Загрузка... Оксана Акиньшина назвала феминизм проблемой некрасивых женщин 🔊 Воспроизвести Актриса Оксана Акиньшина. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев



Она отметила, что если женщина получает власть, то первым делом избавляется от соперниц.



Актриса Оксана Акиньшина не видит смысла ни в противостоянии полов, ни в стремлении женщин бороться за равные с мужчинами зарплаты и обязанности. Как отметила артистка, если человек профессионал, то его труд будет по достоинству отмечен вне зависимости от пола. Но лично для себя Акиньшина чётко осознаёт, что хочет, чтобы её мужчина зарабатывал больше, чем она.



— Мы живём в мужском мире. Это же очевидно. И это чудесно. Эти правила заданы самой природой. И хотя у нас есть и женщины-президенты, и политики, и акулы бизнеса, всё равно на управляющих позициях больше мужчин. Назначь женщину на главный пост — она тут же уничтожит женщин вокруг себя. На этом быстро закончится её феминизм, — заявила артистка в интервью изданию "Известия", передает Она отметила, что если женщина получает власть, то первым делом избавляется от соперниц.Актриса Оксана Акиньшина не видит смысла ни в противостоянии полов, ни в стремлении женщин бороться за равные с мужчинами зарплаты и обязанности. Как отметила артистка, если человек профессионал, то его труд будет по достоинству отмечен вне зависимости от пола. Но лично для себя Акиньшина чётко осознаёт, что хочет, чтобы её мужчина зарабатывал больше, чем она.— Мы живём в мужском мире. Это же очевидно. И это чудесно. Эти правила заданы самой природой. И хотя у нас есть и женщины-президенты, и политики, и акулы бизнеса, всё равно на управляющих позициях больше мужчин. Назначь женщину на главный пост — она тут же уничтожит женщин вокруг себя. На этом быстро закончится её феминизм, — заявила артистка в интервью изданию "Известия", передает ЛАЙФ При этом актриса убеждена, что за каждым сильным мужчиной стоит не менее сильная женщина. А вопрос ответственности в отношениях лежит на обеих сторонах. Поэтому важно проявлять друг к другу заботу, уважение и не забывать общаться, отметила артистка.



— Завершая разговор о феминизме, признаюсь: мне безразличны его идеи. Называю феминизм проблемой некрасивых женщин. Женщины, оставьте мужиков в покое! Они тоже хотят быть счастливыми, — подытожила Акиньшина. Загрузка... life.ru Категории: общество, в мире Ключевые слова: права, движение, феминизм — статья прочитана 172 раза Комментарии