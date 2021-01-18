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Германская Sypra заплатит штраф за картель на аукционе ИАЭС
Германская комапния Sypra должна будет заплатить штраф в размере 27,1 тыс. евро за картельное соглашение между участниками аукциона, объявленного Игналинской АЭС (ИАЭС), постановил суд.
Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) 13 января отклонил жалобу Sypra и не уменьшил штраф, назначенный Советом по конкуренции (СК, антимонопольная служба), сообщил СК.
По мнению суда, СК обоснованно установил картельное соглашение сежду участниками аукциона ИАЭС по продаже радиоактивного медного металлолома - компаниями Norvesta и Sypra, а также наложил на них штраф в размере 27,5 тыс. евро и 27,1 тыс. евро.
СК начал проверку после поступления информации из Службы спецрасследований (ССР). Выявлено, что Norvesta и Sypra согласовывали свои действия и заранее установили победителя аукциона ИАЭС, проходившего в августе 2014 года.
Категории: экономика, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: финансирование, ИАЭС, штраф, минэнерго, сговор, подрядчики
География: Литва
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