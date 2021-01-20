Fox News США : Клинтон предполагает, что Путин мог знать о беспорядках в Капитолии, Пелоси требует расследования формата 9/11 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Andrew Harnik



Хиллари Клинтон, проигравшая Трампу на выборах 2016 года, похоже, теперь пытается выместить все свою злость на своем оппоненте. Представитель демократов обвиняет Трампа в связях с Путиным, презрении к демократии и требует создать комиссию по расследованию штурма Капитолия — «вторжения», в котором она нашла «руку Кремля».



Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон обсудила в своем подкасте со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси разразившиеся в начале января беспорядки на Капитолийском холме и намекнула, что президент России Владимир Путин мог получать новости о беспорядках лично от президента Трампа.



Клинтон, ведущая подкаста «Ты да я», сказала Пелоси, что ей было бы интересно послушать записи телефонных разговоров президента Трампа и выяснить, общался ли он с Путиным во время штурма Капитолия. Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон обсудила в своем подкасте со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси разразившиеся в начале января беспорядки на Капитолийском холме и намекнула, что президент России Владимир Путин мог получать новости о беспорядках лично от президента Трампа.Клинтон, ведущая подкаста «Ты да я», сказала Пелоси, что ей было бы интересно послушать записи телефонных разговоров президента Трампа и выяснить, общался ли он с Путиным во время штурма Капитолия.



«Мне бы хотелось послушать его телефонные записи и узнать, разговаривал ли он с Путиным в тот день, когда повстанцы штурмовали Капитолий», — сказала Клинтон. Она поинтересовалась у Пелоси, что та думает насчет отдельного расследования кровавого бунта, как в свое время провела комиссия [по поводу событий] 11 сентября.



Пелоси создание такой комиссии приветствовала, припомнив, как однажды заявила президенту: «С вами, господин президент, все дороги ведут к Путину».



«Я не знаю, что у Путина на него есть в политическом, финансовом или личном плане, но произошедшее на прошлой неделе — для него подарок, ведь Путин хочет подорвать демократию в нашей стране и во всем мире», — заявила Пелоси, назвав всех участников беспорядков «путинскими марионетками».



«Так что да, нам нужна комиссия вроде той, что расследовала теракты 11 сентября, и Конгресс получит твердую поддержку», — сказала она.



Представители Пелоси и Клинтон на электронный запрос Fox News не откликнулись.



Версия бывшего высокопоставленного дипломата, что действующий президент мог каким-то образом взаимодействовать с иностранным лидером в столь тяжелое для страны время, не только примечательна сама по себе, но и иллюстрирует, насколько разнятся стороны в Вашингтоне. Сторонники Трампа, наоборот, уличают избранного президента Джо Байдена в связях с Китаем.



Сотрудник Fox News Байрон Йорк (Byron York) ретвитнул отрывок подкаста и написал: «Было же расследование Палаты представителей и Сената. Было расследование спецпрокурора с полными полномочиями правоохранительных органов. Были бесконечные журналистские расследования. Ни одно из них не нашло искомого. А теперь Хиллари Клинтон подавай еще одно…».



Клинтон назвала беспорядки «вторжением» в момент, когда Конгресс «выполнял демократическую работу» и заверял результаты выборов. Ранее в этом месяце она поддержала второй импичмент Трампу, заявив при этом, что основная проблема, приведшая, по ее мнению, к беспорядкам в Капитолии на прошлой неделе — белый шовинизм — стоит остро как никогда.



В своей статье в The Washington Post она назвала яростный протест «трагически предсказуемым результатом недовольства белых шовинистов», отметив, что Трамп своей риторикой лишь подливал масла в огонь.



«Отстранение Трампа от должности имеет важное значение, и я считаю, что ему следует предъявить импичмент, — написала Клинтон. — Члены Конгресса, которые заодно с ним пытались подорвать нашу демократию, должны уйти в отставку, а тех, кто вступил в сговор с внутренними террористами, надо немедленно изгнать. Но одно это не искоренит в Америке белый шовинизм и экстремизм».



Редакционная статья Fox News, США, перевод Клинтон проиграла Трампу на выборах 2016 года и заявила, что Трамп явно презирает демократию, но истинная глубина его ненависти, возможно, так и не вскроется. Она сказала, что у президента были на этот счет «другие планы», пока он находился в Белом доме, но выразила надежду, что однажды станет известно, кому президент «обязан» и «кто дергает за его ниточки».«Мне бы хотелось послушать его телефонные записи и узнать, разговаривал ли он с Путиным в тот день, когда повстанцы штурмовали Капитолий», — сказала Клинтон. Она поинтересовалась у Пелоси, что та думает насчет отдельного расследования кровавого бунта, как в свое время провела комиссия [по поводу событий] 11 сентября.Пелоси создание такой комиссии приветствовала, припомнив, как однажды заявила президенту: «С вами, господин президент, все дороги ведут к Путину».«Я не знаю, что у Путина на него есть в политическом, финансовом или личном плане, но произошедшее на прошлой неделе — для него подарок, ведь Путин хочет подорвать демократию в нашей стране и во всем мире», — заявила Пелоси, назвав всех участников беспорядков «путинскими марионетками».«Так что да, нам нужна комиссия вроде той, что расследовала теракты 11 сентября, и Конгресс получит твердую поддержку», — сказала она.Представители Пелоси и Клинтон на электронный запрос Fox News не откликнулись.Версия бывшего высокопоставленного дипломата, что действующий президент мог каким-то образом взаимодействовать с иностранным лидером в столь тяжелое для страны время, не только примечательна сама по себе, но и иллюстрирует, насколько разнятся стороны в Вашингтоне. Сторонники Трампа, наоборот, уличают избранного президента Джо Байдена в связях с Китаем.Сотрудник Fox News Байрон Йорк (Byron York) ретвитнул отрывок подкаста и написал: «Было же расследование Палаты представителей и Сената. Было расследование спецпрокурора с полными полномочиями правоохранительных органов. Были бесконечные журналистские расследования. Ни одно из них не нашло искомого. А теперь Хиллари Клинтон подавай еще одно…».Клинтон назвала беспорядки «вторжением» в момент, когда Конгресс «выполнял демократическую работу» и заверял результаты выборов. Ранее в этом месяце она поддержала второй импичмент Трампу, заявив при этом, что основная проблема, приведшая, по ее мнению, к беспорядкам в Капитолии на прошлой неделе — белый шовинизм — стоит остро как никогда.В своей статье в The Washington Post она назвала яростный протест «трагически предсказуемым результатом недовольства белых шовинистов», отметив, что Трамп своей риторикой лишь подливал масла в огонь.«Отстранение Трампа от должности имеет важное значение, и я считаю, что ему следует предъявить импичмент, — написала Клинтон. — Члены Конгресса, которые заодно с ним пытались подорвать нашу демократию, должны уйти в отставку, а тех, кто вступил в сговор с внутренними террористами, надо немедленно изгнать. Но одно это не искоренит в Америке белый шовинизм и экстремизм».Редакционная статья Fox News, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, Путин, аналитика, Китай, клинтон, Трамп — статья прочитана 100 раз Комментарии