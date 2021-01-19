О коронавирусе в Литве сегодня, 19 января 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / AndrewLozovyi



На данный момент в Литве полностью вакцинированы 2460 человек. Речь идет о тех, кто уже получил обе дозы вакцины. В Литве зарегистрировали 717 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает



С начала пандемии выявлено 168708 случаев. Данные о болеющих и выздоровевших пока не опубликованы.



За сутки от COVID-19 умерли 18 человек. Еще семь были прибавлены к общей статистике, однако фактический день смерти был другой. Всего от вируса в Литве скончались 2494 человека.



Накануне лаборатории проверили 7057 образцов, а за все время исследований было сделано 1818005 тестов. На данный момент в Литве полностью вакцинированы 2460 человек. Речь идет о тех, кто уже получил обе дозы вакцины. В Литве зарегистрировали 717 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Департамент статистики.С начала пандемии выявлено 168708 случаев. Данные о болеющих и выздоровевших пока не опубликованы.За сутки от COVID-19 умерли 18 человек. Еще семь были прибавлены к общей статистике, однако фактический день смерти был другой. Всего от вируса в Литве скончались 2494 человека.Накануне лаборатории проверили 7057 образцов, а за все время исследований было сделано 1818005 тестов.



Полностью, когда сделаны обе дозы, от COVID-19 в Литве привиты 2460 человек, а с учетом только первой дозы – 50933.



Карантин в Литве из-за пандемии коронавируса действует до 31 января. Правительство ранее отказалось рассматривать просьбу представителей бизнеса об открытии непродовольственных магазинов и салонов красоты.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 93,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше двух миллионов пациентов с COVID-19.



Вакцинация от коронавируса в Литве стартовала в конце декабря. С прошлого воскресенья начали прививать уже второй дозой препарата. Первой дозой за последний день вакцинировали 2334 человека, а второй – 1438.Полностью, когда сделаны обе дозы, от COVID-19 в Литве привиты 2460 человек, а с учетом только первой дозы – 50933.Карантин в Литве из-за пандемии коронавируса действует до 31 января. Правительство ранее отказалось рассматривать просьбу представителей бизнеса об открытии непродовольственных магазинов и салонов красоты.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 93,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше двух миллионов пациентов с COVID-19. lt.sputniknews.ru Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 59 раз Комментарии