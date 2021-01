Байден развяжет войну для решения внутренних проблем США 🔊 Воспроизвести Фото: US Army



Последним выступлением Майка Пенса на посту вице-президента Соединенных Штатов стала речь перед военными на базе в штате Нью-Йорк. Уходящий в отставку второй человек в США напомнил офицерам латинское изречение: «Хочешь мира – готовься к войне». Мир Америке, судя по заявлениям Пенса, принес Дональд Трамп, который за четыре года не начал ни одной новой войны, выводил войска из Сирии и Афганистана – и при этом направлял средства из бюджета на поддержку Пентагона, тем самым вернув престиж армейской службе. Лауреат Нобелевской премии мира, демократ Барак Обама, будучи президентом США, вел четыре войны. Его преемник, республиканец Дональд Трамп предпочитал не умножать число горячих точек, где присутствует американская армия. Эксперты прогнозируют, что новый хозяин Белого дома попробует добиться мира в стране с помощью быстрых победоносных кампаний. В каких регионах мира Джо Байден может начать новые войны?Последним выступлением Майка Пенса на посту вице-президента Соединенных Штатов стала речь перед военными на базе в штате Нью-Йорк. Уходящий в отставку второй человек в США напомнил офицерам латинское изречение: «Хочешь мира – готовься к войне». Мир Америке, судя по заявлениям Пенса, принес Дональд Трамп, который за четыре года не начал ни одной новой войны, выводил войска из Сирии и Афганистана – и при этом направлял средства из бюджета на поддержку Пентагона, тем самым вернув престиж армейской службе.



Ремарку Пенса о вынужденных войнах времен Обамы можно расценить как указание, что при Байдене Штаты будут ввергнуты в очередную авантюру с экспортом демократии, без всякой гарантии, что это приведет к результатам, нужным Вашингтону. «С Майклом Пенсом в чем-то можно согласиться. Ситуация в США сейчас крайне напряжена, и чтобы отвлечь внимание собственного народа от внутренних проблем, Вашингтон может начать войну. Где именно? Это традиционные горячие точки, которые существуют не один век: Ближний Восток, возможно, Центральная Азия», – считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.



Не исключено, что демократы задействуют сценарий маленькой победоносной войны, которая «всегда позволяет качать патриотизм» и может отчасти объединить расколотую нацию, полагает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов (РСМД). «Возникает вопрос: при каких условиях американское общество поддержит сейчас военные действия? При определенных условиях американцы, возможно, поддержали бы, например, точечные авиаудары по Ирану. Но – без наземной операции, вовлечения большого количества американских сил и, следовательно, большого числа боевых и санитарных потерь в ходе войны против Ирана», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.



Эксперт допустил, что ареной для небольшой кампании может стать географически более близкое к США государство – например, в Латинской Америке. Причем маловероятно, что это будет Венесуэла, отметил Кортунов. «Режим Николаса Мадуро мало кому нравится в Латинской Америке и Европе, в Венесуэле сильна оппозиция. В теории, почему бы американцам на своих штыках не принести в эту страну смену режима? – рассуждает эксперт. – Но военная операция по смещению Мадуро может быть только наземной, Латинская Америка – регион с богатой историей партизанских войн. Учитывая достаточное число силовиков, сохраняющих верность президенту, в Венесуэле начнется герилья (партизанская война), и США в ней увязнут надолго». По мнению Кортунова,



Байден как человек, который следит за мнением общественности, постарается избежать долгих сценариев с непредсказуемым финалом.



Целью краткосрочной победоносной кампании может стать политически нестабильное государство меньших, чем Венесуэла, масштабов. «Например, это Никарагуа. Если тамошняя оппозиция начнет активное наступление на сандинистский режим президента Даниэля Ортеги, вошедшим в Никарагуа американцам надо будет только подтолкнуть оппозицию, чтобы сандинисты из этой страны были окончательно изгнаны», – прогнозирует Кортунов. Отметим, что угрозы из Вашингтона в адрес Никарагуа возобновила как раз администрация Трампа – еще в 2018 году тогдашний спецпредставитель президента США по нацбезопасности Джон Болтон включил сандинистский режим в «тираническую тройку» наряду с Кубой и Венесуэлой.



