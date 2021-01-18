Премьер Литвы: Кабмин пока не будет рассматривать открытие магазинов 🔊 Воспроизвести



Литовский премьер-министр Ингрида Шимонте сообщила, что на совещании в понедельник правительство не будет рассматривать просьбу представителей бизнеса разрешить открыть непродуктивные магазины и призыв косметологов возобновить процедуры.



"Сегодня мы не будем рассматривать конкретные решения, к материалам совещания были прикреплены несколько обращений, но мы точно сегодня не будем их рассматривать, поскольку обращения связаны с изменениями требований к деятельности конкретных сфер, и это вопрос отдельной дискуссии", – сказала в начале заседания И. Шимоните.



В понедельник Литовская конфедерация работодателей призвала правительство отменить нынешние торговые ограничения и разрешить работать магазинам промтоваров. Как утверждает глава конфедерации Данукас Арлаускас, установленные сейчас карантинные требования нечестно искажают конкуренцию, а их польза в деле обуздания пандемии сомнительна. Литовский премьер-министр Ингрида Шимонте сообщила, что на совещании в понедельник правительство не будет рассматривать просьбу представителей бизнеса разрешить открыть непродуктивные магазины и призыв косметологов возобновить процедуры."Сегодня мы не будем рассматривать конкретные решения, к материалам совещания были прикреплены несколько обращений, но мы точно сегодня не будем их рассматривать, поскольку обращения связаны с изменениями требований к деятельности конкретных сфер, и это вопрос отдельной дискуссии", – сказала в начале заседания И. Шимоните.В понедельник Литовская конфедерация работодателей призвала правительство отменить нынешние торговые ограничения и разрешить работать магазинам промтоваров. Как утверждает глава конфедерации Данукас Арлаускас, установленные сейчас карантинные требования нечестно искажают конкуренцию, а их польза в деле обуздания пандемии сомнительна. Д. Арнаускас отметил, что сейчас самую большую выгоду получают продуктовые магазины, которые одновременно торгуют и другими товарами, начиная с бытовой техники и заканчивая вещами домашнего обихода. Другие магазины, основная деятельность которых не заключается в продаже пищевых продуктов, не могут осуществлять деятельность



В правительство также обратилась и Литовская ассоциация косметологов. Она попросила рассмотреть возможность возобновить работу с 1 февраля.



Второй карантин в Литве действует с начала ноября. Решением прежнего правительства Саулюса Сквернялиса были закрыты кафе, бары и рестораны, спорт клубы, кинотеатры, запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях, ограничены уроки в школах.



Правительство И. Шимоните ужесточило карантин в середине декабря, указав закрыться магазинам промтоваров, большинству поставщиков услуг, запретило без уважительных причин покидать территорию самоуправления и общаться с более чем одним домашним хозяйством, продлило удаленное обучение школьников.



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Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что отмечаемое улучшение в ситуации с коронавирусом пока является очень хрупким, поэтому в ближайшее время не следует надеяться на значительные изменения в карантинном порядке.



"Цель дискуссии сегодняшнего дня - посмотреть, где мы находимся и что будет после 31 января, поскольку действительно о каких-то внезапных изменениях и отменах, я думаю, мы не можем говорить, когда ситуация такая хрупкая, и не хочется просто навредить позитивной динамике", – отметила И. Шимоните в понедельник на правительственном совещании.



"Мы должны смотреть на то, что будет после 1 февраля, поскольку пройдет полтора месяца с карантина и все ли ограничения в полном объеме должны остаться в силе, или какие-то ограничения при определенных условиях могут быть отозваны – это должно быть основным вопросом", – сказала она.



В понедельник своими наблюдениями с членами правительства поделились члены Экспертного совета. Они акцентировали, что с улучшением ситуации, прежде всего, следует позаботиться о том, чтобы дети смогли вернуться в школы, однако подчеркивали, что для этого необходимо обеспечивать достаточные объемы тестирования, позволяющие контролировать распространение вируса, рассмотреть стратегии тестирования учителей и учеников старших классов.



Эксперты отметила, что при открытии каждого нового сектора следует учитывать риски, а также акцентировали, что более значительные послабления были бы слишком рискованными и по причине распространяющихся в мире штаммов вируса, с большим потенциалом заражения.



По словам премьера, пока возможные послабления карантина могут быть связаны лишь с общением с одинокими людьми или с еще одним домашним хозяйством, но возможность для школьников, которые испытывают сложности при удаленном обучении, учиться в помещениях школ.



Она попросила экспертов и министров подготовить предложения по образовательному плану, возвращению из карантина.



На совещании был представлен прогноз, согласно которому рубеж в 200 суточных случаев коронавируса может быть достигнут во второй половине февраля. Эксперты считают, что возможности ослабления карантина будут связаны и с масштабами тестирования и вакцинирования. Категории: общество, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 191 раз Комментарии