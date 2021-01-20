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Банки возобновляют мораторий об отсрочке кредитных выплат



Члены Литовской банковской ассоциации (ЛБА) возобновляют до конца марта мораторий об отсрочке платежей по кредитам для бизнеса и жителей.

Как сообщает ЛБА, несмотря на то, что просьб отсрочить выплаты по кредитам по-прежнему немного, финансовый сектор откликается на опасения из-за неопределенности будущего и солидаризируется с обществом и государством.

По словам президента ЛБА Эйвиле Чипкуте, в настоящее время ситуация предприятий и жителей, у которых есть кредиты, вселяет оптимизм.

Общее время отсрочки, в зависимости от вида обязательства, для жителей может составить до 6-9 месяцев, для предприятий - до 6 месяцев.

С середины марта 2020 года, когда в стране был введен карантин из-за COVID-19, и до конца сентября предоставленной кредитными учреждениями возможностью временно отложить выплаты по кредитам воспользовалось в общей сложности около 10 тыс. жителей и предприятий страны.

В ЛБА входят банки Citadele, Luminor, Swedbank, SEB, Siauliu bankas, Medicinos bankas, Revolut, Danske Bank, а также Литовская центральная кредитная уния.
BNS
Категории: экономика
Ключевые слова: экономика, граница, рецессия, контроль, банки, карантин, распространение, коронавирус
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добавлена сегодня, 20 января, 08:30

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