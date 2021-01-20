Глава МИД Польши: победят интересы — Вашингтон быстро простит Варшаве дружбу с Трампом 🔊 Воспроизвести Facebook



Польша четыре года делала ставку на Трампа, но с приходом к власти Байдена похолодание в отношениях между двумя странами не наступит, уверен министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. В беседе с изданием Rzeczpospolita он выразил уверенность в том, что США не забудут о стратегическом положении Польши.



Дональд Трамп — сторонник демократии. Как иначе можно объяснить его победу на президентских выборах в 2016-м и его участие в выборах 2020 года, заявил в интервью Rzeczpospolita министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. В беседе он напомнил об изменении политической традиции в США — впервые в истории, именно когда Дональд Трамп победил на выборах, его оппонент Хиллари Клинтон даже не появилась в своём избирательном штабе. «С тех пор эта психологическая пропасть только увеличивалась», — объяснил он. Дональд Трамп — сторонник демократии. Как иначе можно объяснить его победу на президентских выборах в 2016-м и его участие в выборах 2020 года, заявил в интервью Rzeczpospolita министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. В беседе он напомнил об изменении политической традиции в США — впервые в истории, именно когда Дональд Трамп победил на выборах, его оппонент Хиллари Клинтон даже не появилась в своём избирательном штабе. «С тех пор эта психологическая пропасть только увеличивалась», — объяснил он.



Несмотря на то что Польша на протяжении всех четырёх лет делала ставку на Трампа, Рау считает, что с приходом к власти Байдена похолодание в отношениях между двумя странами не наступит.



«Личные отношения в международной жизни, безусловно, важны, но они отходят на второй план, когда появляются государственные интересы», — подчеркнул министр.



Америка Трампа стала принимать активное военное участие на территории Польши и, в целом, в Центральной Европе. Она создала условия для высадки при необходимости до 20 тыс. американских солдат в Польше. Для Вашингтона это ключевой регион в мире. Речь идёт о границах ЕС и НАТО, где начинается сфера влияния России, которая в соперничестве между Китаем и Америкой явно занимает сторону Китая и воспринимается атлантическим содружеством в качестве фундаментальной военной угрозы. Администрация Байдена не намерена менять этот взгляд, уверен Рау. В беседе он также отмечает, что помимо военного измерения, Польша выступает для США очень перспективным экономическим партнёром.



Отходит ли Польша на второй план? «Такие рассуждения немного напоминают мне домыслы кремлинологов, которые в советские времена, практически ничего не зная о событиях в Москве, делали далеко идущие выводы о том, кто какой властью обладает. Они исходили из того, кто как махнул рукой во время Первомайской демонстрации или как близко к Генсеку он стоял. Это совершенно бессмысленно», — не без раздражения добавил он.



В интервью он, однако, согласился, что Германия подорвала доверие к себе: не дожидаясь Байдена, она возобновила строительство «Северного потока — 2». В случае решения Германии верх взяли финансовые соображения. Она проигнорировала не только политические интересы Украины, но и Запада в целом. Этот проект раскалывает не только ЕС, но и НАТО. Збигнев Рау, однако, благодарит Германию и лично Ангелу Меркель за препятствие попыткам Запада договориться с Россией за спиной у Польши. «Конечно, наш исторический опыт не даёт забыть нам о том, что это возможно. Однако сегодня это маловероятно, поэтому в целом у нас нет таких опасений», — добавляет он. При этом он отмечает, что сегодня из-за политики России три из шести стран «Восточного партнёрства» не обладают территориальной целостностью. Следовательно, Брюссель должен воспринимать Россию как страну, которая отвергает принципы Запада.



Оригинал новости ИноТВ «Когда я жил в США, я был свидетелем расовых столкновений, я знал, насколько они жестокие. Но при этом также необходимо осознавать, насколько глубоко там укоренилась демократия. Уже в 1830-х годах Эндрю Джексон ввёл всеобщее избирательное право для мужчин, и тем самым демократические нормы стали частью американской идентичности, а институты демократического государства работают очень эффективно... Это создаёт необычайно прочный политический фундамент. Следовательно, импичмент первого президента, который больше не будет находиться у власти, не является ответом на угрозу демократии…», — добавил он.Несмотря на то что Польша на протяжении всех четырёх лет делала ставку на Трампа, Рау считает, что с приходом к власти Байдена похолодание в отношениях между двумя странами не наступит.«Личные отношения в международной жизни, безусловно, важны, но они отходят на второй план, когда появляются государственные интересы», — подчеркнул министр.Америка Трампа стала принимать активное военное участие на территории Польши и, в целом, в Центральной Европе. Она создала условия для высадки при необходимости до 20 тыс. американских солдат в Польше. Для Вашингтона это ключевой регион в мире. Речь идёт о границах ЕС и НАТО, где начинается сфера влияния России, которая в соперничестве между Китаем и Америкой явно занимает сторону Китая и воспринимается атлантическим содружеством в качестве фундаментальной военной угрозы. Администрация Байдена не намерена менять этот взгляд, уверен Рау. В беседе он также отмечает, что помимо военного измерения, Польша выступает для США очень перспективным экономическим партнёром.Отходит ли Польша на второй план? «Такие рассуждения немного напоминают мне домыслы кремлинологов, которые в советские времена, практически ничего не зная о событиях в Москве, делали далеко идущие выводы о том, кто какой властью обладает. Они исходили из того, кто как махнул рукой во время Первомайской демонстрации или как близко к Генсеку он стоял. Это совершенно бессмысленно», — не без раздражения добавил он.В интервью он, однако, согласился, что Германия подорвала доверие к себе: не дожидаясь Байдена, она возобновила строительство «Северного потока — 2». В случае решения Германии верх взяли финансовые соображения. Она проигнорировала не только политические интересы Украины, но и Запада в целом. Этот проект раскалывает не только ЕС, но и НАТО. Збигнев Рау, однако, благодарит Германию и лично Ангелу Меркель за препятствие попыткам Запада договориться с Россией за спиной у Польши. «Конечно, наш исторический опыт не даёт забыть нам о том, что это возможно. Однако сегодня это маловероятно, поэтому в целом у нас нет таких опасений», — добавляет он. При этом он отмечает, что сегодня из-за политики России три из шести стран «Восточного партнёрства» не обладают территориальной целостностью. Следовательно, Брюссель должен воспринимать Россию как страну, которая отвергает принципы Запада. russian.rt.com Категории: в мире, политика Ключевые слова: США, МИД, отношения, Трамп, Дуда, Байден География: Польша — статья прочитана 138 раз Комментарии