Грузия отказала Навальному в поддержке 🔊 Воспроизвести



В Тбилиси призвали не идеализировать блогера Алексея Навального, вспомнив об обиде на него во время войны-2008, передает корреспондент газеты



Первый вице-спикер парламента Гиа Вольский заявил журналистам, что «не считает правильным безмерное превозношение Навального». По его словам, «Навальный отличился достаточно тяжелыми заявлениями по отношению к Грузии» в 2008 году.



Вольский отметил, что блогер занимал схожую позицию и по отношению к Украине по вопросу Крыма. «В реальности Навальный не та личность, которая выражала позитив по отношению к Грузии с политической позиции, а наоборот», – отметил первый зампред парламента Грузии. В Тбилиси призвали не идеализировать блогера Алексея Навального, вспомнив об обиде на него во время войны-2008, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.Первый вице-спикер парламента Гиа Вольский заявил журналистам, что «не считает правильным безмерное превозношение Навального». По его словам, «Навальный отличился достаточно тяжелыми заявлениями по отношению к Грузии» в 2008 году.Вольский отметил, что блогер занимал схожую позицию и по отношению к Украине по вопросу Крыма. «В реальности Навальный не та личность, которая выражала позитив по отношению к Грузии с политической позиции, а наоборот», – отметил первый зампред парламента Грузии. В соцсетях Грузии также вспоминают заявления Навального периода войны-2008. «Он придумал грузин называть «грызунами», «Он просто обычный борец за кресло», «Чего по Навальному нам в Грузии слезы лить?», – пишут пользователи.



Во время войны-2008 года Навальный предлагал выдворять из России грузин, при этом называл грузин «грызунами». Он также отмечал, что следует «запулить ракетой» по штабу «грызунов».



Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок.



Федеральная служба исполнения наказания просит суд арестовать Алексея Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше». vz.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Грузия, арест, МИД, аэропорт, Навальный, критика — статья прочитана 196 раз Комментарии