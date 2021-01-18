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Во время пандемии внимание к обороне и безопасности ослаблять нельзя - офис президента

фото: lrp.lt


Во время пандемии внимание к обороне и безопасности ослаблять нельзя, а министерства и ведомства должны обеспечивать требования информационной безопасности.

Это заявил главный советник президента по вопросам национальной безопасности Дарюс Кулешюс после встречи президента Гитанаса Науседы и министра обороны Арвидаса Анушаускас в понедельник.

"Один из главных месседжей от президента и министра обороны - что во время пандемии, экстремальных ситуаций внимание к обороне и безопасности ослабевать не должно", - сказал журналистам глава государства.

Он сказал, что на встрече министр рассказал главе государства приоритетные области и планы развития оборонной сферы.

По словам Д. Кулешюса, в Лите нужно проявлять больше внимания проектам инфраструктуры.
"Есть сферы, где нужен прорыв, где нужно приоритетное внимание. Это связано с развитием стратегических проектов инфраструктуры, поскольку у нас есть амбиция, желание повышать безопасность Литвы за счет максимально возможного постоянного присутствия зарубежных военных", - сказал советник.

"Чтобы эти силы могли здесь действовать, тренироваться, мы должны обеспечить надлежащее, эффективное развитие проектов нашей инфраструктуры", - добавил он.

Д. Кулешюс также отмтеил, что в настоящее время отмечается рост числа кибернетических инцидентов, поэтому ведомствам следует позаботиться о своей информационной безопасности.

"Если сравнивать прошлый год с нынешним, то предоставлена информация о том, что рост числа киберинцидентов составил около 25%", - сказал Д. Кулешюс.

Министр обороны Арвидас Анушаускас говорит, что побеспокоиться о своей информационной безопасности должен и частный бизнес.

По его словам, Национальный центр кибернетической безопасности (НЦКБ) информировал министерства и ведомства о том, какие требования следует соблюдать.

В декабре от вируса, распространявшегося с электронными письмами, пострадали НЦКБ и еще некоторые ведомства.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: президент, оборона, граница, министр, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
статья прочитана 148 раз
добавлена сегодня, 18 января, 13:30

Комментарии

Хх
18 января, 14:17
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Если сделать карантин вечным, никто сюда не сунется. Спорим?
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