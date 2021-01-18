МИД Литвы предлагает запретить въезд в Литву российскому певцу Ф. Киркорову /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Министерство иностранных дел (МИД) предлагает запретить въезд в Литву российскому исполнителю Филиппу Киркорову.



Как сообщает МИД, министерство передало в понедельник в Департамент миграции (ДМ) просьбу внести гражданина России и Болгарии Ф. Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву.



В документе, с которым обратился в ДМ министр ИД Габриэлюс Ландсбергис, говорится, что известный исполнитель во время своих многократных посещений незаконно аннексированного полуострова Крым "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а также таким образом косвенно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".



"Мы будем систематически давать оценку деятелям, которых Россия стремится использовать для продвижения своей внешней политики и с целью оказания влияния на жителей Литвы. Также не должны быть забыты и должны получить строгую оценку и граждане Беларуси, причастные к расправам над мирными участниками протестов" ,- сказал министр Г. Лансбергис. Министерство иностранных дел (МИД) предлагает запретить въезд в Литву российскому исполнителю Филиппу Киркорову.Как сообщает МИД, министерство передало в понедельник в Департамент миграции (ДМ) просьбу внести гражданина России и Болгарии Ф. Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву.В документе, с которым обратился в ДМ министр ИД Габриэлюс Ландсбергис, говорится, что известный исполнитель во время своих многократных посещений незаконно аннексированного полуострова Крым "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а также таким образом косвенно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации"."Мы будем систематически давать оценку деятелям, которых Россия стремится использовать для продвижения своей внешней политики и с целью оказания влияния на жителей Литвы. Также не должны быть забыты и должны получить строгую оценку и граждане Беларуси, причастные к расправам над мирными участниками протестов" ,- сказал министр Г. Лансбергис. Обсуждение возможного расширения так называемого черного списка началось в общественном пространстве после того, стало известно, что субсидии за несостоявшиеся или перенесенные мероприятия были выделена компаниям, которые планировали концерты российских исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского.







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Министерство иностранных дел Литвы предлагает не впускать в Литву российского исполнителя Филиппа Киркорова.



Как сообщил МИД, в понедельник он переда Министерству внутренних дел и Департаменту по делам миграции предложение, в котором содержится просьба внести гражданина РФ и Болгарии Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву.



В представлении главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса говорится, что известный исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".



"Мы системно будем оценивать всех деятелей, которых Россия стремится использовать для пропаганды своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы. Также не следует забывать и строго оценить и белорусских граждан, которые способствовали расправе с мирными протестующими", – отметил министр в рекомендации.



Позднее в понедельник он сказал журналистам, что окончательное решение предложено принять министру внутренних дел Агне Билотайте. Он подчеркнул, что участие Ф. Киркорова в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы".



"Представитель мягкой власти, оправдывающий российскую оккупацию, по нашему предложению, не должен бывать в Литве. Такое предложение мы представили МВД, окончательно решение в его руках", – сказал он на пресс-конференции.



Он также подчеркнул, что нынешнее правительство должно "системно оценивать прибывающих в Литву в целом из таких государств, как Россия". По его словам, следует оценивать возможность внесения в "черный" список и других российских исполнителей, а также представителей белорусского режима, ответственных за репрессии.



Дискуссии о расширении "черного" списка возникли после того, как выяснилось, что субсидии за несостоявшиеся культурные мероприятия были выделены литовским компаниям, планировавшим концерты российских исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского. BNS Категории: политика, общество, культура, в Европе Ключевые слова: Литва, запрет, Киркоров, МИД, въезд География: Литва — статья прочитана 384 раза Комментарии