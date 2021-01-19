МИД Литвы сообщил об атаке хакеров: от имени министерства распространялись ложные сообщения 🔊 Воспроизвести



Во вторник Министерство иностранных дел Литвы сообщило о хакерской атаке: от имени министерства распространялись ложные письма.



Как говорится в сообщении, так называемая "спуфинг" атака, когда якобы с адреса электронной почты МИД urm@urm.lt отправлялись электронные письма, имела место в понедельник.



В письмах просили "срочно предоставить документы по электронной просьбе о заявлении", прилагалось дело, защищенное паролем и пароль для его открытия.



По данным министерства, письма с таким содержанием 18 января получили некоторые ведомства Литвы, частные лица.



В связи с тем, что увеличилось количество информационных атак, ложных новостей и хакерских атак, направленных на МИД, ведомство призывает граждан быть бдительными при оценке новостей и получаемых электронных писем, содержание которых может вызывать минимальные подозрения. Во вторник Министерство иностранных дел Литвы сообщило о хакерской атаке: от имени министерства распространялись ложные письма.Как говорится в сообщении, так называемая "спуфинг" атака, когда якобы с адреса электронной почты МИД urm@urm.lt отправлялись электронные письма, имела место в понедельник.В письмах просили "срочно предоставить документы по электронной просьбе о заявлении", прилагалось дело, защищенное паролем и пароль для его открытия.По данным министерства, письма с таким содержанием 18 января получили некоторые ведомства Литвы, частные лица.В связи с тем, что увеличилось количество информационных атак, ложных новостей и хакерских атак, направленных на МИД, ведомство призывает граждан быть бдительными при оценке новостей и получаемых электронных писем, содержание которых может вызывать минимальные подозрения. BNS Категории: чп и криминал, технологии, в странах Балтии Ключевые слова: МИД, хакеры, письма География: Литва — статья прочитана 96 раз Комментарии