просьбе украинских властей. Ежедневная помощь республике составила около 3,1 миллиона киловатт электроэнергии в час. Отмечается, что Минск призвал не политизировать этот вопрос, заявив, что он лежит исключительно в коммерческой плоскости в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи, сообщает lenta.ru.
Украина с начала года сняла запрет на импорт белорусской электроэнергии. В белорусском Минэнерго отметили, что это обстоятельство совпало с заинтересованностью многих участников украинского энергетического рынка в сотрудничестве с «Белэнерго».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал главу Белоруссии Александра Лукашенко прекратить вести диалог с президентом Владимиром Зеленским в поучительном тоне. Глава МИД заявил, что белорусский политик окончательно оторвался от реальности, и назвал его «менторские нотки» неуместными.
Ключевые слова: Украина, электричество, поставки, Лукашенко, Зеленский
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