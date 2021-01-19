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На Украине нашли, что можно продать Илону Маску
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск может быть заинтересован в Украине из-за залежей лития, который используется в батареях электрокаров, сообщил заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква, передает ВЗГЛЯД.
«Мы с вами, кстати, можем много говорить о том, почему Маску могла бы быть интересна Украина. Я назову лишь одну тему – литий. Дальше не продолжать? У нас есть залежи лития, у нас есть возможности, как этот литий производить и поставлять. Батареи из чего производятся?», – сказал Жовква в интервью сайту ТСН.ua.
Он отметил, что это только один из примеров. По его мнению, Маск заинтересуется многими вещами на Украине.
Напомним, 12 января, в день рождения конструктора космических кораблей Сергея Королева Зеленский в Twitter пригласил Маска в единственный на Украине музей космонавтики, который находится в Житомире.
Ранее глава комиссии по гуманитарным вопросам Житомирского областного совета Александр Савченко заявил, что власти Житомира не знают, что может заинтересовать Маска в их городе.
vz.ru
Категории: экономика, политика, в мире, технологии
Ключевые слова: завод, компания, Маск, аккумуляторы
География: Украина
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