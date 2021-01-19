Следователи проверят версию о месте захоронения литовского партизана 🔊 Воспроизвести



Специалисты Центра исследования сопротивления и геноцида жителей Литвы обещают проверить версию, согласно которой останки легендарного литовского партизана Юозаса Лукши-Даумантаса, боровшегося с советской властью, могут быть закопаны на военном кладбище в Каунасе.



В ближайшее время планируется рассмотреть документы кладбища, архивные материалы.



"Сначала должно быть историческое расследование. Например, нужно найти планы этого кладбища, документы – что в них написано", – сказал BNS координатор археологических расследований Центра исследования сопротивления и геноцида жителей Литвы Эугениюс Пейкштенис.



Об этой версии захоронения партизана рассказала в воскресенье передача "Исторические детективы" телеканала LRT, основываясь на свидетельстве одного местного жителя. Специалисты Центра исследования сопротивления и геноцида жителей Литвы обещают проверить версию, согласно которой останки легендарного литовского партизана Юозаса Лукши-Даумантаса, боровшегося с советской властью, могут быть закопаны на военном кладбище в Каунасе.В ближайшее время планируется рассмотреть документы кладбища, архивные материалы."Сначала должно быть историческое расследование. Например, нужно найти планы этого кладбища, документы – что в них написано", – сказал BNS координатор археологических расследований Центра исследования сопротивления и геноцида жителей Литвы Эугениюс Пейкштенис.Об этой версии захоронения партизана рассказала в воскресенье передача "Исторические детективы" телеканала LRT, основываясь на свидетельстве одного местного жителя. По его словам, один советский офицер рассказал ему, что легендарный партизан был закопан вместе с несколькими советскими солдатами.



У Э. Пейкштениса такая версия вызывает сомнения, однако ее можно проверить по свидетельствам о смерти советских военных, если они есть. Сроки работ будут зависеть от карантинных ограничений, поскольку в данный момент Каунасские архивы закрыты.



"Могут быть трудности, поэтому нужно выяснить, чтобы были весомые аргументы. Например, если в кладбищенских книгах будет написано, что закопаны 40 военных, а мы видим, что есть 42 могилы. Кто тогда эти двое? В таком случае, есть аргументы в пользу раскопок", – сказал Э. Пейкштенис.



"Более того, поскольку дело касается могил советских военных, то еще и МИД должен согласовать эти вещи", – добавил он.



Ю. Лукша, взявший партизанский псевдоним Скирмантас и Даумантас, в послевоенное время был командиром литовских партизан, несколько раз прорывался на Запад, чтобы передать весть о борющейся Литве.



Он попал в засаду и перестрелку в сентябре 1951 года рядом с Гарлявой, что под Каунасом.



Прежние поиски места его захоронения в архивах не дали результатов.



2021 год сейм Литвы объявил годом партизана Юозаса Лукши-Даумантаса, поскольку 10 августа 2021 года исполнится 100 лет со дня его рождения. BNS Категории: политика, общество, в странах Балтии, история Ключевые слова: останки, партизан, захоронение, идинтефикация, Юозас Лукша-Даумантас География: Литва — статья прочитана 125 раз Комментарии