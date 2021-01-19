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В США задержали подозреваемую в краже ноутбука спикера Пелоси
Девушку обвинили в осознанном незаконном вторжении в здание Капитолия.
В США задержали подозреваемую в краже ноутбука спикера палаты представителей Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии. 22-летняя Райли Джун Уильямс находилась в штате Пенсильвания, сообщает ЛАЙФ со ссылкой на издание Hill.
Согласно документам Минюста США, участнице беспорядков предъявляются обвинения в осознанном незаконном вторжении на территорию, куда вход запрещён, а также в противозаконных действиях в Капитолии. Американские правоохранители проверяют показания свидетеля о том, что Уильямс планировала продать украденный ноутбук российским спецслужбам.
Напомним, вечером 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов, победу демократа Джо Байдена. Конгрессменов пришлось эвакуировать, а против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате беспорядков несколько человек погибли.
life.ru
Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: США, протесты, Нацгвардия, Трамп, задержанные
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