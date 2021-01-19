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Грузия отказала Навальному в поддержке



В Тбилиси призвали не идеализировать блогера Алексея Навального, вспомнив об обиде на него во время войны-2008, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.

Первый вице-спикер парламента Гиа Вольский заявил журналистам, что «не считает правильным безмерное превозношение Навального». По его словам, «Навальный отличился достаточно тяжелыми заявлениями по отношению к Грузии» в 2008 году.

Вольский отметил, что блогер занимал схожую позицию и по отношению к Украине по вопросу Крыма. «В реальности Навальный не та личность, которая выражала позитив по отношению к Грузии с политической позиции, а наоборот», – отметил первый зампред парламента Грузии.
В соцсетях Грузии также вспоминают заявления Навального периода войны-2008. «Он придумал грузин называть «грызунами», «Он просто обычный борец за кресло», «Чего по Навальному нам в Грузии слезы лить?», – пишут пользователи.

Во время войны-2008 года Навальный предлагал выдворять из России грузин, при этом называл грузин «грызунами». Он также отмечал, что следует «запулить ракетой» по штабу «грызунов».

Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок.

Федеральная служба исполнения наказания просит суд арестовать Алексея Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше».
vz.ru
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: Грузия, арест, МИД, аэропорт, Навальный, критика
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добавлена сегодня, 19 января, 09:00

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