Главная >> Новости >> политика, культура >> Российскому певцу Ф. Киркорову на пять лет запрещен въезд в Литву

Российскому певцу Ф. Киркорову на пять лет запрещен въезд в Литву



Российскому певцу Филиппу Киркорову на пять лет запрещен въезд в Литву.

Как сообщило Министерство внутренних дел (МВД), Департамент миграции по просьбе Министерства иностранных дел (МИД) во вторник внес этого российского исполнителя на пять лет в список нежелательных в Литве лиц. Запрет на въезд в Литву для Ф. Киркорова вступает в силу с 19 января.

"Публично оправдывающие оккупацию Крыма исполнители не следует терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Ф. Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло", - говорит министр ВД Агне Билотайте.

В понедельник министр ИД Габриэлюс Ландсбергис попросил внести гражданина РФ и Болгарии Ф. Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву, указав, что этот известный исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".
По словам Г. Ландсбергиса, участие Ф. Киркорова в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы". Министр обещал, что Литва будет систематически давать оценку всем лицам, которых Россия "старается использовать для продвижения своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы".

Дискуссии о расширении "черного" списка возникли после того, как выяснилось, что субсидии за несостоявшиеся культурные мероприятия были выделены литовским компаниям, планировавшим концерты российских исполнителей Ф. Киркорова и Михаила Шуфутинского.
BNS
Категории: политика, культура
Ключевые слова: Киркоров, КНБО, санкции, МИД, компенсации, Россия, концерты, артисты
География: Литва
статья прочитана 169 раз
добавлена сегодня, 19 января, 17:45

Комментарии

Ольга
19 января, 18:24
#
Интересно, а деньги за билеты вернут? Или обонкротят очередную компанию и, как всегда, пострадает простой зритель, желающий насладиться прекрасным шоу?
ответить
Обыватель
19 января, 18:52
#
кстати о птичках: Шафутинский - гражданин США.
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка