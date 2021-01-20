Глава МИД Польши: победят интересы — Вашингтон быстро простит Варшаве дружбу с Трампом

Польша четыре года делала ставку на Трампа, но с приходом к власти Байдена похолодание в отношениях между двумя странами не наступит, уверен министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. В беседе с изданием Rzeczpospolita он выразил уверенность в том, что США не забудут о стратегическом положении Польши.
Дональд Трамп — сторонник демократии. Как иначе можно объяснить его победу на президентских выборах в 2016-м и его участие в выборах 2020 года, заявил в интервью Rzeczpospolita министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. В беседе он напомнил об изменении политической традиции в США — впервые в истории, именно когда Дональд Трамп победил на выборах, его оппонент Хиллари Клинтон даже не появилась в своём избирательном штабе. «С тех пор эта психологическая пропасть только увеличивалась», — объяснил он.
«Когда я жил в США, я был свидетелем расовых столкновений, я знал, насколько они жестокие. Но при этом также необходимо осознавать, насколько глубоко там укоренилась демократия. Уже в 1830-х годах Эндрю Джексон ввёл всеобщее избирательное право для мужчин, и тем самым демократические нормы стали частью американской идентичности, а институты демократического государства работают очень эффективно... Это создаёт необычайно прочный политический фундамент. Следовательно, импичмент первого президента, который больше не будет находиться у власти, не является ответом на угрозу демократии…», — добавил он.
Несмотря на то что Польша на протяжении всех четырёх лет делала ставку на Трампа, Рау считает, что с приходом к власти Байдена похолодание в отношениях между двумя странами не наступит.
«Личные отношения в международной жизни, безусловно, важны, но они отходят на второй план, когда появляются государственные интересы», — подчеркнул министр.
Америка Трампа стала принимать активное военное участие на территории Польши и, в целом, в Центральной Европе. Она создала условия для высадки при необходимости до 20 тыс. американских солдат в Польше. Для Вашингтона это ключевой регион в мире. Речь идёт о границах ЕС и НАТО, где начинается сфера влияния России, которая в соперничестве между Китаем и Америкой явно занимает сторону Китая и воспринимается атлантическим содружеством в качестве фундаментальной военной угрозы. Администрация Байдена не намерена менять этот взгляд, уверен Рау. В беседе он также отмечает, что помимо военного измерения, Польша выступает для США очень перспективным экономическим партнёром.
Отходит ли Польша на второй план? «Такие рассуждения немного напоминают мне домыслы кремлинологов, которые в советские времена, практически ничего не зная о событиях в Москве, делали далеко идущие выводы о том, кто какой властью обладает. Они исходили из того, кто как махнул рукой во время Первомайской демонстрации или как близко к Генсеку он стоял. Это совершенно бессмысленно», — не без раздражения добавил он.
В интервью он, однако, согласился, что Германия подорвала доверие к себе: не дожидаясь Байдена, она возобновила строительство «Северного потока — 2». В случае решения Германии верх взяли финансовые соображения. Она проигнорировала не только политические интересы Украины, но и Запада в целом. Этот проект раскалывает не только ЕС, но и НАТО. Збигнев Рау, однако, благодарит Германию и лично Ангелу Меркель за препятствие попыткам Запада договориться с Россией за спиной у Польши. «Конечно, наш исторический опыт не даёт забыть нам о том, что это возможно. Однако сегодня это маловероятно, поэтому в целом у нас нет таких опасений», — добавляет он. При этом он отмечает, что сегодня из-за политики России три из шести стран «Восточного партнёрства» не обладают территориальной целостностью. Следовательно, Брюссель должен воспринимать Россию как страну, которая отвергает принципы Запада.
Оригинал новости ИноТВ
Несмотря на то что Польша на протяжении всех четырёх лет делала ставку на Трампа, Рау считает, что с приходом к власти Байдена похолодание в отношениях между двумя странами не наступит.
«Личные отношения в международной жизни, безусловно, важны, но они отходят на второй план, когда появляются государственные интересы», — подчеркнул министр.
Америка Трампа стала принимать активное военное участие на территории Польши и, в целом, в Центральной Европе. Она создала условия для высадки при необходимости до 20 тыс. американских солдат в Польше. Для Вашингтона это ключевой регион в мире. Речь идёт о границах ЕС и НАТО, где начинается сфера влияния России, которая в соперничестве между Китаем и Америкой явно занимает сторону Китая и воспринимается атлантическим содружеством в качестве фундаментальной военной угрозы. Администрация Байдена не намерена менять этот взгляд, уверен Рау. В беседе он также отмечает, что помимо военного измерения, Польша выступает для США очень перспективным экономическим партнёром.
Отходит ли Польша на второй план? «Такие рассуждения немного напоминают мне домыслы кремлинологов, которые в советские времена, практически ничего не зная о событиях в Москве, делали далеко идущие выводы о том, кто какой властью обладает. Они исходили из того, кто как махнул рукой во время Первомайской демонстрации или как близко к Генсеку он стоял. Это совершенно бессмысленно», — не без раздражения добавил он.
В интервью он, однако, согласился, что Германия подорвала доверие к себе: не дожидаясь Байдена, она возобновила строительство «Северного потока — 2». В случае решения Германии верх взяли финансовые соображения. Она проигнорировала не только политические интересы Украины, но и Запада в целом. Этот проект раскалывает не только ЕС, но и НАТО. Збигнев Рау, однако, благодарит Германию и лично Ангелу Меркель за препятствие попыткам Запада договориться с Россией за спиной у Польши. «Конечно, наш исторический опыт не даёт забыть нам о том, что это возможно. Однако сегодня это маловероятно, поэтому в целом у нас нет таких опасений», — добавляет он. При этом он отмечает, что сегодня из-за политики России три из шести стран «Восточного партнёрства» не обладают территориальной целостностью. Следовательно, Брюссель должен воспринимать Россию как страну, которая отвергает принципы Запада.
Оригинал новости ИноТВ