Следователи проверят версию о месте захоронения литовского партизана

Специалисты Центра исследования сопротивления и геноцида жителей Литвы обещают проверить версию, согласно которой останки легендарного литовского партизана Юозаса Лукши-Даумантаса, боровшегося с советской властью, могут быть закопаны на военном кладбище в Каунасе.
В ближайшее время планируется рассмотреть документы кладбища, архивные материалы.
"Сначала должно быть историческое расследование. Например, нужно найти планы этого кладбища, документы – что в них написано", – сказал BNS координатор археологических расследований Центра исследования сопротивления и геноцида жителей Литвы Эугениюс Пейкштенис.
Об этой версии захоронения партизана рассказала в воскресенье передача "Исторические детективы" телеканала LRT, основываясь на свидетельстве одного местного жителя.
По его словам, один советский офицер рассказал ему, что легендарный партизан был закопан вместе с несколькими советскими солдатами.
У Э. Пейкштениса такая версия вызывает сомнения, однако ее можно проверить по свидетельствам о смерти советских военных, если они есть. Сроки работ будут зависеть от карантинных ограничений, поскольку в данный момент Каунасские архивы закрыты.
"Могут быть трудности, поэтому нужно выяснить, чтобы были весомые аргументы. Например, если в кладбищенских книгах будет написано, что закопаны 40 военных, а мы видим, что есть 42 могилы. Кто тогда эти двое? В таком случае, есть аргументы в пользу раскопок", – сказал Э. Пейкштенис.
"Более того, поскольку дело касается могил советских военных, то еще и МИД должен согласовать эти вещи", – добавил он.
Ю. Лукша, взявший партизанский псевдоним Скирмантас и Даумантас, в послевоенное время был командиром литовских партизан, несколько раз прорывался на Запад, чтобы передать весть о борющейся Литве.
Он попал в засаду и перестрелку в сентябре 1951 года рядом с Гарлявой, что под Каунасом.
Прежние поиски места его захоронения в архивах не дали результатов.
2021 год сейм Литвы объявил годом партизана Юозаса Лукши-Даумантаса, поскольку 10 августа 2021 года исполнится 100 лет со дня его рождения.
У Э. Пейкштениса такая версия вызывает сомнения, однако ее можно проверить по свидетельствам о смерти советских военных, если они есть. Сроки работ будут зависеть от карантинных ограничений, поскольку в данный момент Каунасские архивы закрыты.
"Могут быть трудности, поэтому нужно выяснить, чтобы были весомые аргументы. Например, если в кладбищенских книгах будет написано, что закопаны 40 военных, а мы видим, что есть 42 могилы. Кто тогда эти двое? В таком случае, есть аргументы в пользу раскопок", – сказал Э. Пейкштенис.
"Более того, поскольку дело касается могил советских военных, то еще и МИД должен согласовать эти вещи", – добавил он.
Ю. Лукша, взявший партизанский псевдоним Скирмантас и Даумантас, в послевоенное время был командиром литовских партизан, несколько раз прорывался на Запад, чтобы передать весть о борющейся Литве.
Он попал в засаду и перестрелку в сентябре 1951 года рядом с Гарлявой, что под Каунасом.
Прежние поиски места его захоронения в архивах не дали результатов.
2021 год сейм Литвы объявил годом партизана Юозаса Лукши-Даумантаса, поскольку 10 августа 2021 года исполнится 100 лет со дня его рождения.