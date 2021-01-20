Мэр Друскининкая обратился к правлению Swedbank по поводу санатория Belorus 🔊 Воспроизвести © Photo : "Vk" / Детский санаторий "Беларусь", г. Друскининкай



Глава администрации убежден, что произошла ошибка, и что МИД, спецслужбы и президентский дворец все еще могут исправить это, сообщает



Полная версия обращения мэра к правлению Swedbank опубликована на сайте самоуправления Друскининкая. Глава администрации убежден, что произошла ошибка, и что МИД, спецслужбы и президентский дворец все еще могут исправить это, сообщает Sputnik Литва . Мэр Друскининкая Ричардас Малинаускас написал обращение к Swedbank с просьбой начать юридическую защиту общественных интересов санатория Belorus. Об этом он сообщил в Facebook Полная версия обращения мэра к правлению Swedbank опубликована на сайте самоуправления Друскининкая. "Сегодня я обратился в Swedbank с просьбой начать юридический путь защиты общественных интересов законными средствами", - написал мэр.



Он также отметил, что оценивая ситуацию с санаторием, он чувствует все больше сомнений.



"Как я уже говорил с первого дня - что банк самовольно, без получения инструкций или согласования со стороны государства и его учреждений или компаний, принял меры против социального учреждения, предоставляющего услуги лечения, реабилитации, оздоровления, проживания и образования. Еще раз подчеркиваю, что я убежден, что это ошибка. И что МИД, спецслужбам или президентскому дворцу еще не поздно исправить это", - написал градоначальник.



Малинаускас отметил, что администрация города делает все возможное, чтобы в этой ситуации были оценены права, мораль и ответственность перед простыми гражданами Литвы и Белоруссии.



Ранее председатель рабочего совета санатория, воспитатель Владислав Шаруцкий заявил, что власти Литвы не предпринимают никаких шагов для решения ситуации. Он подчеркнул, что что дело не только в зарплате, а в ситуации в целом, поскольку санаторий Belorus – важная организация, где оздоравливаются белорусские дети. К тому же это крупный налогоплательщик.



В середине декабря санаторий оказался в ситуации, когда он не мог выплатить зарплаты и выполнять другие долговые обязательства по оплате остальных счетов, коммунальных услуг. Люди сразу стали обращаться за разъяснениями и искать выходы из ситуации. Однако Сейм Литвы отказал в выплате субсидий, поскольку организация находится под санкциями, а работники могут рассчитывать лишь на единовременную выплату в случае увольнения.



Поддержку санаторию оказывают администрация и власти Друскининкая. Сами работники собирают деньги на адвоката, чтобы тот смог отстаивать их интересы в суде. Кроме того, сотрудники привлекают внимание к ситуации с санаторием, устраивая акции протеста и автопробеги.



Ситуация вокруг санатория



Случай с санаторием Belorus – первый в истории Литвы, когда к действующей в стране компании применяются международные санкции.



Ранее Swedbank заморозил счета санатория Belorus в Друскининкае из-за вступления в силу третьего пакета санкций ЕС против белорусских властей, в результате чего сотрудники остались без зарплаты. Многие из них лишились единственного источника доходов.



Сотрудники санатория провели акцию протеста, требуя сохранения рабочих мест, а не выплаты компенсаций, однако никаких вариантов решения проблемы от властей не последовало.



Мэр Друскининкая Ричардас Малинаускас выразил сомнения в том, что Swedbank принял самостоятельное решение о введении санкций в отношении санатория. Он напомнил, что в первую очередь пострадали простые граждане и их семьи, которые лишаются дохода. lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: санкции, мэр, МИД, санаторий, банк, Swedbank — статья прочитана 142 раза Комментарии