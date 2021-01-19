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МИД Литвы сообщил об атаке хакеров: от имени министерства распространялись ложные сообщения



Во вторник Министерство иностранных дел Литвы сообщило о хакерской атаке: от имени министерства распространялись ложные письма.

Как говорится в сообщении, так называемая "спуфинг" атака, когда якобы с адреса электронной почты МИД urm@urm.lt отправлялись электронные письма, имела место в понедельник.

В письмах просили "срочно предоставить документы по электронной просьбе о заявлении", прилагалось дело, защищенное паролем и пароль для его открытия.

По данным министерства, письма с таким содержанием 18 января получили некоторые ведомства Литвы, частные лица.

В связи с тем, что увеличилось количество информационных атак, ложных новостей и хакерских атак, направленных на МИД, ведомство призывает граждан быть бдительными при оценке новостей и получаемых электронных писем, содержание которых может вызывать минимальные подозрения.
BNS
Категории: чп и криминал, технологии, в странах Балтии
Ключевые слова: МИД, хакеры, письма
География: Литва
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добавлена сегодня, 19 января, 14:20

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