Могут погибнуть десятки тысяч. Учёные предупредили о распространении в больницах грибков-мутантов из-за пандемии 🔊 Воспроизвести Фото © ТАСС / Zuma



Пандемия коронавирусной инфекции может вызвать массовую вспышку заражения грибком Candida auris в больничных стационарах. Об этом сообщают



Отмечается, что патоген быстро распространяется в больницах, а также устойчив к лекарствам, которые предназначены для его уничтожения. В большинстве случаев заражение грибковым сепсисом влечёт за собой смерть пациента, утверждают учёные.



По словам заведующего кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова Николая Климко, инфекцию не только сложно лечить, но и диагностировать. Идентифицировать этот грибок можно лишь в крупных центрах с использованием масс-спектрометрии и других методик, где имеется соответствующая приборная база.



— Вспышку больничного кандидоза уже фиксировали и в Москве, и в Санкт-Петербурге, — рассказал Климко.



Эксперт также отметил, что Candida auris является полирезистентным грибком. Он нечувствителен сразу к нескольким классам противогрибковых лекарств.



Медики по всему миру опасаются, что, если грибок станет более распространённым, это может привести к десяткам тысяч смертей.



Подробнее о грибке-убийце можно прочитать Пандемия коронавирусной инфекции может вызвать массовую вспышку заражения грибком Candida auris в больничных стационарах. Об этом сообщают ЛАЙФ со ссылкой на "Известия".Отмечается, что патоген быстро распространяется в больницах, а также устойчив к лекарствам, которые предназначены для его уничтожения. В большинстве случаев заражение грибковым сепсисом влечёт за собой смерть пациента, утверждают учёные.По словам заведующего кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова Николая Климко, инфекцию не только сложно лечить, но и диагностировать. Идентифицировать этот грибок можно лишь в крупных центрах с использованием масс-спектрометрии и других методик, где имеется соответствующая приборная база.— Вспышку больничного кандидоза уже фиксировали и в Москве, и в Санкт-Петербурге, — рассказал Климко.Эксперт также отметил, что Candida auris является полирезистентным грибком. Он нечувствителен сразу к нескольким классам противогрибковых лекарств.Медики по всему миру опасаются, что, если грибок станет более распространённым, это может привести к десяткам тысяч смертей.Подробнее о грибке-убийце можно прочитать в материале Лайфа life.ru Категории: в мире, чп и криминал, здоровье, образование Ключевые слова: смерть, опасность, грибок — статья прочитана 162 раза Комментарии