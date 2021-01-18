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О коронавирусе в Литве сегодня, 18 января
За минувшие сутки в Литве подтверждено 476 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончался 21 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.
За минувшие сутки также выздоровело 52 человека.
Кроме того, в общую статистику смертей включены три смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 167 тыс. 992 случая COVID-19, 104 тыс. 297 человек выздоровело, 60 тыс. 14 все еще больны.
От коронавируса в Литве скончались 2469 человек.
Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 47 тыс. 498 человек.
За минувшие сутки было взято 3583 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 810 тыс. 382.
инф."Обзор" BNS
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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