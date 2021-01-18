Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Выручка государственных Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai), по предварительным данным, в прошлом году составила 468,8 млн евро - на 7% меньше, чем в 2019 (505,5 млн евро).



Гендиректор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка позитивно оценивает результаты прошлого года.



Компания LTG Infra, в управлении которой находится ж/д сеть страны, в прошлом году получила 217,2 млн евро выручки - на 8% меньше, чем в 2019 году.



Компания пассажирских перевозок LTG Link получила выручки на 19% меньше - 49,7 млн евро. В прошлом году число пассажиров поездов местного и международного сообщения составило 3,3 млн человек - на 40% меньше, чем в 2019.



Выручка грузоперевозчика LTG Cargo в прошлом году составила 397 млн евро - на 7% меньше. Предприятие перевезло на 3% меньше грузов - 53,4 млн тонн. Выручка государственных Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai), по предварительным данным, в прошлом году составила 468,8 млн евро - на 7% меньше, чем в 2019 (505,5 млн евро).Гендиректор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка позитивно оценивает результаты прошлого года.Компания LTG Infra, в управлении которой находится ж/д сеть страны, в прошлом году получила 217,2 млн евро выручки - на 8% меньше, чем в 2019 году.Компания пассажирских перевозок LTG Link получила выручки на 19% меньше - 49,7 млн евро. В прошлом году число пассажиров поездов местного и международного сообщения составило 3,3 млн человек - на 40% меньше, чем в 2019.Выручка грузоперевозчика LTG Cargo в прошлом году составила 397 млн евро - на 7% меньше. Предприятие перевезло на 3% меньше грузов - 53,4 млн тонн. * * *



Международная транспортно-логистическая компания немецкого капитала Hegelmann Group расширяется на США, где начнет деятельность в регионе Северной Америки как Hegelmann USA. За три года она намерена инвестировать около 10 млн евро.



Компания, которая уже оборудовала офис в Чикаго, с января планирует предоставление услуг транспорта и логистики в регионе, сообщила компания.



"Расширяться на США мы решили в конце 2019 года. Мы хотим стать международной компанией, которая предлагает свои усилия на континентах Европы, Северной Америки и Азии", - сказал для пресс-релиза ответственный за развитие в регионе менеджер Hegelmann Group по развитию Андрюс Яшинскас.



Предприятие стартует в США с 10 грузовиками, впоследствии ее парк пополнят грузовые автомобили на сжиженном газе или электричестве.



Hegelmann Group начала деятельность в 1998 году, а в 2004 году она обосновалась ив Литве, в Каунасе, еще в 16-и регионах мира у нее есть филиалы.



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Предприятие Iremas одного из крупнейших в Литве коммерческих концернов Achemos grupe участвует в строительстве когенерационной электростанции в Финляндии.



Специалисты компании монтируют технологические трубы, сообщила Achemos grupe.



"В связи с тем, что подрядчики партнеров столкнулись с вызовами из-за пандемии и опаздывают со сроками строительства, мы получили предложение закончить инженерные работы на строительстве объекта", - сказал для пресс-релиза глава Iremas Эдмундас Дамашявичюс.



Как сообщается, предприятие Iremas готово вдвое или даже втрое увеличить свои мощности в Финляндии, однако процессы тормозит пандемия.



Achemos grupe сообщает, что когенерационная электростанция в Финляндии будет вырабатывать до 90% энергии, необходимой городу Сало.



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В 2020 году в Литву было ввезено и зарегистрировано 147,1 тыс. подержанных легковых автомобилей - на 25,7: меньше, чем в 2019 году.



Их средний возраст составлял 10,9 года. Доля дизельных автомобилей составляла 67,1% (в 2019 году – 69,1%), сообщила компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.



Только в декабре в страну ввезено 9,7 тыс. подержанных легковых автомобилей - на 42,5% меньше, чеи в декабре 2019 года. Больше всего зарегистрировано автомобилей марок Volkswagen, BMW и Audi.



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Фонд крупнейшего управляющего фондами частных капиталов в Балтийских странах BaltCap приобретает основную часть акций группы продажи билетов Baltic Ticket Holdings, в Литве она известна под маркой Bilietai.lt.



Таким образом, планируется укрепить рыночные позиции распространителя билетов в Балтийских странах и за их пределами. Стоимость сделки не разглашается, ее еще должны одобрить антимонопольные ведомства, сообщил BaltCap.



"В 2020-ый был суровым годом для секторов культуры и развлечений, однако спрос на эти услуги никуда не пропал – он остается под ограничениями. Поэтому мы надеемся на быстрое оживление, как только страны региона освободят путы COVID-19", – отметил руководящий партнер BaltCap Симонас Густайнис.



Миноританый пакет акций приобретет Свен Нуутманн, который возглавит группу.



Фонд BaltCap Private Equity Fund III инвестирует в инновационные компании в Балтийских странах. BaltCap инвестировал в более чем 80 компаний, основанных в Балтийских странах.



Baltic Ticket Holdings (BTH) была создана в 1997 году в Эстонии и является крупнейшим распространителем билетов в этой стране (Piletilevi),в Латвии (Bilesu Serviss), Литве (компания Nacionalinis bilietu platintojas) и Беларуси (Kvitki Bel). Загрузка... инф."Обзор" BNS Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 96 раз Комментарии