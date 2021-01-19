В Белоруссии назвали даты проведения учений с Россией 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Евгений Биятов



Белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2021» пройдёт с 10 по 16 сентября, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.



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В начале декабря 2020-го российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия проведут стратегические учения «Запад-2021» в сентябре 2021 года для укрепления военной безопасности Союзного государства.



«Важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск станет запланированное на сентябрь российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2021», направленное на дальнейшее укрепление военной безопасности Союзного государства», — цитирует Шойгу ТАСС.



В Белоруссии в сентябре прошли военные учения с Россией «Славянское братство — 2020», в них участвовали около 6 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц военной техники.



Белорусский президент Александр Лукашенко призвал продолжать проводить учения с Россией на территории Белоруссии. Белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2021» пройдёт с 10 по 16 сентября, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство БЕЛТА.В начале декабря 2020-го российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия проведут стратегические учения «Запад-2021» в сентябре 2021 года для укрепления военной безопасности Союзного государства.«Важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск станет запланированное на сентябрь российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2021», направленное на дальнейшее укрепление военной безопасности Союзного государства», — цитирует Шойгу ТАСС.В Белоруссии в сентябре прошли военные учения с Россией «Славянское братство — 2020», в них участвовали около 6 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц военной техники.Белорусский президент Александр Лукашенко призвал продолжать проводить учения с Россией на территории Белоруссии. russian.rt.com Категории: в Европе, политика Ключевые слова: Россия, Беларусь, учения География: Белоруссия — статья прочитана 29 раз Комментарии