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Из-за ремонта отключены две ЛЭП с Беларусью
Из-за ремонтных работ на этой неделе отключены две линии электропередачи (ЛЭП) по 330 киловольт между Литвой и Беларусью, сообщил литовский оператор электропередающей системы Litgrid.
Глава Центра управления системой Litgrid Гинтаутас Монкявичюс говорит, что отключение ЛЭП было запланировано и производится при координировании действий между операторами всех стран региона.
"Сейчас надежность систем Балтийских стран обеспечивается посредством использования пропускных мощностей межсистемных сечений всего региона", - сказал для пресс-релиза Г. Монкявичюс.
При реорганизации важной передающей сети Северо-Восточной Литвы для синхронизации с сетями материковой Европы в понедельник отключена линия Игналинская АЭС - Поставы.
Между тем по просьбе белорусского оператора по причине плановых работ со вторника до конца недели отключена линия Вильнюс - Молодечно.
Литву и Беларусь соединяют четыре ЛЭП по 330 киловольт и шесть ЛЭП по 110 киловольт. В 2019 году была отключена и демонтирована самая мощная ЛЭП в 750 киловольт Игналинская АЭС - Минская ТЭЦ-5.
В 2025 году, проводя в жизнь проект синхронизации, Литва отключит все линии с Беларусью и Калининградской областью России.
Категории: экономика, технологии
Ключевые слова: Беларусь, ремонт, ЛЭП, NordBalt, отключение
География: Литва
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