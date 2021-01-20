Россия не должна влиять на расширение НАТО, заявил Столтенберг 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Стрингер



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия не должна влиять на вопросы вступления тех или иных стран в Североатлантических альянс, так как речь идет о суверенных государствах, сообщает



"Вопрос вступления в НАТО касается непосредственно самой страны-кандидата и НАТО, у России нет права вмешиваться в процесс или блокировать его", - сказал Столтенберг на виртуальной конференции Парижского института международный отношений, отвечая на вопрос о том, что расширение НАТО могло привести к ухудшению отношений России с Западом. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия не должна влиять на вопросы вступления тех или иных стран в Североатлантических альянс, так как речь идет о суверенных государствах, сообщает РИА Новости "Вопрос вступления в НАТО касается непосредственно самой страны-кандидата и НАТО, у России нет права вмешиваться в процесс или блокировать его", - сказал Столтенберг на виртуальной конференции Парижского института международный отношений, отвечая на вопрос о том, что расширение НАТО могло привести к ухудшению отношений России с Западом. Он также отверг утверждение о том, что НАТО повела себя агрессивно, согласившись принять в свои ряды государства, входившие ранее в Организацию Варшавского договора. По его словам, речь не идет "об экспансии НАТО на восток", "так как эти страны через демократические процедуры сами решили, что они хотят вступить в НАТО". "Мы никого не обязываем вступать в НАТО, Швеция и Финляндия, к примеру, наши соседи, они не желают вступать в НАТО, и мы это уважаем", - добавил он.



По словам Столтенберга, страны Балтии, Румыния, Болгария и другие государства самостоятельно решили, что желают вступить в НАТО, и стали членами альянса, подтвердив соответствие стандартам.



Он также прокомментировал отношения альянса с Грузией и Украиной. "Грузия хочет присоединиться к НАТО, и Россия не может этому воспрепятствовать. Вступит Грузия в НАТО или нет - этот вопрос касается исключительно Грузии и альянса", - сказал Столтенберг.



По его словам, НАТО поддерживает эти страны, оказывает им содействие, в том числе проводит совместные учения. РИА Новости Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, Украина, Грузия, нато, генсек, членство — статья прочитана 157 раз Комментарии