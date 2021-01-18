«Витис» идёт дальше 🔊 Воспроизвести Фото: futsal.lt







Действующий чемпион Литвы по футзалу – каунасский «Витис» - в основном квалификационном раунде футзальной Лиги чемпионов со счётом 2:0 обыграли в Германии местный клуб «Hohenstein-Ernstthal» и во второй раз в своей истории попали в число 16 лучших клубных команд Европы.



В предварительном раунде «Витис» в Йонаве со счётом 3:1 обыграл шведский клуб «Hammarby», а немецкий «Hohenstein-Ernstthal» также на своей площадке победил представителя Турции - клуб «Piyalepasa» (6:2).



Команды, преодолевшие два отборочных этапа, сразу же попадают в финальный квалификационный турнир с восемью участниками, который запланирован на апрель-май в Минске.



Кстати, футзалисты Литвы не так давно обзавелись своим собственным порталом - В предварительном раунде «Витис» в Йонаве со счётом 3:1 обыграл шведский клуб «Hammarby», а немецкий «Hohenstein-Ernstthal» также на своей площадке победил представителя Турции - клуб «Piyalepasa» (6:2).Команды, преодолевшие два отборочных этапа, сразу же попадают в финальный квалификационный турнир с восемью участниками, который запланирован на апрель-май в Минске.Кстати, футзалисты Литвы не так давно обзавелись своим собственным порталом - futsal.lt. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, Лига чемпионов, футзал, "Витис", „Vytis“ География: Литва, Каунас — статья прочитана 166 раз Комментарии