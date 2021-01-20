Банки возобновляют мораторий об отсрочке кредитных выплат 🔊 Воспроизвести



Члены Литовской банковской ассоциации (ЛБА) возобновляют до конца марта мораторий об отсрочке платежей по кредитам для бизнеса и жителей.



Как сообщает ЛБА, несмотря на то, что просьб отсрочить выплаты по кредитам по-прежнему немного, финансовый сектор откликается на опасения из-за неопределенности будущего и солидаризируется с обществом и государством.



По словам президента ЛБА Эйвиле Чипкуте, в настоящее время ситуация предприятий и жителей, у которых есть кредиты, вселяет оптимизм.



Общее время отсрочки, в зависимости от вида обязательства, для жителей может составить до 6-9 месяцев, для предприятий - до 6 месяцев.



С середины марта 2020 года, когда в стране был введен карантин из-за COVID-19, и до конца сентября предоставленной кредитными учреждениями возможностью временно отложить выплаты по кредитам воспользовалось в общей сложности около 10 тыс. жителей и предприятий страны.



В ЛБА входят банки Citadele, Luminor, Swedbank, SEB, Siauliu bankas, Medicinos bankas, Revolut, Danske Bank, а также Литовская центральная кредитная уния. Члены Литовской банковской ассоциации (ЛБА) возобновляют до конца марта мораторий об отсрочке платежей по кредитам для бизнеса и жителей.Как сообщает ЛБА, несмотря на то, что просьб отсрочить выплаты по кредитам по-прежнему немного, финансовый сектор откликается на опасения из-за неопределенности будущего и солидаризируется с обществом и государством.По словам президента ЛБА Эйвиле Чипкуте, в настоящее время ситуация предприятий и жителей, у которых есть кредиты, вселяет оптимизм.Общее время отсрочки, в зависимости от вида обязательства, для жителей может составить до 6-9 месяцев, для предприятий - до 6 месяцев.С середины марта 2020 года, когда в стране был введен карантин из-за COVID-19, и до конца сентября предоставленной кредитными учреждениями возможностью временно отложить выплаты по кредитам воспользовалось в общей сложности около 10 тыс. жителей и предприятий страны.В ЛБА входят банки Citadele, Luminor, Swedbank, SEB, Siauliu bankas, Medicinos bankas, Revolut, Danske Bank, а также Литовская центральная кредитная уния. BNS Категории: экономика Ключевые слова: экономика, граница, рецессия, контроль, банки, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 74 раза Комментарии