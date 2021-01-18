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«Витис» идёт дальше
Действующий чемпион Литвы по футзалу – каунасский «Витис» - в основном квалификационном раунде футзальной Лиги чемпионов со счётом 2:0 обыграли в Германии местный клуб «Hohenstein-Ernstthal» и во второй раз в своей истории попали в число 16 лучших клубных команд Европы.
В предварительном раунде «Витис» в Йонаве со счётом 3:1 обыграл шведский клуб «Hammarby», а немецкий «Hohenstein-Ernstthal» также на своей площадке победил представителя Турции - клуб «Piyalepasa» (6:2).
Команды, преодолевшие два отборочных этапа, сразу же попадают в финальный квалификационный турнир с восемью участниками, который запланирован на апрель-май в Минске.
Кстати, футзалисты Литвы не так давно обзавелись своим собственным порталом - futsal.lt.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Литва, Лига чемпионов, футзал, "Витис", „Vytis“
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