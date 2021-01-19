Байден выдвинул на пост помощника главы минздрава трансгендера 🔊 Воспроизвести Фото: REUTERS/Daniel Shanken



Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул на должность помощника министра здравоохранения Рейчел Левин, если ее утвердят, то она станет первым трансгендером в американской администрации.



«Доктор Рейчел Левин обеспечит устойчивое лидерство и необходимый опыт, в которых мы нуждаемся, чтобы люди пережили эту пандемию», –цитирует заявление Байдена



Левин на данный момент руководит департаментом здравоохранения Пенсильвании. В случае перехода в федеральные органы власти она станет курировать ключевые подразделения и программы минздрава, пишет Washington Post. Отмечается, что Левин окончила Гарвард-колледж, в 2011 году она сменила пол. Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул на должность помощника министра здравоохранения Рейчел Левин, если ее утвердят, то она станет первым трансгендером в американской администрации.«Доктор Рейчел Левин обеспечит устойчивое лидерство и необходимый опыт, в которых мы нуждаемся, чтобы люди пережили эту пандемию», –цитирует заявление Байдена ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости».Левин на данный момент руководит департаментом здравоохранения Пенсильвании. В случае перехода в федеральные органы власти она станет курировать ключевые подразделения и программы минздрава, пишет Washington Post. Отмечается, что Левин окончила Гарвард-колледж, в 2011 году она сменила пол. vz.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: ЛГБТ, администрация, назначения, Байден — статья прочитана 148 раз Комментарии