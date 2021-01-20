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Арестован предполагаемый похититель оборудования с самолёта судного дня

Фото © VK / Александр Шухов


Фигурант уголовного дела свою вину не признаёт, сообщает ЛАЙФ.

Мужчина, обвиняемый в краже оборудования с "самолёта судного дня" Ил-80, арестован в Таганроге. По решению суда он будет находиться под стражей до 4 марта.

— 4 января [по делу о краже из самолёта] Ил-80 был задержан мой подзащитный Жора Хочунц, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 марта, — сообщила его адвокат Ольга Бояркина в беседе с ТАСС.

Адвокат также сообщила, что решение суда об аресте было обжаловано. Обвиняемый содержится в СИЗО Таганрога. Свою вину он не признаёт.

Ранее Лайф сообщал, что пропажу заметил начальник службы безопасности аэродрома Таганрог-Южный, где борт находится на ремонте. Проводя утренний обход, он обнаружил, что один из люков самолёта был вскрыт, при этом до 26 ноября все двери лайнера были опечатаны.
Категории: чп и криминал, в России
Ключевые слова: воры, самолет, гостайна
География: Россия
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добавлена сегодня, 20 января, 19:00

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