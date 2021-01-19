Из-за ремонта отключены две ЛЭП с Беларусью 🔊 Воспроизвести



Из-за ремонтных работ на этой неделе отключены две линии электропередачи (ЛЭП) по 330 киловольт между Литвой и Беларусью, сообщил литовский оператор электропередающей системы Litgrid.



Глава Центра управления системой Litgrid Гинтаутас Монкявичюс говорит, что отключение ЛЭП было запланировано и производится при координировании действий между операторами всех стран региона.



"Сейчас надежность систем Балтийских стран обеспечивается посредством использования пропускных мощностей межсистемных сечений всего региона", - сказал для пресс-релиза Г. Монкявичюс.



При реорганизации важной передающей сети Северо-Восточной Литвы для синхронизации с сетями материковой Европы в понедельник отключена линия Игналинская АЭС - Поставы.



Между тем по просьбе белорусского оператора по причине плановых работ со вторника до конца недели отключена линия Вильнюс - Молодечно.



Литву и Беларусь соединяют четыре ЛЭП по 330 киловольт и шесть ЛЭП по 110 киловольт. В 2019 году была отключена и демонтирована самая мощная ЛЭП в 750 киловольт Игналинская АЭС - Минская ТЭЦ-5.



В 2025 году, проводя в жизнь проект синхронизации, Литва отключит все линии с Беларусью и Калининградской областью России. Из-за ремонтных работ на этой неделе отключены две линии электропередачи (ЛЭП) по 330 киловольт между Литвой и Беларусью, сообщил литовский оператор электропередающей системы Litgrid.Глава Центра управления системой Litgrid Гинтаутас Монкявичюс говорит, что отключение ЛЭП было запланировано и производится при координировании действий между операторами всех стран региона."Сейчас надежность систем Балтийских стран обеспечивается посредством использования пропускных мощностей межсистемных сечений всего региона", - сказал для пресс-релиза Г. Монкявичюс.При реорганизации важной передающей сети Северо-Восточной Литвы для синхронизации с сетями материковой Европы в понедельник отключена линия Игналинская АЭС - Поставы.Между тем по просьбе белорусского оператора по причине плановых работ со вторника до конца недели отключена линия Вильнюс - Молодечно.Литву и Беларусь соединяют четыре ЛЭП по 330 киловольт и шесть ЛЭП по 110 киловольт. В 2019 году была отключена и демонтирована самая мощная ЛЭП в 750 киловольт Игналинская АЭС - Минская ТЭЦ-5.В 2025 году, проводя в жизнь проект синхронизации, Литва отключит все линии с Беларусью и Калининградской областью России. BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: Беларусь, ремонт, ЛЭП, NordBalt, отключение География: Литва — статья прочитана 132 раза Комментарии