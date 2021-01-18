А. Анушаускас: Литва приступает к выработке всеобщего плана по защите государства - ИНТЕРВЬЮ BNS 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



Ведомства Литвы приступают к выработке всеобщего плана по защите государства, в котором будет оговорена не только вооруженная оборона, но и роли других институтов, а также общественного гражданского сопротивления. Это подтвердил в интервью BNS министр обороны Арвидас Анушаускас.



По словам министра, подготовительные работы пока ведутся в закрытом формате, а в ближайшее время намечается подготовить концепцию плана.



"Пока я не будут вдаваться в подробности, так как еще не было открытого обсуждения. Я только хочу сказать, что работа в этом направлении ведется", - сказал министр.



Министр обороны в своем первом подробном интервью также ответил на вопросы о роли армии в обуздании пандемии, перспективах всеобщего призыва и строительстве нового полигона. Ведомства Литвы приступают к выработке всеобщего плана по защите государства, в котором будет оговорена не только вооруженная оборона, но и роли других институтов, а также общественного гражданского сопротивления. Это подтвердил в интервью BNS министр обороны Арвидас Анушаускас.По словам министра, подготовительные работы пока ведутся в закрытом формате, а в ближайшее время намечается подготовить концепцию плана."Пока я не будут вдаваться в подробности, так как еще не было открытого обсуждения. Я только хочу сказать, что работа в этом направлении ведется", - сказал министр.Министр обороны в своем первом подробном интервью также ответил на вопросы о роли армии в обуздании пандемии, перспективах всеобщего призыва и строительстве нового полигона. – Хотелось бы начать с вопросов пандемии: думаете ли вы о каком-то пересмотре вклада системы обороны в дело управления пандемией?



– Экстремальная ситуация позволила опробовать, как система обороны на деле оказывает помощь гражданским структурам, что предусмотрено в законах. Помощь была оказана своевременно, она оказывается сейчас, когда пришла вторая волна. Это не только те несколько человек, которые командированы в Министерство здравоохранения, но и те, кто помогает выявлять случаи пандемии в Национальном центре общественного здоровья. Там работает 70 добровольцев по принципу ротации, поэтому реально вовлечение военных уже исчисляется сотнями человек.



Можно ли расширять эту помощь - я счита, что можно. Если Министерство здравоохранения выразит пожелание, чтобы мы вовлеклись в процесс доставки, распределения вакцин или во что-то подобное, то, без сомнения, эта помощь будет предоставлена. Я договорился с главнокомандующим, что если только последует просьба, то помощь будет предоставлена.



– Давайте перейдем к вопросам системы обороны. В соглашении политических партий 2018 года по обороне есть положение о том, что в 2022 году намечается принятие решение о введении всеобщей воинской повинности. Будет ли в следующем году принципиальное решение по этому вопросу?



– Мы, как партия, высказались за это, я высказался об этом, мы сторонники этой меры. Однако политическое решение должно опираться на ресурсы. В нынешней ситуации бюджет обороны не получил заметного увеличения. Были увеличены средства, но они предназначены для социальной части, которая тоже важна.



Перспективы военного бюджета мы будем видеть осенью нынешнего года, может, даже раньше. Ресурсы нужны не только для того, чтобы призвать дополнительное количество человек, но и обеспечить их, обеспечить воинские подразделения.







Призыв людей только ради массовости не подходит военным структурам, они все детально планируют на несколько лет вперед. Если такое политическое решение попадет в военное планирование, то потребность в ресурсах возрастет на несколько сотен миллионов - я говорю сразу открыто и прямо.



Армия хотела бы получить то, что сейчас запланировано. Некоторые покупки по вооружениям мы еще не получили, или если получили, то окончательно еще не освоили эти мощности. У армии есть потребность, чтобы то, что запланировано, с бумаги, из планов попало к ним реально, и они с новым вооружением, новым обеспечением могли бы делать в полном объеме то, что запланировали. Поэтому вопросы призыва нужно очень серьезно согласовывать, тем более, что численность призыва сейчас увеличена до 4 тыс. Она может меняться каждый год. В моем понимании, нам следует учитывать даже призыв в соседних государствах, когда там призывают и отпускают и демобилизуют (...), нам следует ориентировать на это и свой призыв. То есть много нюансов.



– Понятно, что об этом нужно будет дискутировать в сейме, правительстве. Но вы как министр готовы ли внести такое предложение, или же вы еще открыты в этом вопросе?



– Я точно еще открыт. Тем более, что нужно принимать внимание и советы от военных. Я открыт для этой дискуссии, но я связываю ее с ресурсами. Сам принцип правильный, и я считаю, что если демографическая ситуация в Литве не изменится, то, честно сказать, мы вскоре хочешь не хочешь перейдем к всеобщему призыву, но, скорее всего, эта численность призыва будет очень похожей.



– На ваш личный взгляд, призывать следует только юношей или же еще и девушек?



