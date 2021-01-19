Генпрокуратура Беларуси заявила, что направила в Интерпол документы для объявления в розыск Латушко 🔊 Воспроизвести Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко



Генеральная прокуратура направила в Национальное центральное бюро Интерпола в Беларуси пакет документов для объявления в международный розыск члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, сообщает



Павла Латушко обвиняют по следующим статьям Уголовного кодекса:



-"Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем" (часть 1 статьи 357 УК);



-"Создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением" (часть 1 статьи 361-1); Генеральная прокуратура направила в Национальное центральное бюро Интерпола в Беларуси пакет документов для объявления в международный розыск члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, сообщает Настоящее время со ссылкой на в телеграм-канал ведомства.Павла Латушко обвиняют по следующим статьям Уголовного кодекса:-"Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем" (часть 1 статьи 357 УК);-"Создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением" (часть 1 статьи 361-1); -"Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, либо распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет" (часть 3 статьи 361).



"В отношении Латушко в рамках уголовного дела, расследуемого Главным следственным управлением Следственного комитета, с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.



Дела по аналогичным статьям возбуждены прокуратурой против бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской и некоторых членов президиума Координационного совета: координатора штаба Виктора Бабарико Марии Колесниковой, юриста Максима Знака, доверенного лица Тихановской Ольги Ковальковой, представителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского и других.



В сентябре прошлого года Латушко был лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла "в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу". Он был послом Беларуси в Польше, во Франции, в Королевстве Испания и Португальской Республике, занимал должность министра культуры. С 2019 года и до увольнения в августе 2020 года был директором Национального академического театра имени Янки Купалы. В августе Павел Латушко вошел в состав президиума Координационного совета. Сейчас он находится за границей. currenttime.tv Категории: политика, общество, чп и криминал, в Беларуси Ключевые слова: выборы, евросоюз, Лукашенко, убежище, розыск, протесты, Интерпол, активисты, Тихановская, Латушко География: Белоруссия — статья прочитана 136 раз Комментарии