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Ассоциация просит Snaige объясниться по поводу одолженных акционерам 11 млн евро



Ассоциация инвесторов просит уходящую с Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq контролируемую российской группой Polair единственную в странах Балтии компании по производству бытовых холодильников Snaige дать объяснения по поводу одолженных акционеру 11 млн евро и соответственно увеличить цену делистингации.

"За этот период (с 2011 года – BNS) Snaige не платила дивидендов, однако с баланса компании мистически исчезла сумма, превышающая 10 млн евро, утонувшая в паутине офшорных компаний", – отметил председатель правления Ассоциации инвесторов Витаутас Плункснис.

По его словам, Snaige так и не дождалась инвестиций, а сама одолжила средства компаниям группы Polair в России.

По информации ассоциации, в 2011 году, когда компании, связанные с Polair под руководством Алексея Ковальчука, приобрела контрольный пакет Snaige компания была оценена в 21,4 млн евро или в 0,54 евро за акцию.
Между тем, по цене (0,183 евро), которая сейчас может быть предложена за акции Snaige, исключаемые из списка биржи, вся компания оценивается в 7,25 млн евро.

В понедельник Snaige сообщила о намерениях покинуть фондовую биржу. Вопрос об этом решат акционеры на собрании 4 февраля.

Акции Snaige котируются в Дополнительном списке Вильнюсской биржи Nasdaq, в понедельник цена закрытия этих акций составила 0,228 евро, а во вторник утром акции упали почти на 10%.

91,1% акций Snaige принадлежит косвенно контролируемым российской компанией Polair зарегистрированным на Кипре предприятием Sekenora Holdings.
BNS
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: деньги, Snaige, руководство, акционеры
География: Литва
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добавлена сегодня, 19 января, 15:30

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