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В Белоруссии назвали даты проведения учений с Россией
Белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2021» пройдёт с 10 по 16 сентября, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство БЕЛТА.
В начале декабря 2020-го российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия проведут стратегические учения «Запад-2021» в сентябре 2021 года для укрепления военной безопасности Союзного государства.
«Важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск станет запланированное на сентябрь российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2021», направленное на дальнейшее укрепление военной безопасности Союзного государства», — цитирует Шойгу ТАСС.
В Белоруссии в сентябре прошли военные учения с Россией «Славянское братство — 2020», в них участвовали около 6 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц военной техники.
Белорусский президент Александр Лукашенко призвал продолжать проводить учения с Россией на территории Белоруссии.
russian.rt.com
География: Белоруссия
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