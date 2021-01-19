Канада начнет слушания по выдаче России нациста, причастного к геноциду 🔊 Воспроизвести



Канада в феврале начнет слушания по выдаче России бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера, сообщил РБК и



Слушания назначены на 8 и 11 февраля. Из-за ситуации с коронавирусом заседания проведут в удаленном режиме.



В середине февраля 2020 года Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Оберлендера – бывшего переводчика действовавшей в Ейске зондеркоманды. Канада в феврале начнет слушания по выдаче России бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера, сообщил РБК и Радио Спутник со ссылкой на представителя местного Совета по иммиграции и беженцам (IRB) Анну Пейп.Слушания назначены на 8 и 11 февраля. Из-за ситуации с коронавирусом заседания проведут в удаленном режиме.В середине февраля 2020 года Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Оберлендера – бывшего переводчика действовавшей в Ейске зондеркоманды.



Согласно материалам дела, в октябре 1942 года нацисты совершили убийство 214 детдомовцев, отправив их в газовые камеры. По этому факту СК России открыл уголовное дело о геноциде.



Оберлендер, по данным российского следствия, служил переводчиком в зондеркоманде СС-10 "а" под руководством доктора Курта Кристмана, на вооружении которой были мобильные газовые камеры. На Кубани это подразделение действовало в 1942-43 годы и было причастно к целому ряду преступлений.



Оберлендер не отрицает, что служил в отрядах смерти, но утверждает, что не был причастен к убийству людей. Бывший эсесовец фигурирует в перечне десятерых наиболее разыскиваемых и ныне живущих нацистских преступников, который составляет Центр Симона Визенталя. Согласно материалам дела, в октябре 1942 года нацисты совершили убийство 214 детдомовцев, отправив их в газовые камеры. По этому факту СК России открыл уголовное дело о геноциде.Оберлендер, по данным российского следствия, служил переводчиком в зондеркоманде СС-10 "а" под руководством доктора Курта Кристмана, на вооружении которой были мобильные газовые камеры. На Кубани это подразделение действовало в 1942-43 годы и было причастно к целому ряду преступлений.Оберлендер не отрицает, что служил в отрядах смерти, но утверждает, что не был причастен к убийству людей. Бывший эсесовец фигурирует в перечне десятерых наиболее разыскиваемых и ныне живущих нацистских преступников, который составляет Центр Симона Визенталя. radiosputnik.ria.ru Категории: в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: фашизм, нацист, Канада, преступники, выдача — статья прочитана 94 раза Комментарии