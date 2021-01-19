Тихановская попросила помощи ОБСЕ для безопасного приезда в Белоруссию 🔊 Воспроизвести © Photo : Lietuvos Respublikos Seimas



По ее словам, поскольку против нее возбудили уголовные дела с межгосударственным розыском, должны быть специальные гарантии ее возвращения, сообщает



По инициативе Тихановской, уехавшей после президентских выборов в Литву, в Белоруссии был создан координационный совет по "транзиту власти". Тихановская и члены президиума координационного совета являются в республике фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России. По ее словам, поскольку против нее возбудили уголовные дела с межгосударственным розыском, должны быть специальные гарантии ее возвращения, сообщает Sputnik Литва . Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что ей нужна помощь международного сообщества, и прежде всего ОБСЕ, для безопасного возвращения в республику.По инициативе Тихановской, уехавшей после президентских выборов в Литву, в Белоруссии был создан координационный совет по "транзиту власти". Тихановская и члены президиума координационного совета являются в республике фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России. "Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения", – заявила Тихановская в понедельник во время онлайн-встречи с послами ЕС в ОБСЕ. Ее слова приводятся во вторник на сайте политика.



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По мнению Тихановской, в этом вопросе "нужна помощь международного сообщества, и прежде всего ОБСЕ". Согласно сообщению на сайте, Тихановская призвала международные организации "помочь в организации безопасного возвращения домой для нее и других лидеров демократических сил".



В сообщении говорится, что онлайн-встречу организовала делегация Евросоюза в ОБСЕ и постоянный представитель ЕС Раса Остравскайте. Это не первая встреча Тихановской в ОБСЕ, она уже выступала перед послами ОБСЕ в Вене в ноябре, а также в парламентской ассамблее ОБСЕ, отмечается в сообщении.



После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: выборы, евросоюз, Лукашенко, убежище, розыск, протесты, активисты, Тихановская — статья прочитана 89 раз Комментарии