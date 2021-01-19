Главная >> Новости >> в Европе, политика >> В Белоруссии назвали даты проведения учений с Россией

В Белоруссии назвали даты проведения учений с Россией

© РИА Новости / Евгений Биятов


Белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2021» пройдёт с 10 по 16 сентября, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство БЕЛТА.

В начале декабря 2020-го российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия проведут стратегические учения «Запад-2021» в сентябре 2021 года для укрепления военной безопасности Союзного государства.

«Важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск станет запланированное на сентябрь российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2021», направленное на дальнейшее укрепление военной безопасности Союзного государства», — цитирует Шойгу ТАСС.

В Белоруссии в сентябре прошли военные учения с Россией «Славянское братство — 2020», в них участвовали около 6 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц военной техники.

Белорусский президент Александр Лукашенко призвал продолжать проводить учения с Россией на территории Белоруссии.
russian.rt.com
Категории: в Европе, политика
Ключевые слова: Россия, Беларусь, учения
География: Белоруссия
статья прочитана 29 раз
добавлена сегодня, 19 января, 11:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка