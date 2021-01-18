В Нидерландах для разгона манифестантов применили водомёты 🔊 Воспроизвести



В Нидерландах сотрудники полиции применили водомёты для разгона несанкционированной акции протеста в Амстердаме. Об этом 17 января сообщает



Отмечается, что водомёты были пущены в ход после того, как протестующие отказались выполнять требования полицейских покинуть площадь.



Напомним, демонстрация была запрещена городскими властями, однако, несмотря на это, несколько сотен человек собрались на Музейной площади, чтобы выразить протест в связи с действиями властей по борьбе с коронавирусом.



Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Марком Рютте уходит в отставку. Такое решение принято на фоне скандала с обвинением тысяч родителей в мошенничестве с детскими пособиями. В Нидерландах сотрудники полиции применили водомёты для разгона несанкционированной акции протеста в Амстердаме. Об этом 17 января сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию.Отмечается, что водомёты были пущены в ход после того, как протестующие отказались выполнять требования полицейских покинуть площадь.Напомним, демонстрация была запрещена городскими властями, однако, несмотря на это, несколько сотен человек собрались на Музейной площади, чтобы выразить протест в связи с действиями властей по борьбе с коронавирусом.Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Марком Рютте уходит в отставку. Такое решение принято на фоне скандала с обвинением тысяч родителей в мошенничестве с детскими пособиями. regnum.ru Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: полиция, Нидерланды, манифестанты, водометы — статья прочитана 197 раз Комментарии