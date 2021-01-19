В США задержали подозреваемую в краже ноутбука спикера Пелоси 🔊 Воспроизвести Фото © Dauphin County Jail



Девушку обвинили в осознанном незаконном вторжении в здание Капитолия.



В США задержали подозреваемую в краже ноутбука спикера палаты представителей Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии. 22-летняя Райли Джун Уильямс находилась в штате Пенсильвания, сообщает



Согласно документам Минюста США, участнице беспорядков предъявляются обвинения в осознанном незаконном вторжении на территорию, куда вход запрещён, а также в противозаконных действиях в Капитолии. Американские правоохранители проверяют показания свидетеля о том, что Уильямс планировала продать украденный ноутбук российским спецслужбам.



Напомним, вечером 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов, победу демократа Джо Байдена. Конгрессменов пришлось эвакуировать, а против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате беспорядков несколько человек погибли. Девушку обвинили в осознанном незаконном вторжении в здание Капитолия.В США задержали подозреваемую в краже ноутбука спикера палаты представителей Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии. 22-летняя Райли Джун Уильямс находилась в штате Пенсильвания, сообщает ЛАЙФ со ссылкой на издание Hill.Согласно документам Минюста США, участнице беспорядков предъявляются обвинения в осознанном незаконном вторжении на территорию, куда вход запрещён, а также в противозаконных действиях в Капитолии. Американские правоохранители проверяют показания свидетеля о том, что Уильямс планировала продать украденный ноутбук российским спецслужбам.Напомним, вечером 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов, победу демократа Джо Байдена. Конгрессменов пришлось эвакуировать, а против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате беспорядков несколько человек погибли. life.ru Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, протесты, Нацгвардия, Трамп, задержанные — статья прочитана 163 раза Комментарии