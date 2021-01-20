В Бундестаге призвали ввести штрафные пошлины на газ из США 🔊 Воспроизвести Reuters



Глава комитета немецкого Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст призвал ввести штрафные пошлины на газ из США. По его словам, это должно стать ответом на американские санкции против участников проекта «Северный поток — 2».



Об этом он заявил



«Я исхожу из того, что и новые санкции США против компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2», не приведут к ожидаемому эффекту, но, несмотря на это, они неприемлемы», — отметил он.



Депутат отметил, что федеральное правительство Германии должно вызвать к себе исполняющего обязанности посла США в стране и однозначно объяснить свою позицию по данному вопросу. Глава комитета немецкого Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст призвал ввести штрафные пошлины на газ из США. По его словам, это должно стать ответом на американские санкции против участников проекта «Северный поток — 2».Об этом он заявил RT о ссылкой на ТАСС.«Я исхожу из того, что и новые санкции США против компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2», не приведут к ожидаемому эффекту, но, несмотря на это, они неприемлемы», — отметил он.Депутат отметил, что федеральное правительство Германии должно вызвать к себе исполняющего обязанности посла США в стране и однозначно объяснить свою позицию по данному вопросу. «Также необходимо ввести штрафные пошлины на импорт газа из США. Ведь я опасаюсь, что и новый президент не изменит агрессивную экономическую политику своей страны», — добавил Эрнст.



Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило, что 19 января Вашингтон намерен ввести ограничительные меры в отношении компании ООО «КВТ-Рус», владеющей «Фортуной».



В Кремле прокомментировали давление США на «Северный поток — 2».



Песков отметил, что «Северный поток — 2», являющийся международным проектом, продолжает сталкиваться с грубым незаконным давлением со стороны США.



«Действия, направленные на введение незаконных с точки зрения международного права ограничений в отношении экономических операторов, в том числе имеющих отношение к этому проекту, продолжаются и растут», — заявил он.



По его словам, в Кремле сожалеют в связи с этим и очень внимательно отслеживают ситуацию. russian.rt.com Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Германия, США, санкции, СП-2 — статья прочитана 135 раз Комментарии