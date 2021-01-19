На Украине нашли, что можно продать Илону Маску 🔊 Воспроизвести



Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск может быть заинтересован в Украине из-за залежей лития, который используется в батареях электрокаров, сообщил заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква, передает



«Мы с вами, кстати, можем много говорить о том, почему Маску могла бы быть интересна Украина. Я назову лишь одну тему – литий. Дальше не продолжать? У нас есть залежи лития, у нас есть возможности, как этот литий производить и поставлять. Батареи из чего производятся?», – сказал Жовква в интервью сайту ТСН.ua.



Он отметил, что это только один из примеров. По его мнению, Маск заинтересуется многими вещами на Украине.



Напомним, 12 января, в день рождения конструктора космических кораблей Сергея Королева Зеленский в Twitter пригласил Маска в единственный на Украине музей космонавтики, который находится в Житомире.



Ранее глава комиссии по гуманитарным вопросам Житомирского областного совета Александр Савченко заявил, что власти Житомира не знают, что может заинтересовать Маска в их городе. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск может быть заинтересован в Украине из-за залежей лития, который используется в батареях электрокаров, сообщил заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква, передает ВЗГЛЯД «Мы с вами, кстати, можем много говорить о том, почему Маску могла бы быть интересна Украина. Я назову лишь одну тему – литий. Дальше не продолжать? У нас есть залежи лития, у нас есть возможности, как этот литий производить и поставлять. Батареи из чего производятся?», – сказал Жовква в интервью сайту ТСН.ua.Он отметил, что это только один из примеров. По его мнению, Маск заинтересуется многими вещами на Украине.Напомним, 12 января, в день рождения конструктора космических кораблей Сергея Королева Зеленский в Twitter пригласил Маска в единственный на Украине музей космонавтики, который находится в Житомире.Ранее глава комиссии по гуманитарным вопросам Житомирского областного совета Александр Савченко заявил, что власти Житомира не знают, что может заинтересовать Маска в их городе. vz.ru Категории: экономика, политика, в мире, технологии Ключевые слова: завод, компания, Маск, аккумуляторы География: Украина — статья прочитана 155 раз Комментарии