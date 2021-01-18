COVID-19 в Литве все еще больны почти 3, 8 тыс. медработников – НЦОЗ 🔊 Воспроизвести



COVID-19 в Литве все еще больны 3794 медицинских работника, информировал в понедельник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).



Как сказала BNS представитель НЦОЗ Юстина Петравичене, абсолютное большинство случаев у медиков выявлено во время второй волны коронавируса - за период с сентября.



"Сейчас все еще больны 3794 медика. За весь период пандемии COVID-19 подтвержден более чем у 12 тыс. медицинских работников. До сентября было зарегистрировано почти 500 случаев заражения специалистов в области здравоохранения", - сказала она.



По данным центра, в Литве за весь период пандемии от коронавируса умерло 18 медиков. COVID-19 в Литве все еще больны 3794 медицинских работника, информировал в понедельник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).Как сказала BNS представитель НЦОЗ Юстина Петравичене, абсолютное большинство случаев у медиков выявлено во время второй волны коронавируса - за период с сентября."Сейчас все еще больны 3794 медика. За весь период пандемии COVID-19 подтвержден более чем у 12 тыс. медицинских работников. До сентября было зарегистрировано почти 500 случаев заражения специалистов в области здравоохранения", - сказала она.По данным центра, в Литве за весь период пандемии от коронавируса умерло 18 медиков. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 146 раз Комментарии