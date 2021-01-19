Глава МИД Литвы считает логичным перенос Чемпионата мира из Минска 🔊 Воспроизвести



Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что решение перенести Чемпионат мира по хоккею на льду из Минска является логичным, одновременно это и знак режиму Александра Лукашенко.



"Логичное решение и очень четкий знак режиму, громящему демократические силы. То, что происходит на улицах Беларуси – неприемлемо", – сказал BNS в понедельник Г. Ландсбергис.



Международная федерация хоккея на льду (IIHF) в понедельник сообщила, что служба решила перенести Чемпиона мира 2021 года из Беларуси "по причине вопросов безопасности, которые IIHF не может контролировать".



В сообщении говорится, что это связано с политической ситуацией и с пандемией COVID-19.



Чемпионат должны были организовать Минск и Рига, однако латвийское правительство упоминало, что не хочет делать это вместе с белорусскими властями, где режим силой подавляет мирные протесты. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что решение перенести Чемпионат мира по хоккею на льду из Минска является логичным, одновременно это и знак режиму Александра Лукашенко."Логичное решение и очень четкий знак режиму, громящему демократические силы. То, что происходит на улицах Беларуси – неприемлемо", – сказал BNS в понедельник Г. Ландсбергис.Международная федерация хоккея на льду (IIHF) в понедельник сообщила, что служба решила перенести Чемпиона мира 2021 года из Беларуси "по причине вопросов безопасности, которые IIHF не может контролировать".В сообщении говорится, что это связано с политической ситуацией и с пандемией COVID-19.Чемпионат должны были организовать Минск и Рига, однако латвийское правительство упоминало, что не хочет делать это вместе с белорусскими властями, где режим силой подавляет мирные протесты. Совет IIHF еще должен рассмотреть статус Латвии как одной из хозяек чемпионата, а также оценить возможности к формату одного места, чтобы легче было соблюдать правила, связанные с COVID-19, а командам было бы проще путешествовать.



На голосовании в мае 2017 года Рига и Минск победили над финскими городами Хельсинки и Тампере.



Беларусь уже более шести месяцев сотрясают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, на которых объявил себя победителем А. Лукашенко, руководящий страной с 1994 года.



Оппозиция и страны Запада считают, что выборы были фальсифицированы, их победитель новичок в политике Светлана Тихановская в президентской гонке сменила своего мужа, находящегося в заключении.



Протестующие требуют отставки А. Лукашенко, освобождения политических заключенных и новых выборов. BNS Категории: политика, спорт, в мире Ключевые слова: Белоруссия, санкции, хоккей, МИД, отмена, ЧМ-2021 География: Литва — статья прочитана 98 раз Комментарии