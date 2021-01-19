Главная >> Новости >> политика, общество, в странах Балтии, история >> Следователи проверят версию о месте захоронения литовского партизана

Следователи проверят версию о месте захоронения литовского партизана



Специалисты Центра исследования сопротивления и геноцида жителей Литвы обещают проверить версию, согласно которой останки легендарного литовского партизана Юозаса Лукши-Даумантаса, боровшегося с советской властью, могут быть закопаны на военном кладбище в Каунасе.

В ближайшее время планируется рассмотреть документы кладбища, архивные материалы.

"Сначала должно быть историческое расследование. Например, нужно найти планы этого кладбища, документы – что в них написано", – сказал BNS координатор археологических расследований Центра исследования сопротивления и геноцида жителей Литвы Эугениюс Пейкштенис.

Об этой версии захоронения партизана рассказала в воскресенье передача "Исторические детективы" телеканала LRT, основываясь на свидетельстве одного местного жителя.
По его словам, один советский офицер рассказал ему, что легендарный партизан был закопан вместе с несколькими советскими солдатами.

У Э. Пейкштениса такая версия вызывает сомнения, однако ее можно проверить по свидетельствам о смерти советских военных, если они есть. Сроки работ будут зависеть от карантинных ограничений, поскольку в данный момент Каунасские архивы закрыты.

"Могут быть трудности, поэтому нужно выяснить, чтобы были весомые аргументы. Например, если в кладбищенских книгах будет написано, что закопаны 40 военных, а мы видим, что есть 42 могилы. Кто тогда эти двое? В таком случае, есть аргументы в пользу раскопок", – сказал Э. Пейкштенис.

"Более того, поскольку дело касается могил советских военных, то еще и МИД должен согласовать эти вещи", – добавил он.

Ю. Лукша, взявший партизанский псевдоним Скирмантас и Даумантас, в послевоенное время был командиром литовских партизан, несколько раз прорывался на Запад, чтобы передать весть о борющейся Литве.

Он попал в засаду и перестрелку в сентябре 1951 года рядом с Гарлявой, что под Каунасом.

Прежние поиски места его захоронения в архивах не дали результатов.

2021 год сейм Литвы объявил годом партизана Юозаса Лукши-Даумантаса, поскольку 10 августа 2021 года исполнится 100 лет со дня его рождения.
BNS
Категории: политика, общество, в странах Балтии, история
Ключевые слова: останки, партизан, захоронение, идинтефикация, Юозас Лукша-Даумантас
География: Литва
статья прочитана 125 раз
добавлена сегодня, 19 января, 09:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка