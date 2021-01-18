В Литву доставлена пятая партия вакцины от COVID-19 производства BioNTech и Pfizer 🔊 Воспроизвести



В понедельник в Литву была доставлена пятая партия вакцины от COVID-19, производства BioNTech и Pfizer, в ней – более 14 тыс. доз.



Об этом BNS информировала представитель министра здравоохранения по связям с общественностью Айсте Шукста.



"Часть доз будет оставлена на складах, до получения точных графиков получения следующих партий, другая часть будет доставлена в Паневежис для ревакцинации", – сказал А. Шукста.



Она отметила, что компании обещали в ближайшие дни уточнить графики и количества поставок вакцин.



На минувшей неделе было заявлено, что количество вакцин в ближайшие недели сократится в два раза – будет доставлено не 108,8 тыс. доз, а 54,4 тысячи.



В пятницу Литва и другие Балтийские и Северные страны призвали Еврокомиссию обратиться к компаниям BioNTech и Pfizer по поводу запаздывания поставок вакцины, так как это ставит под угрозу процесс вакцинации.



После этого BioNTech и Pfizer заявили, что восстановят поставки вакцин от COVID-19 в прежних объемах с 25 января. В понедельник в Литву была доставлена пятая партия вакцины от COVID-19, производства BioNTech и Pfizer, в ней – более 14 тыс. доз.Об этом BNS информировала представитель министра здравоохранения по связям с общественностью Айсте Шукста."Часть доз будет оставлена на складах, до получения точных графиков получения следующих партий, другая часть будет доставлена в Паневежис для ревакцинации", – сказал А. Шукста.Она отметила, что компании обещали в ближайшие дни уточнить графики и количества поставок вакцин.На минувшей неделе было заявлено, что количество вакцин в ближайшие недели сократится в два раза – будет доставлено не 108,8 тыс. доз, а 54,4 тысячи.В пятницу Литва и другие Балтийские и Северные страны призвали Еврокомиссию обратиться к компаниям BioNTech и Pfizer по поводу запаздывания поставок вакцины, так как это ставит под угрозу процесс вакцинации.После этого BioNTech и Pfizer заявили, что восстановят поставки вакцин от COVID-19 в прежних объемах с 25 января. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: вакцина, США, вакцинация, коронавирус, Pfizer География: Литва — статья прочитана 158 раз Комментарии