Во время пандемии внимание к обороне и безопасности ослаблять нельзя - офис президента 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Во время пандемии внимание к обороне и безопасности ослаблять нельзя, а министерства и ведомства должны обеспечивать требования информационной безопасности.



Это заявил главный советник президента по вопросам национальной безопасности Дарюс Кулешюс после встречи президента Гитанаса Науседы и министра обороны Арвидаса Анушаускас в понедельник.



"Один из главных месседжей от президента и министра обороны - что во время пандемии, экстремальных ситуаций внимание к обороне и безопасности ослабевать не должно", - сказал журналистам глава государства.



Он сказал, что на встрече министр рассказал главе государства приоритетные области и планы развития оборонной сферы.



По словам Д. Кулешюса, в Лите нужно проявлять больше внимания проектам инфраструктуры. Во время пандемии внимание к обороне и безопасности ослаблять нельзя, а министерства и ведомства должны обеспечивать требования информационной безопасности.Это заявил главный советник президента по вопросам национальной безопасности Дарюс Кулешюс после встречи президента Гитанаса Науседы и министра обороны Арвидаса Анушаускас в понедельник."Один из главных месседжей от президента и министра обороны - что во время пандемии, экстремальных ситуаций внимание к обороне и безопасности ослабевать не должно", - сказал журналистам глава государства.Он сказал, что на встрече министр рассказал главе государства приоритетные области и планы развития оборонной сферы.По словам Д. Кулешюса, в Лите нужно проявлять больше внимания проектам инфраструктуры. "Есть сферы, где нужен прорыв, где нужно приоритетное внимание. Это связано с развитием стратегических проектов инфраструктуры, поскольку у нас есть амбиция, желание повышать безопасность Литвы за счет максимально возможного постоянного присутствия зарубежных военных", - сказал советник.



"Чтобы эти силы могли здесь действовать, тренироваться, мы должны обеспечить надлежащее, эффективное развитие проектов нашей инфраструктуры", - добавил он.



Д. Кулешюс также отмтеил, что в настоящее время отмечается рост числа кибернетических инцидентов, поэтому ведомствам следует позаботиться о своей информационной безопасности.



"Если сравнивать прошлый год с нынешним, то предоставлена информация о том, что рост числа киберинцидентов составил около 25%", - сказал Д. Кулешюс.



Министр обороны Арвидас Анушаускас говорит, что побеспокоиться о своей информационной безопасности должен и частный бизнес.



По его словам, Национальный центр кибернетической безопасности (НЦКБ) информировал министерства и ведомства о том, какие требования следует соблюдать.



В декабре от вируса, распространявшегося с электронными письмами, пострадали НЦКБ и еще некоторые ведомства. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, оборона, граница, министр, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 148 раз Комментарии