Белоруссию лишили чемпионата мира по хоккею

Минск не примет чемпионат мира в 2021 году, сообщила Международная федерация хоккея (IIHF), сообщает РИА Новости-СПОРТ.
"Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля IIHF, совет IIHF сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею из Минска неизбежно. Это решение было принято советом после завершения процедуры оценки процессов", — говорится в пресс-релизе федерации.
Как пояснили в организации, из-за того, что заявка на проведение турнира от Белорусии и Латвии была совместной, совет IIHF рассмотрит статус второй страны как соорганизатора и оценит возможность организации чемпионата в одном месте для упрощения правил безопасности и переездов на фоне пандемии коронавируса.
Президент IIHF Рене Фазель 11 января в Минске обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подготовку к предстоящему чемпионату мира.
Позднее руководитель федерации сообщил РИА Новости, что на спонсоров турнира оказывают давление и заставляют отказаться от сотрудничества, если чемпионат не будет перенесен из Белоруссии.
Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.
После президентских выборов в Белоруссии оппозиция начала добиваться введения международных санкций против властей республики, в том числе инициировала бойкот или отмену чемпионата мира по хоккею, направляя обращения в IIHF.
Позднее руководитель федерации сообщил РИА Новости, что на спонсоров турнира оказывают давление и заставляют отказаться от сотрудничества, если чемпионат не будет перенесен из Белоруссии.
Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.
После президентских выборов в Белоруссии оппозиция начала добиваться введения международных санкций против властей республики, в том числе инициировала бойкот или отмену чемпионата мира по хоккею, направляя обращения в IIHF.