Белоруссию лишили чемпионата мира по хоккею 🔊 Воспроизвести



Минск не примет чемпионат мира в 2021 году, сообщила Международная федерация хоккея (IIHF), сообщает



"Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля IIHF, совет IIHF сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею из Минска неизбежно. Это решение было принято советом после завершения процедуры оценки процессов", — говорится в пресс-релизе федерации.



Как пояснили в организации, из-за того, что заявка на проведение турнира от Белорусии и Латвии была совместной, совет IIHF рассмотрит статус второй страны как соорганизатора и оценит возможность организации чемпионата в одном месте для упрощения правил безопасности и переездов на фоне пандемии коронавируса. Минск не примет чемпионат мира в 2021 году, сообщила Международная федерация хоккея (IIHF), сообщает РИА Новости-СПОРТ "Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля IIHF, совет IIHF сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею из Минска неизбежно. Это решение было принято советом после завершения процедуры оценки процессов", — говорится в пресс-релизе федерации.Как пояснили в организации, из-за того, что заявка на проведение турнира от Белорусии и Латвии была совместной, совет IIHF рассмотрит статус второй страны как соорганизатора и оценит возможность организации чемпионата в одном месте для упрощения правил безопасности и переездов на фоне пандемии коронавируса. Президент IIHF Рене Фазель 11 января в Минске обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подготовку к предстоящему чемпионату мира.



Позднее руководитель федерации сообщил РИА Новости, что на спонсоров турнира оказывают давление и заставляют отказаться от сотрудничества, если чемпионат не будет перенесен из Белоруссии.



Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.



После президентских выборов в Белоруссии оппозиция начала добиваться введения международных санкций против властей республики, в том числе инициировала бойкот или отмену чемпионата мира по хоккею, направляя обращения в IIHF. РИА Новости Категории: политика, спорт, в мире Ключевые слова: хоккей, отмена, ЧМ-2021 География: Белоруссия — статья прочитана 192 раза Комментарии