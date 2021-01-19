Прогноз по заболеваемости коронавирусом в Литве 🔊 Воспроизвести



Можно прогнозировать, что коронавирусом (COVID-19) в Литве бессимптомно или в легкой форме переболели около полумиллиона человек, заявил министр здравоохранения Арунас Дулькис.



"Можно прогнозировать, что может быть около полумиллиона переболевших, сейчас (официально) у нас около 168 тысяч", – заявил министр в понедельник на встрече с оппозиционный социал-демократической фракцией.



По его словам, сейчас перед прививкой проводится анализ на антитела на COVID-19, и почти у около 20% людей уже есть иммунитет к COVID-19.



"Антитела проверяем уже сейчас, не вакцинируем без проверки. Мы увидели за последний месяц, что около 20% людей, которые внесены в списки вакцинации, имеют антитела, и в этом случае их не вакцинируют", – сказал А. Дулькис. "Можно прогнозировать, что может быть около полумиллиона переболевших, сейчас (официально) у нас около 168 тысяч", – заявил министр в понедельник на встрече с оппозиционный социал-демократической фракцией.По его словам, сейчас перед прививкой проводится анализ на антитела на COVID-19, и почти у около 20% людей уже есть иммунитет к COVID-19."Антитела проверяем уже сейчас, не вакцинируем без проверки. Мы увидели за последний месяц, что около 20% людей, которые внесены в списки вакцинации, имеют антитела, и в этом случае их не вакцинируют", – сказал А. Дулькис.



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Если уровень заражений и далее продолжит снижаться, то рубеж в 200 суточных случаев может быть достигнут во второй половине февраля, свидетельствует прогноз ситуации с COVID-19, представленный в правительстве.



Глава Группы по управленческим проектам при правительстве Айстис Шимайтис в понедельник сообщил Кабмину, что в последнее время каждую неделю число случаев заражения сокращается на 25-30%. Поэтому, если будут сохраняться такие темпы, то названный ранее рубеж в не более чем 200 суточных случаев может быть достигнут в феврале.



"Где-то во второй половине февраля мы должны достигнуть рубежа в приблизительно 200 суточных случаев, в среднем. То есть то, что у нас было в октябре, в самом начале волны. Но я обращаю внимание, что если мы снизим скорость падения с 25 до 10%, то этот рубеж в 200 случаев переносится на май", – сказал он.



А. Шимайтис подчеркнул, что заболеваемость COVID-19 в Литве находится "в фазе экспонентного падения".



"Но это не значит, что мы достигли тех показателей, при которых ситуация контролируема (...). Несколько недель могут сэкономить несколько месяцев, а могут помочь и избежать смертей", – считает эксперт.



По его словам, если будет сохранено ускорение сокращения в размере 25%, к маю от вируса умрут 600 человек, если скорость сокращения случаев снизится до 10%, то, согласно прогнозам, количество смертельных исходов за этот период может составить почти 1,3 тысячи.











Он также отметил, что среднее суточное количество случаев с момента пика снизилось с почти 3 тысяч до тысячи, а количество положительных результатов тестов сократилось почти вдвое.



Однако в больницах за последние 10-12 дней, по словам А. Шимайтиса, все еще находятся около 1,9 тыс. человек, то есть в десять раз больше, чем было в марте, ежедневно умирает почти по 40 человек.



"Если мы на полпути по количеству случаев и положительных ответов анализов, то с больницами мы еще не там, и также не там с показателями смертности", – признал правительственный эксперт.



В свою очередь, премьер Инграда Шимоните отметила, что динамика радует, однако все еще возникает вопрос о том, "как не испортить ситуацию". Тест на антитела проводится перед прививкой человека от коронавируса, она показывает, сформирован ли иммунитет в после того, как человек переболел коронавирусом. В данный момент общее количество людей, привитой первой дозой вакцины в Литве превышает 46 тысяч.* * *Если уровень заражений и далее продолжит снижаться, то рубеж в 200 суточных случаев может быть достигнут во второй половине февраля, свидетельствует прогноз ситуации с COVID-19, представленный в правительстве.Глава Группы по управленческим проектам при правительстве Айстис Шимайтис в понедельник сообщил Кабмину, что в последнее время каждую неделю число случаев заражения сокращается на 25-30%. Поэтому, если будут сохраняться такие темпы, то названный ранее рубеж в не более чем 200 суточных случаев может быть достигнут в феврале."Где-то во второй половине февраля мы должны достигнуть рубежа в приблизительно 200 суточных случаев, в среднем. То есть то, что у нас было в октябре, в самом начале волны. Но я обращаю внимание, что если мы снизим скорость падения с 25 до 10%, то этот рубеж в 200 случаев переносится на май", – сказал он.А. Шимайтис подчеркнул, что заболеваемость COVID-19 в Литве находится "в фазе экспонентного падения"."Но это не значит, что мы достигли тех показателей, при которых ситуация контролируема (...). Несколько недель могут сэкономить несколько месяцев, а могут помочь и избежать смертей", – считает эксперт.По его словам, если будет сохранено ускорение сокращения в размере 25%, к маю от вируса умрут 600 человек, если скорость сокращения случаев снизится до 10%, то, согласно прогнозам, количество смертельных исходов за этот период может составить почти 1,3 тысячи.Он также отметил, что среднее суточное количество случаев с момента пика снизилось с почти 3 тысяч до тысячи, а количество положительных результатов тестов сократилось почти вдвое.Однако в больницах за последние 10-12 дней, по словам А. Шимайтиса, все еще находятся около 1,9 тыс. человек, то есть в десять раз больше, чем было в марте, ежедневно умирает почти по 40 человек."Если мы на полпути по количеству случаев и положительных ответов анализов, то с больницами мы еще не там, и также не там с показателями смертности", – признал правительственный эксперт.В свою очередь, премьер Инграда Шимоните отметила, что динамика радует, однако все еще возникает вопрос о том, "как не испортить ситуацию". инф."Обзор", BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие — статья прочитана 139 раз Комментарии