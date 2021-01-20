Газпром ответил на сообщения об отказе достраивать Северный поток — 2 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Дмитрий Лельчук



Российская компания "Газпром" допускает, что проект газопровода "Северный поток — 2" может быть приостановлен или отменён в случае резкой смены политической ситуации. Об этом говорится в меморандуме, который сопровождает новое размещение бондов компании.



В нём "Газпром" отмечает, что продолжает сталкиваться "с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах". Это вызывает напряжение между странами и изменение позиций партнёров России.



— В некоторых случаях такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, а значит, привести к приостановке или отмене проекта, — приводит ТАСС цитату из документа. Российская компания "Газпром" допускает, что проект газопровода "Северный поток — 2" может быть приостановлен или отменён в случае резкой смены политической ситуации. Об этом говорится в меморандуме, который сопровождает новое размещение бондов компании.В нём "Газпром" отмечает, что продолжает сталкиваться "с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах". Это вызывает напряжение между странами и изменение позиций партнёров России.— В некоторых случаях такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, а значит, привести к приостановке или отмене проекта, — приводит ТАСС цитату из документа.



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Проект "Северный поток - 2" находится под сильным санкционным давлением, но "Газпром" намерен его завершить, сообщил в ходе конференц-колла для инвесторов топ-менеджер компании, сообщает



"Что касается "Северного потока - 2", как вы знаете, проект находится под сильным санкционным давлением, поэтому мы довольно сильно ограничены в комментариях относительно путей его реализации. Я могу подтвердить, что "Газпром" намерен завершить этот проект, построить газопровод и поставлять по нему газ своим европейским потребителям", - сказал представитель компании.



"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.



Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.



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Швейцарская компания Zurich Insurance Group подтвердила, что выходит из проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА Новости.



В компании заявили, что уделяют первоочередное внимание соблюдению экономических санкций и американского законодательства.



В заявлении Zurich Insurance говорится, что компания в тесном сотрудничестве с Государственным департаментом США обсуждала санкции против «Северного потока — 2».



«Мы прекратили действие всех наших страховых покрытий, которые подпадали под санкции в соответствии с законом о государственной обороне от 2021 года, принятым в январе», — говорится в сообщении швейцарской компании.



Ранее Bloomberg писало, что Zurich Insurance приняла решение отказаться от страхования газопровода «Северный поток — 2» из-за угроз США.



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Экологический фонд, благодаря которому в том числе предполагается защитить интересы участников проекта "Северный поток - 2", официально учрежден в Германии. Об этом сообщил министр энергетики земли Мекленбург - Передняя Померания Кристиан Пегель в опубликованном во вторник интервью газете Schweriner Volkszeitung, сообщает



Политик отметил, что служба по надзору за фондами в министерстве юстиции признала правоспособность новой организации. "Тем самым фонд учрежден и сейчас ведет свою собственную жизнь", - сообщил Пегель.



7 января парламент (ландтаг) Мекленбурга - Передней Померании большинством голосов поддержал инициативу регионального правительства по учреждению экологического фонда "Защита климата и окружающей среды MV". Согласно описанию, текст которого есть в распоряжении ТАСС, структура преследует 11 целей, так или иначе связанных с зеленой энергетикой и добычей экологически чистых энергоносителей. Последним пунктом в перечне значится «вклад в продолжение строительства газопровода "Северный поток - 2". Несколько немецких политиков, прежде всего из партии "Зеленые", подвергли резкой критике создание фонда и утверждал, что региональные власти действуют в интересах Москвы и "Газпрома".



В Nord Stream 2 AG ранее сообщили, что последующая эксплуатация газотранспортной системы "Северный поток - 2" будет осуществляться через эту компанию.



Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%. Как сообщал Лайф, "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже.* * *Проект "Северный поток - 2" находится под сильным санкционным давлением, но "Газпром" намерен его завершить, сообщил в ходе конференц-колла для инвесторов топ-менеджер компании, сообщает РИА Новости "Что касается "Северного потока - 2", как вы знаете, проект находится под сильным санкционным давлением, поэтому мы довольно сильно ограничены в комментариях относительно путей его реализации. Я могу подтвердить, что "Газпром" намерен завершить этот проект, построить газопровод и поставлять по нему газ своим европейским потребителям", - сказал представитель компании."Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.* * *Швейцарская компания Zurich Insurance Group подтвердила, что выходит из проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА Новости.В компании заявили, что уделяют первоочередное внимание соблюдению экономических санкций и американского законодательства.В заявлении Zurich Insurance говорится, что компания в тесном сотрудничестве с Государственным департаментом США обсуждала санкции против «Северного потока — 2».«Мы прекратили действие всех наших страховых покрытий, которые подпадали под санкции в соответствии с законом о государственной обороне от 2021 года, принятым в январе», — говорится в сообщении швейцарской компании.Ранее Bloomberg писало, что Zurich Insurance приняла решение отказаться от страхования газопровода «Северный поток — 2» из-за угроз США.* * *Экологический фонд, благодаря которому в том числе предполагается защитить интересы участников проекта "Северный поток - 2", официально учрежден в Германии. Об этом сообщил министр энергетики земли Мекленбург - Передняя Померания Кристиан Пегель в опубликованном во вторник интервью газете Schweriner Volkszeitung, сообщает ТАСС Политик отметил, что служба по надзору за фондами в министерстве юстиции признала правоспособность новой организации. "Тем самым фонд учрежден и сейчас ведет свою собственную жизнь", - сообщил Пегель.7 января парламент (ландтаг) Мекленбурга - Передней Померании большинством голосов поддержал инициативу регионального правительства по учреждению экологического фонда "Защита климата и окружающей среды MV". Согласно описанию, текст которого есть в распоряжении ТАСС, структура преследует 11 целей, так или иначе связанных с зеленой энергетикой и добычей экологически чистых энергоносителей. Последним пунктом в перечне значится «вклад в продолжение строительства газопровода "Северный поток - 2". Несколько немецких политиков, прежде всего из партии "Зеленые", подвергли резкой критике создание фонда и утверждал, что региональные власти действуют в интересах Москвы и "Газпрома".В Nord Stream 2 AG ранее сообщили, что последующая эксплуатация газотранспортной системы "Северный поток - 2" будет осуществляться через эту компанию.Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%. РИА Новости Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Германия, Россия, США, санкции, Швеция, маршрут, Дания, СП-2 — статья прочитана 102 раза Комментарии