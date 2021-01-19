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Могут погибнуть десятки тысяч. Учёные предупредили о распространении в больницах грибков-мутантов из-за пандемии
Пандемия коронавирусной инфекции может вызвать массовую вспышку заражения грибком Candida auris в больничных стационарах. Об этом сообщают ЛАЙФ со ссылкой на "Известия".
Отмечается, что патоген быстро распространяется в больницах, а также устойчив к лекарствам, которые предназначены для его уничтожения. В большинстве случаев заражение грибковым сепсисом влечёт за собой смерть пациента, утверждают учёные.
По словам заведующего кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова Николая Климко, инфекцию не только сложно лечить, но и диагностировать. Идентифицировать этот грибок можно лишь в крупных центрах с использованием масс-спектрометрии и других методик, где имеется соответствующая приборная база.
— Вспышку больничного кандидоза уже фиксировали и в Москве, и в Санкт-Петербурге, — рассказал Климко.
Эксперт также отметил, что Candida auris является полирезистентным грибком. Он нечувствителен сразу к нескольким классам противогрибковых лекарств.
Медики по всему миру опасаются, что, если грибок станет более распространённым, это может привести к десяткам тысяч смертей.
Подробнее о грибке-убийце можно прочитать в материале Лайфа.
life.ru
Категории: в мире, чп и криминал, здоровье, образование
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