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В Литву доставлена пятая партия вакцины от COVID-19 производства BioNTech и Pfizer
В понедельник в Литву была доставлена пятая партия вакцины от COVID-19, производства BioNTech и Pfizer, в ней – более 14 тыс. доз.
Об этом BNS информировала представитель министра здравоохранения по связям с общественностью Айсте Шукста.
"Часть доз будет оставлена на складах, до получения точных графиков получения следующих партий, другая часть будет доставлена в Паневежис для ревакцинации", – сказал А. Шукста.
Она отметила, что компании обещали в ближайшие дни уточнить графики и количества поставок вакцин.
На минувшей неделе было заявлено, что количество вакцин в ближайшие недели сократится в два раза – будет доставлено не 108,8 тыс. доз, а 54,4 тысячи.
В пятницу Литва и другие Балтийские и Северные страны призвали Еврокомиссию обратиться к компаниям BioNTech и Pfizer по поводу запаздывания поставок вакцины, так как это ставит под угрозу процесс вакцинации.
После этого BioNTech и Pfizer заявили, что восстановят поставки вакцин от COVID-19 в прежних объемах с 25 января.
Ключевые слова: вакцина, США, вакцинация, коронавирус, Pfizer
География: Литва
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Андрей Угланов