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Байден выдвинул на пост помощника главы минздрава трансгендера
Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул на должность помощника министра здравоохранения Рейчел Левин, если ее утвердят, то она станет первым трансгендером в американской администрации.
«Доктор Рейчел Левин обеспечит устойчивое лидерство и необходимый опыт, в которых мы нуждаемся, чтобы люди пережили эту пандемию», –цитирует заявление Байдена ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости».
Левин на данный момент руководит департаментом здравоохранения Пенсильвании. В случае перехода в федеральные органы власти она станет курировать ключевые подразделения и программы минздрава, пишет Washington Post. Отмечается, что Левин окончила Гарвард-колледж, в 2011 году она сменила пол.
vz.ru
Ключевые слова: ЛГБТ, администрация, назначения, Байден
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