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О коронавирусе в Литве сегодня, 19 января

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На данный момент в Литве полностью вакцинированы 2460 человек. Речь идет о тех, кто уже получил обе дозы вакцины. В Литве зарегистрировали 717 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Департамент статистики.

С начала пандемии выявлено 168708 случаев. Данные о болеющих и выздоровевших пока не опубликованы.

За сутки от COVID-19 умерли 18 человек. Еще семь были прибавлены к общей статистике, однако фактический день смерти был другой. Всего от вируса в Литве скончались 2494 человека.

Накануне лаборатории проверили 7057 образцов, а за все время исследований было сделано 1818005 тестов.
Вакцинация от коронавируса в Литве стартовала в конце декабря. С прошлого воскресенья начали прививать уже второй дозой препарата. Первой дозой за последний день вакцинировали 2334 человека, а второй – 1438.

Полностью, когда сделаны обе дозы, от COVID-19 в Литве привиты 2460 человек, а с учетом только первой дозы – 50933.

Карантин в Литве из-за пандемии коронавируса действует до 31 января. Правительство ранее отказалось рассматривать просьбу представителей бизнеса об открытии непродовольственных магазинов и салонов красоты.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 93,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше двух миллионов пациентов с COVID-19.

lt.sputniknews.ru
Категории: общество, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 19 января, 10:50

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