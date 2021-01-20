Тихановской предрекли повторение судьбы Навального

«Опора на поддержку извне может сыграть против Тихановской так же, как это произошло с Навальным», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя просьбу лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о помощи со стороны международного сообщества и ОБСЕ для безопасного возвращения на родину.
«Пример вернувшегося в Россию блогера Алексея Навального заставляет многих сторонников Светланы Тихановской задавать вопрос и себе, и ей: «А вернетесь ли вы?» – полагает сотрудница Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Анна Федорова.
«Важно понимать, насколько серьезно оппозиционные политики опираются на силы внутри страны, а насколько – на силы извне. Навальный перестал быть российским политиком, потому что стало очевидно: его игра и ставка сделаны за пределами России, и он опирается на поддержку внешних сил», – убеждена собеседница.
«И если сторонники Тихановской начнут думать о ней таким же образом, то из этого ничего хорошего не выйдет. Граждане любого государства хотят, чтобы их лидер ориентировался на происходящее в родной стране. Потому история с поддержкой извне имеет массу рисков», – заключила эксперт.
Во вторник лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская попросила у международного сообщества помощи для безопасного возвращения на родину.
«Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения», – заявила Тихановская во время онлайн-встречи с послами ЕС в ОБСЕ. По ее мнению, в этом вопросе «нужна помощь международного сообщества и прежде всего ОБСЕ».
Ранее Тихановская заявила, что Евросоюз мог бы делать намного больше касательно санкций против Белоруссии и расширить санкционный список.
В конце прошлого года генеральная прокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской уголовное дело. Ее подозревают в создании и руководстве экстремистской организацией, целью которой являлся захват государственной власти.
В ноябре президент Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы Белоруссии перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров, в котором Тихановская заявила, что ничего не решает.
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Депутат Европейского парламента Тьерри Мариани прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным.
«104 года прошло, а всё те же скрытые мотивы! 1917-й — Германия изнемогает и организует поезд, возвращающий Ленина в Россию, с надеждой дестабилизировать страну. 2021-й — истощённый Атлантический альянс следит за возвращением Навального из Германии с той же надеждой», — написал он в Twitter.
«Если в один прекрасный день французский оппозиционер не будет соблюдать условия применения приговора после хищения средств и его арестуют, я убеждён, что вы будете так же возмущены его арестом, не так ли, Жан-Мишель Афати?» — добавил Мариани.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, комментируя задержание Алексея Навального, Запад пытается отвлечь внимание от своих проблем.
Во вторник лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская попросила у международного сообщества помощи для безопасного возвращения на родину.
«Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения», – заявила Тихановская во время онлайн-встречи с послами ЕС в ОБСЕ. По ее мнению, в этом вопросе «нужна помощь международного сообщества и прежде всего ОБСЕ».
Ранее Тихановская заявила, что Евросоюз мог бы делать намного больше касательно санкций против Белоруссии и расширить санкционный список.
В конце прошлого года генеральная прокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской уголовное дело. Ее подозревают в создании и руководстве экстремистской организацией, целью которой являлся захват государственной власти.
В ноябре президент Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы Белоруссии перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров, в котором Тихановская заявила, что ничего не решает.
* * *
Депутат Европейского парламента Тьерри Мариани прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным.
«104 года прошло, а всё те же скрытые мотивы! 1917-й — Германия изнемогает и организует поезд, возвращающий Ленина в Россию, с надеждой дестабилизировать страну. 2021-й — истощённый Атлантический альянс следит за возвращением Навального из Германии с той же надеждой», — написал он в Twitter.
«Если в один прекрасный день французский оппозиционер не будет соблюдать условия применения приговора после хищения средств и его арестуют, я убеждён, что вы будете так же возмущены его арестом, не так ли, Жан-Мишель Афати?» — добавил Мариани.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, комментируя задержание Алексея Навального, Запад пытается отвлечь внимание от своих проблем.