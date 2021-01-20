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В Бундестаге призвали ввести штрафные пошлины на газ из США

Reuters


Глава комитета немецкого Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст призвал ввести штрафные пошлины на газ из США. По его словам, это должно стать ответом на американские санкции против участников проекта «Северный поток — 2».

Об этом он заявил RT о ссылкой на ТАСС.

«Я исхожу из того, что и новые санкции США против компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2», не приведут к ожидаемому эффекту, но, несмотря на это, они неприемлемы», — отметил он.

Депутат отметил, что федеральное правительство Германии должно вызвать к себе исполняющего обязанности посла США в стране и однозначно объяснить свою позицию по данному вопросу.
«Также необходимо ввести штрафные пошлины на импорт газа из США. Ведь я опасаюсь, что и новый президент не изменит агрессивную экономическую политику своей страны», — добавил Эрнст.

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило, что 19 января Вашингтон намерен ввести ограничительные меры в отношении компании ООО «КВТ-Рус», владеющей «Фортуной».

В Кремле прокомментировали давление США на «Северный поток — 2».

Песков отметил, что «Северный поток — 2», являющийся международным проектом, продолжает сталкиваться с грубым незаконным давлением со стороны США.

«Действия, направленные на введение незаконных с точки зрения международного права ограничений в отношении экономических операторов, в том числе имеющих отношение к этому проекту, продолжаются и растут», — заявил он.

По его словам, в Кремле сожалеют в связи с этим и очень внимательно отслеживают ситуацию.
russian.rt.com
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: Германия, США, санкции, СП-2
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добавлена вчера, 19 января, 23:53

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