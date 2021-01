Загрузка... Хиллари Клинтон заподозрила Трампа в общении с Путиным перед атакой на Капитолий 🔊 Воспроизвести Фото © ТАСС / EPA



Политик предложила создать в конгрессе комиссию по этому вопросу.



Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон решила выяснить, общался ли американский лидер Дональд Трамп с президентом России Владимиром Путины перед штурмом Капитолия 6 января.



— Мы многое узнали о нашей системе правления за последние четыре года с президентом, который презирает демократию, — заявила Клинтон в эфире подкаста You and Me Both, передает



Бывший кандидат в президенты обвинила Трампа в том, что он действует по чьей-то указке. Клинтон собралась раздобыть записи телефонных разговоров главы Белого дома за 6 января, чтобы выяснить, не общался ли он с российским лидером. Сторонников Трампа она при этом назвала сообщниками и членами культа.

Позже в "Твиттере" политик предложила создать в конгрессе комиссию по этому вопросу, чтобы исправить ущерб национальной безопасности и "не допустить, чтобы марионетка снова заняла президентский пост".



Напомним, вечером 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов, победу демократа Джо Байдена. Конгрессменов пришлось эвакуировать, а против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате беспорядков несколько человек погибли.