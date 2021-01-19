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Канада начнет слушания по выдаче России нациста, причастного к геноциду



Канада в феврале начнет слушания по выдаче России бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера, сообщил РБК и Радио Спутник со ссылкой на представителя местного Совета по иммиграции и беженцам (IRB) Анну Пейп.

Слушания назначены на 8 и 11 февраля. Из-за ситуации с коронавирусом заседания проведут в удаленном режиме.

В середине февраля 2020 года Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Оберлендера – бывшего переводчика действовавшей в Ейске зондеркоманды.


Согласно материалам дела, в октябре 1942 года нацисты совершили убийство 214 детдомовцев, отправив их в газовые камеры. По этому факту СК России открыл уголовное дело о геноциде.

Оберлендер, по данным российского следствия, служил переводчиком в зондеркоманде СС-10 "а" под руководством доктора Курта Кристмана, на вооружении которой были мобильные газовые камеры. На Кубани это подразделение действовало в 1942-43 годы и было причастно к целому ряду преступлений.

Оберлендер не отрицает, что служил в отрядах смерти, но утверждает, что не был причастен к убийству людей. Бывший эсесовец фигурирует в перечне десятерых наиболее разыскиваемых и ныне живущих нацистских преступников, который составляет Центр Симона Визенталя.
radiosputnik.ria.ru
Категории: в мире, чп и криминал, история
Ключевые слова: фашизм, нацист, Канада, преступники, выдача
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добавлена сегодня, 19 января, 10:00

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