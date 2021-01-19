За чашкой чая – всем миром 🔊 Воспроизвести







В славном городе Рассказово, что в Тамбовской области России, в эти дни продолжается реализация проекта, инициированного творческим объединением «Малая родина».



К международной акции



Суть проекта заключается в том, чтобы создать уникальную коллекцию чая из разных уголков планеты и нового арт-объекта, который будет символизировать гостеприимство и дружбу народов мира.



Такая замечательная идея жителям Рассказова пришла при прочтении статьи в газете «Народная нива» от 1915 года выпуска. Там было написано о благотворительном сборе в селе Рассказове под названием «Чашка чаю». И современные рассказовцы решили возродить полезную традицию чаепития. К международной акции «Чашка чаю» присоединились 48 стран, в том числе — и Литва, а также ЮАР, Латвия, Южная Корея, Польша, Норвегия, Малайзия, Люксембург и другие.Суть проекта заключается в том, чтобы создать уникальную коллекцию чая из разных уголков планеты и нового арт-объекта, который будет символизировать гостеприимство и дружбу народов мира.Такая замечательная идея жителям Рассказова пришла при прочтении статьи в газете «Народная нива» от 1915 года выпуска. Там было написано о благотворительном сборе в селе Рассказове под названием «Чашка чаю». И современные рассказовцы решили возродить полезную традицию чаепития.



Например, женщина из Франции рассказала, что на её родине любят пить «парижский чай». Он представляет собой крепкий чёрный напиток, в который добавляют дольку апельсина, щепотку муската и пару ложечек коньяка.



А самый распространённый напиток на Тайване – «пузырчатый чай». Это чёрный или зелёный чай с молоком, различными сиропами и шариками тапиоки – клубнеплодного тропического растения.











Также в рамках проекта выяснилось, что в Индии принято добавлять в чёрный чай жирное молоко, много сахара и приправ. А в Китае чаепитие – это целая церемония. Для заваривания напитка используют только чистейшую родниковую воду, а также специальную посуду. Для лучшего настоя его заваривают дважды. Причём используют две чаши: одну для питья, вторую – для вдыхания аромата.



Чайная церемония также принята в Японии. Она длится несколько часов и проходит в специальном помещении или саду. Все участники облачаются в кимоно и сидят на коленях.



Проект «Чашка чаю» планируют завершить к концу года. Скоро в Рассказове приступят к разработке концепции арт-объекта и работе над ним.











«Обзор» попросил своих коллег из газеты «Тамбовская жизнь» выяснить у организаторов проекта, кто же стал его участником из Литвы, чтобы потом поинтересоваться непосредственно у этого человека, почему он (или она) сделал именной такой выбор.



Корреспондент газеты «Тамбовская жизнь» Марина Смолеева связалась с организаторами, но у них удалось выяснить только следующее: «Из Литвы у нас два участника. Но обратных адресов, увы, нет, просто открытка и пакетик чая на ней. Часто подпись - просто имя. Хотя мы просим оставлять обратный адрес, к сожалению, это делают редко».



На присланных фотографиях видно, что из Литвы в Тамбовскую область ушли пакетики чая «Etno», «Žolynėlis» и «Acorus», а прислали их и открытки с видами Литвы Эвелина и Рута.



Как они узнали об этом проекте, неизвестно, но очевидно, что Эвелина и Рута сделали доброе дело, рекламируя Литву.



Заинтересовались проектом представители почти полусотни стран. Они прислали в столицу вязания (вот ещё один любопытный факт!) образцы, упаковки и пакетики чая, которые считаются любимыми в их стране. Вместе с этим иностранные любители чая присылают в Рассказово туристские открытки, истории о вкусных традициях, интересных гастрономических маршрутах и достопримечательностях своих городов.Например, женщина из Франции рассказала, что на её родине любят пить «парижский чай». Он представляет собой крепкий чёрный напиток, в который добавляют дольку апельсина, щепотку муската и пару ложечек коньяка.А самый распространённый напиток на Тайване – «пузырчатый чай». Это чёрный или зелёный чай с молоком, различными сиропами и шариками тапиоки – клубнеплодного тропического растения.Также в рамках проекта выяснилось, что в Индии принято добавлять в чёрный чай жирное молоко, много сахара и приправ. А в Китае чаепитие – это целая церемония. Для заваривания напитка используют только чистейшую родниковую воду, а также специальную посуду. Для лучшего настоя его заваривают дважды. Причём используют две чаши: одну для питья, вторую – для вдыхания аромата.Чайная церемония также принята в Японии. Она длится несколько часов и проходит в специальном помещении или саду. Все участники облачаются в кимоно и сидят на коленях.Проект «Чашка чаю» планируют завершить к концу года. Скоро в Рассказове приступят к разработке концепции арт-объекта и работе над ним.«Обзор» попросил своих коллег из газеты «Тамбовская жизнь» выяснить у организаторов проекта, кто же стал его участником из Литвы, чтобы потом поинтересоваться непосредственно у этого человека, почему он (или она) сделал именной такой выбор.Корреспондент газеты «Тамбовская жизнь» Марина Смолеева связалась с организаторами, но у них удалось выяснить только следующее: «Из Литвы у нас два участника. Но обратных адресов, увы, нет, просто открытка и пакетик чая на ней. Часто подпись - просто имя. Хотя мы просим оставлять обратный адрес, к сожалению, это делают редко».На присланных фотографиях видно, что из Литвы в Тамбовскую область ушли пакетики чая «Etno», «Žolynėlis» и «Acorus», а прислали их и открытки с видами Литвы Эвелина и Рута.Как они узнали об этом проекте, неизвестно, но очевидно, что Эвелина и Рута сделали доброе дело, рекламируя Литву. Инф. «Обзора» Категории: в России, общество Ключевые слова: Литва, проект, чай, Тамбов, «Чашка чаю», «Тамбовская жизнь», Рассказово География: Россия — статья прочитана 100 раз Комментарии