Российскому певцу Ф. Киркорову на пять лет запрещен въезд в Литву 🔊 Воспроизвести



Российскому певцу Филиппу Киркорову на пять лет запрещен въезд в Литву.



Как сообщило Министерство внутренних дел (МВД), Департамент миграции по просьбе Министерства иностранных дел (МИД) во вторник внес этого российского исполнителя на пять лет в список нежелательных в Литве лиц. Запрет на въезд в Литву для Ф. Киркорова вступает в силу с 19 января.



"Публично оправдывающие оккупацию Крыма исполнители не следует терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Ф. Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло", - говорит министр ВД Агне Билотайте.



В понедельник министр ИД Габриэлюс Ландсбергис попросил внести гражданина РФ и Болгарии Ф. Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву, указав, что этот известный исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации". Российскому певцу Филиппу Киркорову на пять лет запрещен въезд в Литву.Как сообщило Министерство внутренних дел (МВД), Департамент миграции по просьбе Министерства иностранных дел (МИД) во вторник внес этого российского исполнителя на пять лет в список нежелательных в Литве лиц. Запрет на въезд в Литву для Ф. Киркорова вступает в силу с 19 января."Публично оправдывающие оккупацию Крыма исполнители не следует терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Ф. Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло", - говорит министр ВД Агне Билотайте.В понедельник министр ИД Габриэлюс Ландсбергис попросил внести гражданина РФ и Болгарии Ф. Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву, указав, что этот известный исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации". По словам Г. Ландсбергиса, участие Ф. Киркорова в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы". Министр обещал, что Литва будет систематически давать оценку всем лицам, которых Россия "старается использовать для продвижения своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы".



Дискуссии о расширении "черного" списка возникли после того, как выяснилось, что субсидии за несостоявшиеся культурные мероприятия были выделены литовским компаниям, планировавшим концерты российских исполнителей Ф. Киркорова и Михаила Шуфутинского. BNS Категории: политика, культура Ключевые слова: Киркоров, КНБО, санкции, МИД, компенсации, Россия, концерты, артисты География: Литва — статья прочитана 169 раз Комментарии