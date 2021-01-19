Пособие по бедности в Италии получают почти три миллиона человек 🔊 Воспроизвести







Так называемое «пособие по гражданству» получают 1,25 миллиона итальянских семей, сообщили в национальном институте социального обеспечения (Пенсионном фонде) во вторник, 19 января.



Общее число получателей пособия составляет 2,9 миллиона человек, средний размер ежемесячной выплаты — 528 евро.



За последний месяц число получателей пособия выросло на 3,3%. Почти две трети граждан, получающих его, живут в южной части страны.



Пособие по гражданству было введено в Италии в 2019 году по инициативе популистского «Движения 5 звезд». Каждый гражданин, чей доход менее 780 евро в месяц (включая 280 евро расходов на жилье), может получить от государства «разницу».



Снижение расходов в декабре 2020 года было зафиксировано в пятый раз подряд и составило 11% в сравнении с показателем аналогичного периода 2019 года. Общее число получателей пособия составляет 2,9 миллиона человек, средний размер ежемесячной выплаты — 528 евро.За последний месяц число получателей пособия выросло на 3,3%. Почти две трети граждан, получающих его, живут в южной части страны.Пособие по гражданству было введено в Италии в 2019 году по инициативе популистского «Движения 5 звезд». Каждый гражданин, чей доход менее 780 евро в месяц (включая 280 евро расходов на жилье), может получить от государства «разницу».Снижение расходов в декабре 2020 года было зафиксировано в пятый раз подряд и составило 11% в сравнении с показателем аналогичного периода 2019 года.



Число безработных, по экспертным оценкам, может вырасти на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.



Источник: ИА REGNUM Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. По итогам года прогнозируются многомиллиардные потери из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что на 8−9%. Госдолг Италии уже вырос на 20% ВВП, превысив отметку в 150% ВВП.Число безработных, по экспертным оценкам, может вырасти на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро. Категории: в Европе Ключевые слова: Италия, Пособие по бедности — статья прочитана 139 раз Комментарии