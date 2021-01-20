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Хиллари Клинтон заподозрила Трампа в общении с Путиным перед атакой на Капитолий

Фото © ТАСС / EPA


Политик предложила создать в конгрессе комиссию по этому вопросу.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон решила выяснить, общался ли американский лидер Дональд Трамп с президентом России Владимиром Путины перед штурмом Капитолия 6 января.

— Мы многое узнали о нашей системе правления за последние четыре года с президентом, который презирает демократию, — заявила Клинтон в эфире подкаста You and Me Both, передает ЛАЙФ.

Бывший кандидат в президенты обвинила Трампа в том, что он действует по чьей-то указке. Клинтон собралась раздобыть записи телефонных разговоров главы Белого дома за 6 января, чтобы выяснить, не общался ли он с российским лидером. Сторонников Трампа она при этом назвала сообщниками и членами культа.
Позже в "Твиттере" политик предложила создать в конгрессе комиссию по этому вопросу, чтобы исправить ущерб национальной безопасности и "не допустить, чтобы марионетка снова заняла президентский пост".

Напомним, вечером 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов, победу демократа Джо Байдена. Конгрессменов пришлось эвакуировать, а против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате беспорядков несколько человек погибли.
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life.ru
Категории: политика, общество, в мире
Ключевые слова: Путин, импичмент, протесты, штурм, клинтон, Трамп, Капитолий
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добавлена вчера, 19 января, 23:47

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