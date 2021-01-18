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COVID-19 в Литве все еще больны почти 3, 8 тыс. медработников – НЦОЗ
COVID-19 в Литве все еще больны 3794 медицинских работника, информировал в понедельник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).
Как сказала BNS представитель НЦОЗ Юстина Петравичене, абсолютное большинство случаев у медиков выявлено во время второй волны коронавируса - за период с сентября.
"Сейчас все еще больны 3794 медика. За весь период пандемии COVID-19 подтвержден более чем у 12 тыс. медицинских работников. До сентября было зарегистрировано почти 500 случаев заражения специалистов в области здравоохранения", - сказала она.
По данным центра, в Литве за весь период пандемии от коронавируса умерло 18 медиков.
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География: Литва
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