Тихановской предрекли повторение судьбы Навального 🔊 Воспроизвести



«Опора на поддержку извне может сыграть против Тихановской так же, как это произошло с Навальным», – сказала газете



«Пример вернувшегося в Россию блогера Алексея Навального заставляет многих сторонников Светланы Тихановской задавать вопрос и себе, и ей: «А вернетесь ли вы?» – полагает сотрудница Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Анна Федорова.



«Важно понимать, насколько серьезно оппозиционные политики опираются на силы внутри страны, а насколько – на силы извне. Навальный перестал быть российским политиком, потому что стало очевидно: его игра и ставка сделаны за пределами России, и он опирается на поддержку внешних сил», – убеждена собеседница. «Опора на поддержку извне может сыграть против Тихановской так же, как это произошло с Навальным», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя просьбу лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о помощи со стороны международного сообщества и ОБСЕ для безопасного возвращения на родину.«Пример вернувшегося в Россию блогера Алексея Навального заставляет многих сторонников Светланы Тихановской задавать вопрос и себе, и ей: «А вернетесь ли вы?» – полагает сотрудница Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Анна Федорова.«Важно понимать, насколько серьезно оппозиционные политики опираются на силы внутри страны, а насколько – на силы извне. Навальный перестал быть российским политиком, потому что стало очевидно: его игра и ставка сделаны за пределами России, и он опирается на поддержку внешних сил», – убеждена собеседница.



Во вторник лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская попросила у международного сообщества помощи для безопасного возвращения на родину.



«Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения», – заявила Тихановская во время онлайн-встречи с послами ЕС в ОБСЕ. По ее мнению, в этом вопросе «нужна помощь международного сообщества и прежде всего ОБСЕ».



Ранее Тихановская заявила, что Евросоюз мог бы делать намного больше касательно санкций против Белоруссии и расширить санкционный список.



В конце прошлого года генеральная прокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской уголовное дело. Ее подозревают в создании и руководстве экстремистской организацией, целью которой являлся захват государственной власти.



В ноябре президент Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы Белоруссии перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров, в котором Тихановская заявила, что ничего не решает.



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Депутат Европейского парламента Тьерри Мариани прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным.







«104 года прошло, а всё те же скрытые мотивы! 1917-й — Германия изнемогает и организует поезд, возвращающий Ленина в Россию, с надеждой дестабилизировать страну. 2021-й — истощённый Атлантический альянс следит за возвращением Навального из Германии с той же надеждой», — написал он в Twitter.



«Если в один прекрасный день французский оппозиционер не будет соблюдать условия применения приговора после хищения средств и его арестуют, я убеждён, что вы будете так же возмущены его арестом, не так ли, Жан-Мишель Афати?» — добавил Мариани.



Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, комментируя задержание Алексея Навального, Запад пытается отвлечь внимание от своих проблем. «И если сторонники Тихановской начнут думать о ней таким же образом, то из этого ничего хорошего не выйдет. Граждане любого государства хотят, чтобы их лидер ориентировался на происходящее в родной стране. Потому история с поддержкой извне имеет массу рисков», – заключила эксперт.Во вторник лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская попросила у международного сообщества помощи для безопасного возвращения на родину.«Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения», – заявила Тихановская во время онлайн-встречи с послами ЕС в ОБСЕ. По ее мнению, в этом вопросе «нужна помощь международного сообщества и прежде всего ОБСЕ».Ранее Тихановская заявила, что Евросоюз мог бы делать намного больше касательно санкций против Белоруссии и расширить санкционный список.В конце прошлого года генеральная прокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской уголовное дело. Ее подозревают в создании и руководстве экстремистской организацией, целью которой являлся захват государственной власти.В ноябре президент Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы Белоруссии перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров, в котором Тихановская заявила, что ничего не решает.* * *Депутат Европейского парламента Тьерри Мариани прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным.«104 года прошло, а всё те же скрытые мотивы! 1917-й — Германия изнемогает и организует поезд, возвращающий Ленина в Россию, с надеждой дестабилизировать страну. 2021-й — истощённый Атлантический альянс следит за возвращением Навального из Германии с той же надеждой», — написал он в Twitter.«Если в один прекрасный день французский оппозиционер не будет соблюдать условия применения приговора после хищения средств и его арестуют, я убеждён, что вы будете так же возмущены его арестом, не так ли, Жан-Мишель Афати?» — добавил Мариани.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, комментируя задержание Алексея Навального, Запад пытается отвлечь внимание от своих проблем. vz.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: арест, ЕС, Навальный, Тихановская — статья прочитана 110 раз Комментарии