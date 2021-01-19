Министр транспорта Литвы уволил главу Oro navigacija 🔊 Воспроизвести



Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис во вторник освободил от должности генерального директора государственного предприятия Oro navigacija Марюса Белюнаса. На замещение вакантной должности будет объявлен конкурс.



М. Белюнас был назначен тогдашним министром Ярославом Наркевичем в сентябре прошлого года.



Минтранспорта сообщило, что правление предприятия выразило недоверие М. Белюнасу и не видело возможности продолжать работу с ним, так как глава предприятия и правление разошлись во мнениях относительно целей, эффективности деятельности предприятия и инвестиций.



"Оценив сложившуюся на предприятии, затянувшуюся и унаследованную патовую ситуацию, которая может навредить и интересам национальной безопасности, пробуксовывающее претворение в жизнь ожиданий государства, застарелое противостояние в руководстве, я принял решение отозвать руководителя", - сказал для пресс-релиза М. Скуодис.



Временно Oro navigacija возглавила глава Отдела права и управления документами предприятия Редвита Четкаускене.



Oro navigacija предоставляет услуги воздушной навигации и наблюдения, связи самолетам, которые летают в воздушном пространстве Литвы. Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис во вторник освободил от должности генерального директора государственного предприятия Oro navigacija Марюса Белюнаса. На замещение вакантной должности будет объявлен конкурс.М. Белюнас был назначен тогдашним министром Ярославом Наркевичем в сентябре прошлого года.Минтранспорта сообщило, что правление предприятия выразило недоверие М. Белюнасу и не видело возможности продолжать работу с ним, так как глава предприятия и правление разошлись во мнениях относительно целей, эффективности деятельности предприятия и инвестиций."Оценив сложившуюся на предприятии, затянувшуюся и унаследованную патовую ситуацию, которая может навредить и интересам национальной безопасности, пробуксовывающее претворение в жизнь ожиданий государства, застарелое противостояние в руководстве, я принял решение отозвать руководителя", - сказал для пресс-релиза М. Скуодис.Временно Oro navigacija возглавила глава Отдела права и управления документами предприятия Редвита Четкаускене.Oro navigacija предоставляет услуги воздушной навигации и наблюдения, связи самолетам, которые летают в воздушном пространстве Литвы. инф."Обзор" BNS Категории: чп и криминал, экономика Ключевые слова: увольнение, министр, глава, Oro navigacija География: Литва — статья прочитана 50 раз Комментарии