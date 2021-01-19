Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Один из крупнейших инвесторов в Литве, действующая в Каунасской свободной экономической зоне (СЭЗ) германская компания автоэлектронных компонентов Continental, пока не комментирует дальнейшее расширение в стране, хотя уже ищет строительных подрядчиков.



В октябре 2019 компания открыла в Каунасской СЭС предприятие и обещала в течение пяти лет инвестировать в Automotive Continental Lithuania 95 млн евро, тогда упоминала не только о планах расширения производства компонентов, но и строительства к середине 2021 года завода пластмассового литья.



Представители Continental в Литве рассказали BNS, что пока не могут представить никаких комментариев об ожидающемся расширении.



Осенью прошлого года Continental automotive Lithuania получила два разрешения на строительство: одна – реконструировать и расширять нынешнее предприятие путем строительства нового производственного помещения, а также строительства небольшого здания для производства пластиковых изделий. Один из крупнейших инвесторов в Литве, действующая в Каунасской свободной экономической зоне (СЭЗ) германская компания автоэлектронных компонентов Continental, пока не комментирует дальнейшее расширение в стране, хотя уже ищет строительных подрядчиков.В октябре 2019 компания открыла в Каунасской СЭС предприятие и обещала в течение пяти лет инвестировать в Automotive Continental Lithuania 95 млн евро, тогда упоминала не только о планах расширения производства компонентов, но и строительства к середине 2021 года завода пластмассового литья.Представители Continental в Литве рассказали BNS, что пока не могут представить никаких комментариев об ожидающемся расширении.Осенью прошлого года Continental automotive Lithuania получила два разрешения на строительство: одна – реконструировать и расширять нынешнее предприятие путем строительства нового производственного помещения, а также строительства небольшого здания для производства пластиковых изделий. В строительных разрешениях отмечается, что проекты будет готовить компания Baltic Engineers. Ее представители также сказали BNS, что не могут ничего комментировать.



В опубликованной в июне прошлого года оценке влияния на окружающую среду говорилось, что предприятие Continental планируется расширить. По данным документа, Continental предусматривает постепенное повышение производства с 2,5 млн компонентов в 2020 году до 10 млн в 2022 году и до 35 млн. – в 2024 году. Количество работников в 2024 году должно составить 1300.



По данным Фонда социального страхования, сейчас в Continental работают около 300 человек.



Глава Литовской ассоциации строителей сказал, что переговоры о строительстве с Continental уже начались.



"Continental ведет переговоры о возможном строительстве с разными подрядчиками, однако это конфиденциальная информация", – сказал BNS Plius президент ассоциации Далюс Гедвилас.



Предприятие Continental было крупнейшей инвестицией в производственный сектор Литвы за последние 20 лет.



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В феврале этого года один из крупнейших в Литве туроператоров в Балтийских странах Novaturas возобновит рейсы на курорты Тенерифе и Египта.



"То, что поездки в Египет и Тенерифе мы возобновляем, планируя не отдельные рейсы, а летные программы до апреля, является еще одним позитивным знаком, свидетельствующем о первых признаках оживлении туристического рынка во всех Балтийских странах", – отметила в пресс-релизе глава группы Аудроне Кейните.



Первые рейсы на Тенерифе из Литвы планируются с 5 февраля, а через несколько недель – и из Эстонии. А из Латвии они должны начаться с середины марта.



"Если эпидемиологическая ситуация и условия позволят, в середине весны мы планируем предложить отдых в Греции, Болгарии и на других курортах популярных направлений", – сказала А. Кейните.



По ее словам, поездки в Египет пока будут проводиться только из Эстонии, поскольку с начала этого года правительство этой страны отменило запрет на поездки в Египет и Турцию.



В связи с пандемией коронавируса в прошлом году оборот Novaturas упал на 82% до 32,9 млн евро, компания обслужила 48,5 тыс. клиентов – на 83% меньше, чем в позапрошлом году.



Акции Novaturas котируются на Вильнюсской и Варшавской фондовых биржах.



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В прошлом году падение продаж новых автомобилей в Литве было одним из самых низких в Евросоюзе (ЕС), сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).



В 2020 году в Литве были проданы 40232 новых автомобиля – на 12,9% меньше, чем в 2019 году. Менее значительное падение продаж автомобилей фиксировалось лишь в Дании, где оно составило 12,2%.



В прошлом году продажи автомобилей в Латвии сократились на 25,8% до 13864, в Эстонии – на 29,5% до 18750.



Во всем ЕС продажи новых автомобилей в прошлом году сократились на 23,7% до 9,943 млн. Самыми популярными остаются автомобили марки Volkswagen – в прошлом году их продано на 1,152 млн., что на 24,6% меньше, чем в 2019 году.



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Подразделения международной компании Kontron Transportation в Австрии и Польше почти за 16 млн евро в течение 15 месяцев будут обновлять систему радиосвязи литовских железных дорог Lietuvos gelezinkeliai и в течение девяти лет осуществлять надзор за ними.



Оператор инфраструктуры Lietuvos gelezinkeliai – компания LTG Infra и консорциум компаний подписали договор, предусматривающий это, сообщила Lietuvos gelezinkeliai (LTG).



"Обновленная система сможет полностью обслуживать будущие потребности Rail Baltica", – отметил в пресс-релизе гендиректор LTG Infra Каролис Санковскис.



Как говорится в сообщении, оперативная связь станет более надежной, а система будет управляться автоматизировано, сократятся затраты компании на информационные технологии.



В 2010 году систему радиосвязи GSM-R установили компании Belam-Riga и Nortel (сейчас Kontron Transportation) – были оборудованы 136 базовых станций, был внедрен 281 пульт диспетчерской связи, в локомотивах и на другом самоходном подвижном составе было оборудовано 600 радиостанций.



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После электрификации в 2023 году участка железной дороги от Кайшядорис до Клайпеды, а также Вильнюсского ж/д узла Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) планируют продолжить электрификацию сети.



По словам главы контролирующего ж/д инфраструктуры страны предприятия Литовских железных дорог LTG Infra Каролиса Санковскиса, вполне реально ожидать, что после прокладки железной дороги европейской колеи Rail Baltica, электрификации всего участка от Вильнюса до Клайпеды, а также еще двух участков, будет электрифицировано около 50% сети железных дорог страны.



"Думаю, что вполне реально, что у нас будет и Rail Baltica, и (электрифицированный участок - ред.) Вильнюс - Клайпеда, и еще два-три дополнительных участка - на сегодняшний день рассматриваются направления на Калининград, а также в Беларусь, а после того, как у нас будут эти участки, у нас будет 50% электрифицировано", - сказал BNS К. Санковскис.



По его словам, LTG Infra также планирует обновить электрифицированный ранее участок Вильнюс - Каунас - этот проект намечается провести в жизнь до 2025 года.



По словам К. Санковскиса, решения, какие участки электрифицировать дальше, будут обусловлены их загруженностью, потребностями перевозчиков.



"Будем выбирать по загруженности, по окупаемости, по потребностям перевозчиков. Большой потенциал мы видим для калининградского направления", - подчеркнул он.



Сеть железных дорог Литвы - в настоящее время одна из хуже всего электрифицированных в Европе, ее электрификация не достигает и 10%, тогда как средний показатель по Евросоюзу в 2018 году превышал 50%. Загрузка... инф."Обзор" BNS Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 131 раз Комментарии