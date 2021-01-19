Bloomberg США : Норвегия поднимает тревогу насчет вакцинации пожилых 🔊 Воспроизвести



После смерти не менее 23 пациентов, привитых от covid-19 вакциной от фирмы Pfizer, норвежские власти ищут объяснение случившемуся. Все умершие были людьми старше 85 лет, и хотя перед смертью наблюдались симптомы, похожие на «побочки» от вакцины, винить Pfizer рано: «Количество инцидентов пока не вызывает опасений и соответствует ожиданиям», - сообщила сама фирма. Правда, Австралия, заключившая договор на 10 млн. доз Pfizer, уже забеспокоилась.



Количество смертей увеличилось, возрастной порог по сравнению с первоначальным докладом снизился



— Норвегия полагает, что вакцины могут представлять опасность для пожилых



Норвегия выразила растущую обеспокоенность насчет безопасности вакцины компании «Пфайзер» (Pfizer) для пожилых людей с серьезными хроническими заболеваниями, после того, как предварительное число умерших после вакцинации выросло до 29. Количество смертей увеличилось, возрастной порог по сравнению с первоначальным докладом снизился



До пятницы вакцина производства Pfizer и BioNTech была единственной доступной в Норвегии, так что «все смертельные случаи могут быть связаны только с ней», сообщило норвежское ведомство по лекарственным средствам в субботу.



«Было рассмотрено 13 случаев смерти, и нам известно еще о 16 смертельных случаях, которые в настоящее время оцениваются», — сообщили в ведомстве. Все умершие — «пожилые люди с серьезными хроническими заболеваниями», — отмечается в сообщении. «Большинство из них испытали ожидаемые побочные эффекты вакцины — тошноту и рвоту, лихорадку, очаговые реакции в месте укола, а также ухудшение основного заболевания».



Доселе официальные сообщения об аллергических реакциях были редкостью — правительства спешат поскорее внедрить вакцины в попытке сдержать глобальную пандемию. Власти США сообщили о 21 случае тяжелых аллергических реакций с 14 по 23 декабря после введения примерно 1,9 миллиона первичных доз вакцины Pfizer. Первый общеевропейский отчет о безопасности вакцины Pfizer-BioNTech будет опубликован в конце января.



Озабоченность Австралии



Как сообщил журналистам в воскресенье в Мельбурне министр здравоохранения Грег Хант (Greg Hunt), Австралия, ранее заключившая договор на поставку 10 миллионов доз вакцины Pfizer, требует срочной информации по этому вопросу от производителя, а также органов здравоохранения и правительства Норвегии.



Австралийское управление терапевтических средств запросит «дополнительную информацию как у компании, так и у норвежского медицинского надзорного органа», — сообщил Хант. В австралийском МИДе Австралии также свяжутся с коллегами из Норвегии.



Опыт Норвегии отнюдь не означает, что молодым и здоровым людям есть резон избегать прививки. Но это один из первых признаков, на что следует обратить пристальное внимание, когда страны начнут публиковать отчеты о безопасности вакцин. Новый глава Европейского агентства по лекарственным средствам Эмер Кук (Emer Cooke) заявил, что отслеживание безопасности вакцин — в особенности тех, что основаны на новых технологиях типа информационной РНК — станет одной из главных проблем после широкого внедрения вакцины.



Обе вакцины от сovid-19, одобренные к настоящему моменту в Европе, испытаны на десятках тысяч людей, включая добровольцев в возрасте от 80 до 90 лет, причем средний возраст участников испытаний составил порядка 50 лет. Однако первые пациенты, прошедшие вакцинацию, в многих странах были старше этого возраста — страны спешат привить жителей домов престарелых, которые подвержены самому высокому риску в случае заражения.



Слишком рискованно



На фоне полученных данных Норвегия предположила, что вакцины от сovid-19 могут представлять опасность для престарелых и неизлечимо больных — и это самое серьезное предостережение европейского органа здравоохранения на сегодняшний день.



Норвежский эпидемиологический институт считает, что «для самых немощных даже относительно легкие побочные эффекты вакцины могут иметь серьезные последствия». «Для тех, кому жить осталось недолго, польза от вакцины может быть незначительной или несущественной», — говорится в сообщении.



Pfizer и BioNTech сотрудничают с норвежским надзорным органом в расследовании смертей в Норвегии, говорится в сообщении Pfizer. Норвежское ведомство заключило, что «количество инцидентов пока не вызывает опасений и соответствует ожиданиям», — заявили в Pfizer.



«Нам известно, что смертельные случаи были зарегистрированы и в других странах, но пока мы не располагаем всей полнотой информации», — заявило норвежское ведомство по лекарствам. «У стран разные приоритеты насчет вакцинации, и это тоже может повлиять статистику побочных эффектов, включая смерть».