Гендиректор РСМД не исключает, что целью для отработки возможностей армии США может стать один из регионов Африки, «где под давлением кризисов разваливается какая-нибудь страна и нужно ее заново собирать – например, Сомали. Навскидку это может быть Центрально-Африканская Республика (ЦАР), либо одно из государств крайне нестабильной зоны Сахеля – региона к югу от Сахары, простирающегося от Сенегала на западе до Судана на востоке. «Но американцы в Сахеле предпочитали доверять дело французам, а сами стояли за спиной у них», – добавил Кортунов.



«В плане больших конфликтов, велика угроза американо-китайских столкновений в Тайваньском проливе, в Южно-Китайском море, – перечислил гендиректор РСМД. – Возможна эскалация конфликта вокруг Северной Кореи. Эти конфликты могут быть результатом непреднамеренной эскалации – когда небольшой инцидент перерастает в войну». Но это уже другой сценарий, отличный от варианта, что Штаты сознательно начинают где-то войну, заметил Кортунов.



«Что касается операций с применением вооруженных сил – я думаю, что Джо Байден более склонен к этому, чем Трамп,который был вообще не воином, а акулой бизнеса», – отметил научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», глава президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. По его оценке, президент Байден может «осуществить наподобие повышения присутствия на Ближнем Востоке, что повлечет за собой некие военные действия».



«Принятые ранее решения о выводе американских контингентов из Сирии, Ирака и Афганистана могут быть пересмотрены, – полагает Кортунов. – Надо учесть, что сейчас Вашингтон занят в Сирии поддержкой курдов против находящейся в Северной Сирии турецкой армии». Кроме того, центральное правительство Ирака в Багдаде очень недовольно американским военным присутствием в стране, не исключено, что американские войска скоро перебазируются из центральных районов на север – с целью военной поддержки Иракского Курдистана, полагает руководитель РСМД.



«Военные конфликты при участии США неизбежны, – считает президент Института Ближнего Востока, политолог и востоковед Евгений Сатановский. – Никаких других методов решения внутренних проблем, которых у них сейчас больше, чем когда бы то ни было со времен Гражданской войны, за исключением внешних конфликтов, Америка не знает». По мнению Сатановского, военные операции далеко от границ помогут не только отвлечь граждан от внутриполитического кризиса, но и дадут заработать ВПК.



Добавим, что состав команды Байдена опровергает стереотипы о том, что оружейное лобби играет активную роль лишь при президентах-республиканцах. Как отмечало The Foreign Policy, возможный новый глава Госдепа Энтони Блинкен – владелец консалтинговой фирмы WestExec Advisors, которая с большой вероятностью оказывала услуги оборонке. «Мы по-прежнему верим, что двухпартийная поддержка расходов на оборону сохранится на должном уровне», – еще в ноябре заявила Defense News Кэти Уорден, гендиректор одного из гигантов ВПК – компании Northrop Grumman. Напомним, что в декабре и республиканцы, и демократы дружно согласовали военный бюджет на 2021 год в объеме 740,5 млрд долларов.



При этом готовность американского общества поддержать военные авантюры не следует переоценивать, полагают эксперты. «В политическом и гражданском сообществе присутствуют настроения: войска, возможно, надо сохранять там, где они находятся – в Сирии, Афганистане, Ираке, но не надо посылать военных в другие горячие точки, например, в Ливию», – заметил Кортунов.



«Не думаю, что военная активность будет масштабной, потому что населению США сейчас явно это не нужно, – в свою очередь полагает Лукьянов. – Американцы голосовали за решение своих внутренних проблем – и заниматься внешним экспансионизмом время ушло и, скорее всего, в такой активной форме, как это было про Буше или при Обаме, не будет». В итоге, полагает эксперт, военные усилия Байдена ничего не дадут. Даже если он захочет отвлечь внимание населения от внутренних проблем – это не получится, потому что интерес населения к внешним действиям резко упал, а озабоченность внутренним положением резко выросла. «Стандартная схема маленькой победоносной войны для отвлечения внимания может просто не сработать», – подчеркнул эксперт-международник.



Авторы: Андрей Самохин, Артур Приймак для издания



