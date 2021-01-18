В Литву по гуманитарным причинам разрешено приехать 787 белорусам 🔊 Воспроизвести



По гуманитарным причинам в Литву разрешено приехать 787 гражданам Беларуси, сообщило в понедельник Министерство внутренних дел (МВД).



365 из получивших такие разрешения белорусов уже находятся в Литве, 86 человек попросили убежища.



"Большинство предпочитает краткосрочный приезд в надежде вернуться в свою страну, когда там улучшится политическая ситуация, однако растет и число тех людей, которые хотели бы обосноваться в Литве на более длительное время", - сказала для пресс-релиза министр внутренних дел Агне Билотайте.



Такое разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения Министерства иностранных дел (МИД) о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы. Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции. По гуманитарным причинам в Литву разрешено приехать 787 гражданам Беларуси, сообщило в понедельник Министерство внутренних дел (МВД).365 из получивших такие разрешения белорусов уже находятся в Литве, 86 человек попросили убежища."Большинство предпочитает краткосрочный приезд в надежде вернуться в свою страну, когда там улучшится политическая ситуация, однако растет и число тех людей, которые хотели бы обосноваться в Литве на более длительное время", - сказала для пресс-релиза министр внутренних дел Агне Билотайте.Такое разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения Министерства иностранных дел (МИД) о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы. Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции. Это исключение применяется с 11 сентября. Для них обязательна самоизоляция для превенции распространения коронавируса.



Граждане Беларуси, желающие приехать в Литву по особым гуманитарным причинам, должны обращаться в посольство Литвы в Беларуси по поводу выдачи шенгенской визы и предоставить информацию, подтверждающую наличие особых гуманитарных причин.



Шенгенская виза позволяет приехать на территорию Шенгена и находиться на ней в течение указанного в визе времени, но не более 90 дней в течение любого временного отрезка в 180 дней с даты первого приезда на территорию государств-членов Шенгенского соглашения.



Кроме того, граждане Беларуси, если они подвергаются преследованиям или возникает реальная угроза для их безопасности и здоровья, могут приехать в Литву и обратиться с просьбой о предоставлении убежища. Иностранцы могут подать такую просьбу пункту пограничного контроля, Службе охраны госграницы Литвы или Департаменту миграции.



После рассмотрения просьбы о предоставлении убежища предоставляется одна из форм убежища - статус беженца или дополнительная охрана, а также предоставляется вид на жительство в Литве. BNS Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: выборы, евросоюз, Лукашенко, убежище, протесты, активисты География: Литва — статья прочитана 169 раз Комментарии