Арестован предполагаемый похититель оборудования с самолёта судного дня 🔊 Воспроизвести Фото © VK / Александр Шухов



Фигурант уголовного дела свою вину не признаёт, сообщает



Мужчина, обвиняемый в краже оборудования с "самолёта судного дня" Ил-80, арестован в Таганроге. По решению суда он будет находиться под стражей до 4 марта.



— 4 января [по делу о краже из самолёта] Ил-80 был задержан мой подзащитный Жора Хочунц, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 марта, — сообщила его адвокат Ольга Бояркина в беседе с ТАСС.



Адвокат также сообщила, что решение суда об аресте было обжаловано. Обвиняемый содержится в СИЗО Таганрога. Свою вину он не признаёт.



Ранее Лайф сообщал, что пропажу заметил начальник службы безопасности аэродрома Таганрог-Южный, где борт находится на ремонте. Проводя утренний обход, он обнаружил, что один из люков самолёта был вскрыт, при этом до 26 ноября все двери лайнера были опечатаны. Фигурант уголовного дела свою вину не признаёт, сообщает ЛАЙФ Мужчина, обвиняемый в краже оборудования с "самолёта судного дня" Ил-80, арестован в Таганроге. По решению суда он будет находиться под стражей до 4 марта.— 4 января [по делу о краже из самолёта] Ил-80 был задержан мой подзащитный Жора Хочунц, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 марта, — сообщила его адвокат Ольга Бояркина в беседе с ТАСС.Адвокат также сообщила, что решение суда об аресте было обжаловано. Обвиняемый содержится в СИЗО Таганрога. Свою вину он не признаёт.Ранее Лайф сообщал, что пропажу заметил начальник службы безопасности аэродрома Таганрог-Южный, где борт находится на ремонте. Проводя утренний обход, он обнаружил, что один из люков самолёта был вскрыт, при этом до 26 ноября все двери лайнера были опечатаны. Категории: чп и криминал, в России Ключевые слова: воры, самолет, гостайна География: Россия — статья прочитана 119 раз Комментарии