О коронавирусе в Литве сегодня, 18 января 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено 476 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончался 21 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.



За минувшие сутки также выздоровело 52 человека.



Кроме того, в общую статистику смертей включены три смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.



В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 167 тыс. 992 случая COVID-19, 104 тыс. 297 человек выздоровело, 60 тыс. 14 все еще больны.



От коронавируса в Литве скончались 2469 человек.



Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 47 тыс. 498 человек.



За минувшие сутки было взято 3583 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 810 тыс. 382. За минувшие сутки в Литве подтверждено 476 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончался 21 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.За минувшие сутки также выздоровело 52 человека.Кроме того, в общую статистику смертей включены три смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 167 тыс. 992 случая COVID-19, 104 тыс. 297 человек выздоровело, 60 тыс. 14 все еще больны.От коронавируса в Литве скончались 2469 человек.Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 47 тыс. 498 человек.За минувшие сутки было взято 3583 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 810 тыс. 382. инф."Обзор" BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 157 раз Комментарии