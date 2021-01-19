США собрались наказать способное достроить «Северный поток-2» судно 🔊 Воспроизвести Фото: Annegret Hilse / Reuters



Российская баржа-трубоукладчик «Фортуна», способная достроить газопровод «Северный поток-2», и ее владелец во вторник, 19 января, попадут под новые санкции США, пишет



Решение основано на законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который недавно был ужесточен Конгрессом. Как отмечает издание, это первый случай за все время противостояния по поводу «Северного потока-2», когда США не просто угрожают задействованным в проекте компаниям ограничительными мерами, но и вводят их.



В посольстве США в Германии отказались комментировать санкции до их введения. Там указали, что по-прежнему ожидают от Берлина пересмотра своего отношения к газопроводу из России. Российская баржа-трубоукладчик «Фортуна», способная достроить газопровод «Северный поток-2», и ее владелец во вторник, 19 января, попадут под новые санкции США, пишет ЛЕНТА со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.Решение основано на законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который недавно был ужесточен Конгрессом. Как отмечает издание, это первый случай за все время противостояния по поводу «Северного потока-2», когда США не просто угрожают задействованным в проекте компаниям ограничительными мерами, но и вводят их.В посольстве США в Германии отказались комментировать санкции до их введения. Там указали, что по-прежнему ожидают от Берлина пересмотра своего отношения к газопроводу из России. Вместе с тем остается неясным, каким образом санкции против «Фортуны» будут действовать. Стандартный набор о запрете операций и блокировке счетов, скорее всего, не сработает, потому что собственник судна менялся много раз и его вряд ли волнуют возможные ограничения, говорится в материале.



«Фортуна» стала основным кандидатом на достройку трубопровода в последние недели, до этого считалось, что работами займется более современный трубоукладчик «Академик Черский».



С 15 января Дания разрешила возобновить строительство, однако оператор Nord Stream 2 AG отложил его как минимум на две недели, сославшись на необходимость дополнительных испытаний. Аналогичное разрешение немецкого регулятора приостановлено из-за жалоб экологических организаций.



Если «Северный поток-2» достроят, компании придется решать вопросы сертификации и страховки. Норвежская DNV GL и швейцарская Zurich Insurance Group под угрозой санкций уже вышли из проекта. Срок начала эксплуатации газопровода в настоящее время перенесен на полгода — до лета 2021-го.



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В Бундестаге назвали «неуместным» предложение советника избранного президента США Джо Байдена Николаса Бернса о приостановке строительства «Северного потока – 2».



«Я по-прежнему считаю совершенно неуместным, чтобы мы с США обсуждали нашу энергетическую политику. Поэтому я отвергаю это предложение», – заявил глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст («Левые»), отметив, что строительство «Северного потока – 2» – дело сугубо европейское, имеет все необходимые разрешения и поэтому должно быть быстро завершено», передает РИА «Новости».



Ранее советник избранного президента США Джозефа Байдена Николас Бернс, консультировавший политика во время предвыборной кампании, предложил ему приостановить действие санкций в отношении проекта «Северный поток – 2» при условии, что Европа приостановит строительство газопровода.



Напомним, США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Сам факт принятия новых ограничений неожиданностью не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года. lenta.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Германия, США, санкции, СП-2 — статья прочитана 85 раз Комментарии