«Перед началом кампании норвежское ведомство по лекарственным средствам предупредило, что при вакцинации самых старых и самых больных возможны смерти в том же временнóм контексте. Это не означает, что между вакцинацией и смертью существует причинно-следственная связь. В связи с зарегистрированными случаями смерти мы сообщили, что вполне возможна ситуация, когда встречающиеся и описанные побочные эффекты вакцин могли быть фактором, способствующим серьезному течению болезни или летальному исходу», — говорится в сообщении агентства.



Автор: Ларс Эрик Таральдсен (Lars Erik Taraldsen) для Bloomberg, США, перевод По последним данным, число зарегистрированных смертей в Норвегии выросло на шесть, а возраст группы риска снизился с 80 до 75 лет. Когда произошли смерти, точно неясно. Норвегия успела сделать первый укол вакцины минимум 42 000 людям, уделяя особое внимание намеченной группе риска — включая пожилых.До пятницы вакцина производства Pfizer и BioNTech была единственной доступной в Норвегии, так что «все смертельные случаи могут быть связаны только с ней», сообщило норвежское ведомство по лекарственным средствам в субботу.«Было рассмотрено 13 случаев смерти, и нам известно еще о 16 смертельных случаях, которые в настоящее время оцениваются», — сообщили в ведомстве. Все умершие — «пожилые люди с серьезными хроническими заболеваниями», — отмечается в сообщении. «Большинство из них испытали ожидаемые побочные эффекты вакцины — тошноту и рвоту, лихорадку, очаговые реакции в месте укола, а также ухудшение основного заболевания».Доселе официальные сообщения об аллергических реакциях были редкостью — правительства спешат поскорее внедрить вакцины в попытке сдержать глобальную пандемию. Власти США сообщили о 21 случае тяжелых аллергических реакций с 14 по 23 декабря после введения примерно 1,9 миллиона первичных доз вакцины Pfizer. Первый общеевропейский отчет о безопасности вакцины Pfizer-BioNTech будет опубликован в конце января.Как сообщил журналистам в воскресенье в Мельбурне министр здравоохранения Грег Хант (Greg Hunt), Австралия, ранее заключившая договор на поставку 10 миллионов доз вакцины Pfizer, требует срочной информации по этому вопросу от производителя, а также органов здравоохранения и правительства Норвегии.Австралийское управление терапевтических средств запросит «дополнительную информацию как у компании, так и у норвежского медицинского надзорного органа», — сообщил Хант. В австралийском МИДе Австралии также свяжутся с коллегами из Норвегии.Опыт Норвегии отнюдь не означает, что молодым и здоровым людям есть резон избегать прививки. Но это один из первых признаков, на что следует обратить пристальное внимание, когда страны начнут публиковать отчеты о безопасности вакцин. Новый глава Европейского агентства по лекарственным средствам Эмер Кук (Emer Cooke) заявил, что отслеживание безопасности вакцин — в особенности тех, что основаны на новых технологиях типа информационной РНК — станет одной из главных проблем после широкого внедрения вакцины.Обе вакцины от сovid-19, одобренные к настоящему моменту в Европе, испытаны на десятках тысяч людей, включая добровольцев в возрасте от 80 до 90 лет, причем средний возраст участников испытаний составил порядка 50 лет. Однако первые пациенты, прошедшие вакцинацию, в многих странах были старше этого возраста — страны спешат привить жителей домов престарелых, которые подвержены самому высокому риску в случае заражения.На фоне полученных данных Норвегия предположила, что вакцины от сovid-19 могут представлять опасность для престарелых и неизлечимо больных — и это самое серьезное предостережение европейского органа здравоохранения на сегодняшний день.Норвежский эпидемиологический институт считает, что «для самых немощных даже относительно легкие побочные эффекты вакцины могут иметь серьезные последствия». «Для тех, кому жить осталось недолго, польза от вакцины может быть незначительной или несущественной», — говорится в сообщении.Pfizer и BioNTech сотрудничают с норвежским надзорным органом в расследовании смертей в Норвегии, говорится в сообщении Pfizer. Норвежское ведомство заключило, что «количество инцидентов пока не вызывает опасений и соответствует ожиданиям», — заявили в Pfizer.«Нам известно, что смертельные случаи были зарегистрированы и в других странах, но пока мы не располагаем всей полнотой информации», — заявило норвежское ведомство по лекарствам. «У стран разные приоритеты насчет вакцинации, и это тоже может повлиять статистику побочных эффектов, включая смерть».«Перед началом кампании норвежское ведомство по лекарственным средствам предупредило, что при вакцинации самых старых и самых больных возможны смерти в том же временнóм контексте. Это не означает, что между вакцинацией и смертью существует причинно-следственная связь. В связи с зарегистрированными случаями смерти мы сообщили, что вполне возможна ситуация, когда встречающиеся и описанные побочные эффекты вакцин могли быть фактором, способствующим серьезному течению болезни или летальному исходу», — говорится в сообщении агентства.Автор: Ларс Эрик Таральдсен (Lars Erik Taraldsen) для Bloomberg, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: вакцина, США, пожилые, коронавирус, Pfizer — статья прочитана 215 раз Комментарии