– Хороший вопрос... Разумеется, права равные у всех. В офицерском корпусе 12% женщин. Среди добровольцев ополчения, которые идут как призывники, этот процент постоянно растет. Так что девушки, женщины существуют. Может ли это быть как часть всеобщего призыва, как в каком-нибудь Израиле - тоже подлежащий обсжудению вопрос, но мы не можем спустить это сверху. Я считаю, что и в общество должно определиться. Мы знаем, что существуют очень разные мнения по этому вопросу, так что если в обществе окончательно созреет такое решение, что права равные и точка, тогда да, но пока я этого решения не вижу.



Нужно говорить и о об обязанностях, и о возможностях. Например, часть снаряжения нужно нести на плечах: миномет или пулемет, - для этого нужна физическая сила. Мы можем уравнять в правах, но разделение труда в армии все равно будет. Женщины, служащие в военных структурах, чаще всего служат как специалисты, так как в армии немало административных должностей (...)



– Давайте поговорим о присутствии союзников в Литве. Хотелось бы начать с американцев. Сейчас в Литве находится уже третий американский батальон. Есть графики и на будущее, так что практически они находятся здесь почти на постоянной основе. Правильно ли я понимаю написанное в программе правительства, что вы хотите забить еще один колышек - достигнуть двустороннего соглашения, оговаривающего дислокацию батальона на постоянной основе?



– Без сомнения, такое желание существует. Да, сейчас ротация еще происходит, и нынешний батальон собирается продолжать ее до конца лета. Мы говорим о присутствии в Литве на постоянной основе. Формулировка наших желаний очень важна, так как американцы не могут сами прислать дополнительные мощности без нашего согласия и желания. Наше желание (...), что нам это нужно, очень важно.



С другой стороны, они тоже кое-что формулируют. Например, если хотите - развивайте поддержку. Нужны мощности, определенная инфраструктура, так как батальон прибывает не просто побыть, а тренироваться, обучаться, проводить боевую подготовку. Они и сами вносят вклад в развитие этой инфраструктуры. Эксплуатация железнодорожной ветки на (военном) полигоне в Пабраде началась весной - американцы первыми ее и опробовали. Думаю, что в будущем, с учетом планов военного сдерживания, мы так или иначе надеемся этого достичь. Разумеется, это будет зависеть и от новой американской администрации.



– Хочу переспросить о двух аспектах – инфраструктуре и политике. Сначала - инфраструктура. Сейчас в Литве у нас два союзнических батальона - помимо американцев есть и международный батальон НАТО под командованием немцев. Возникают реальные логистические вопросы, как их разместить, чтобы военная подготовка была эффективной. Каковы ваши план и цель относительно нового полигона, когда должно быть принято решение и когда оно должно появиться?



– Нынешние полигоны используются и расширяются, будь то в Рукле, в Паланге или в Казлу-Руде. Эти возможности используются очень активно, если посмотреть на графики их использования, то подразделения там бывают одно за другим, так как не только американцы и немцы, но и наши подразделения должны тренироваться, обучаться.



"Исследование (относительно нового полигона - ред.) в этом году должны быть сделаны по остальной части Литвы - они были сделаны по Западной Литве, будут сделаны по остальной части. Решение будет принято, скорее всего, в 2022 году. В каком масштабе, в каком конкретно месте - думаю, без исследования мы этого сказать не можем. Есть разные мнения, даже указаны конкретные места. Но пока я не могу ответить, как это будет выглядеть в пространстве.



– А когда фактически появится полигон?



– Все хотят как можно скорее. Но создание полигона - большой инвестиционный проект, существует выкуп земли, и так далее. Как я посмотрео по потенциальному графику, то (полигон) может появиться в 2024 - 2025 годах.



– Давайте перейдем к геополитике. В декабре более ста российских и западных экспертов обнародовали совместное исследование, в котором предлагают идти другим путем - договариваться, как ограничить размешение в Европе конвенционных сил и НАТО, и России, прежде всего, речь идет о Балтийском регионе, Польше, с другой стороны - Западном (военном - ред.) округе России и Калининградской области. Можно ли идти другим путем - не наращивать мощности, а договариваться о взаимном их сокращении?



– На мой взгляд, пока речь идет о сокращении (присутствия - ред.) именно стран НАТО, о России речь не идет. Россия, по правде говоря, как раз уже не первый год последовательно выходит из всех договоров, которые повышают военную прозрачность. Как раз на днях стало известно, что Россия выходит из Договора по открытому небу.



Это как использование мягкой силы - мешать западным сообществам такими заявлениями, что могут предприниматься какие-то взаимные дела. Пока мы видим очень односторонние элементы укрепления военной мощи России в нашем направлении, в Калининградской области, на западном направлении. Об этом говорят не только учения, но и создание новых военных подразделений, присутствие нового военного потенциала в этом регионе. И это точно не единицы численности американского батальона. Создаются дивизии, которые вооружаются. Для них эти батальона, скорее всего, даже не сыграли бы особой роли, если бы они предприняли военные действия. В данном случае я считаю, что Литве следует последовательно повышать свою национальную безопасность. Мы против односторонних уступок. Пока я расцениваю такого рода инициативы только как односторонние уступки, совершенно не учитывающие рост и повышение военного потенциала России. BNS Категории: политика, в мире Ключевые слова: министр, интервью, минобороны География: Литва — статья прочитана 62 раза Комментарии