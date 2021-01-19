|
МИД Литвы сообщил об атаке хакеров: от имени министерства распространялись ложные сообщения
Во вторник Министерство иностранных дел Литвы сообщило о хакерской атаке: от имени министерства распространялись ложные письма.
Как говорится в сообщении, так называемая "спуфинг" атака, когда якобы с адреса электронной почты МИД urm@urm.lt отправлялись электронные письма, имела место в понедельник.
В письмах просили "срочно предоставить документы по электронной просьбе о заявлении", прилагалось дело, защищенное паролем и пароль для его открытия.
По данным министерства, письма с таким содержанием 18 января получили некоторые ведомства Литвы, частные лица.
В связи с тем, что увеличилось количество информационных атак, ложных новостей и хакерских атак, направленных на МИД, ведомство призывает граждан быть бдительными при оценке новостей и получаемых электронных писем, содержание которых может вызывать минимальные подозрения.
Категории: чп и криминал, технологии, в странах Балтии
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|