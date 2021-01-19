Два комитета Сейма Литвы рассмотрят критерии для деятелей культуры «нон грата» 🔊 Воспроизвести Председатель КНБО, консерватор Лауринас Касчюнас



Во вторник Комитет по делам культуры и Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы проведут совместное заседание, чтобы обсудить критерии, которые могут определить невозможность показа в Литве программ зарубежных деятелей культуры, которые считаются нежелательными.



"Суть в том, что мы не должны забегать вперед событий, а создать четкую систему оценки (...), государственный кодекс чести, чтобы исполнители, которые принижают наших союзников, легитимируют незаконные аннексии и империалистические амбиции, хотя бы платили за это какую-то цену – не могли концертировать в Литве", – сказал BNS председатель КНБО, консерватор Лауринас Касчюнас. "Суть в том, что мы не должны забегать вперед событий, а создать четкую систему оценки (...), государственный кодекс чести, чтобы исполнители, которые принижают наших союзников, легитимируют незаконные аннексии и империалистические амбиции, хотя бы платили за это какую-то цену – не могли концертировать в Литве", – сказал BNS председатель КНБО, консерватор Лауринас Касчюнас. По его словам, сначала будут выяснять, почему субсидии за не состоявшиеся и перенесенные культурные мероприятия выделили компаниям, которые планировали концерны российских исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского. Они получили соответственно 13,7 тыс. и почти 17 тыс. евро.



Эти исполнители открыто поддерживают кремлевский режим и выступали в аннексированном Россией Крыму.



Глава КНБО приветствовал предложение главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса внести гражданина РФ и Болгарии Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву.



В представлении главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса говорится, что известный исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".



"Мы предложим обдумать критерии, которые могут дополнить положения о том, что служащие режиму исполнители, которые публично или через свое творчество высказывают поддержку агрессивной внешней политике России или ставят под сомнение территориальную целостность союзников Литвы, также могут быть внесены в список нежелательных лиц, которые не могут приезжать и проводить свои выступления в Литве", – сказал BNS Л. Касчюнас.



Он отметил важность проведения разделительной линии, поскольку в "России есть и много исполнителей, которых вытесняют на поля, которые не прославляют Кремль, поэтому сильно пострадали".



В удаленном заседании комитетов также примут участие замминистры культуры, иностранных дел, внутренних дел, Департамента миграции. BNS Категории: политика, культура, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: Россия, концерты, санкции, компенсации, МИД, КНБО, артисты География: Литва — статья прочитана 173 раза Комментарии