Германская Sypra заплатит штраф за картель на аукционе ИАЭС 🔊 Воспроизвести



Германская комапния Sypra должна будет заплатить штраф в размере 27,1 тыс. евро за картельное соглашение между участниками аукциона, объявленного Игналинской АЭС (ИАЭС), постановил суд.



Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) 13 января отклонил жалобу Sypra и не уменьшил штраф, назначенный Советом по конкуренции (СК, антимонопольная служба), сообщил СК.



По мнению суда, СК обоснованно установил картельное соглашение сежду участниками аукциона ИАЭС по продаже радиоактивного медного металлолома - компаниями Norvesta и Sypra, а также наложил на них штраф в размере 27,5 тыс. евро и 27,1 тыс. евро.



СК начал проверку после поступления информации из Службы спецрасследований (ССР). Выявлено, что Norvesta и Sypra согласовывали свои действия и заранее установили победителя аукциона ИАЭС, проходившего в августе 2014 года. Германская комапния Sypra должна будет заплатить штраф в размере 27,1 тыс. евро за картельное соглашение между участниками аукциона, объявленного Игналинской АЭС (ИАЭС), постановил суд.Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) 13 января отклонил жалобу Sypra и не уменьшил штраф, назначенный Советом по конкуренции (СК, антимонопольная служба), сообщил СК.По мнению суда, СК обоснованно установил картельное соглашение сежду участниками аукциона ИАЭС по продаже радиоактивного медного металлолома - компаниями Norvesta и Sypra, а также наложил на них штраф в размере 27,5 тыс. евро и 27,1 тыс. евро.СК начал проверку после поступления информации из Службы спецрасследований (ССР). Выявлено, что Norvesta и Sypra согласовывали свои действия и заранее установили победителя аукциона ИАЭС, проходившего в августе 2014 года. BNS Категории: экономика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: финансирование, ИАЭС, штраф, минэнерго, сговор, подрядчики География: Литва — статья прочитана 140 раз Комментарии